Вступили в силу новые правила начисления стимулирующих выплат медикам

Медицинские работники Алтайского края, которые напрямую работают с пациентами с коронавирусом, будут получать финансовую поддержку из федерального бюджета до конца 2021 года. С текущего месяца эти средства будут поступать на счета работников отдельно от заработной платы.

Напомним: с апреля текущего года медицинские работники, оказывающие помощь больным с COVID-19, получали федеральные и региональные стимулирующие выплаты. Они были определены двумя Постановлениями Правительства РФ – № 415 (от 02.04.2020) и № 484 (от 12.04.2020). Согласно им в Алтайский край за это время было направлено более 2,079 млрд руб. Эпидситуация менялась, количество медиков, привлеченных к работе с такими пациентами, росло. Соответственно дополнительные средства получали все большее количество человек – если в марте их было чуть больше 3 тыс., то по итогам октября – 22,5 тыс. На утро 3 декабря выплаты за октябрь осуществлены на 95% от заявленной медицинскими организациями потребности. В связи с этим в начале ноября Минздрав Алтайского края наряду с другими регионами заявил в федеральное ведомство о необходимости в дополнительном финансировании на окончательное осуществление выплат в размере 297,5 млн руб.

Кроме того, в регион ожидается поступление 113,3 млн руб. из федерального бюджета на повышенную оплату отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска, сложившиеся в связи с включением федеральных стимулирующих выплат в средний заработок.

— Теперь, вместе с вступлением в силу нового федерального Постановления № 1762 (от 30.10.2020), стимулирующие заменены на специальные страховые, которые будут перечисляться отдельно от заработной платы, – рассказывает замминистра здравоохранения региона Константин Гордеев. – Их будут доводить до получателей через Фонд социального страхования.

По новым правилам размер выплат станет единым, они будут начисляться вне зависимости от доходов населения конкретного субъекта РФ – нормативная смена равна пятой части продолжительности рабочей недели. Проанализировав сумму доплат медработникам, в краевом Минздраве отмечают, что их объем растет пропорционально рабочему времени. Так, при работе на 1,25 ставки специальные соцвыплаты сравниваются с ранее предусматриваемыми федеральными стимулирующими доплатами, а при дальнейшем увеличении отработанного времени превышают их. Иными словами, с вступлением в силу нового постановления медики ничего не потеряют, а в некоторых случаях будут получать больше.

— Стимулирующие выплаты были ограничены – сотрудник получал их у одного работодателя по одному трудовому договору, – подчеркивает Константин Гордеев. – По новому постановлению труд совместителя будет оплачен в зависимости от объема работы в целом. Единственное ограничение – трудовые отношения должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством при правильном учете рабочего времени.

По новым правилам получать специальные страховые выплаты будут те же категории, которые имели право на федеральные стимулирующие доплаты, а также медицинские работники патологоанатомических отделений.

Как рассказала управляющий Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Татьяна Петрова, выплата будет осуществляться ежемесячно по новой схеме. Медорганизации (как государственные, так и частные – сегодня их в перечне всего 223), работники которых имеют право на выплаты, будут предоставлять электронный реестр сведений в отношении нормосмен каждого работника. На это у них будет десять дней после окончания месяца. Еще семь дней дается Фонду на проверку данных. Затем средства перечислят напрямую на счета медработников. В декабре таких переводов будет два – за прошлый и текущий месяцы.