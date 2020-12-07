В День Неизвестного Солдата в Барнауле прошли акции по очистке памятников и захоронений ветеранов

Бойцы поискового отряда «Ориентир», члены движения «Волонтеры Победы», представители Молодежного парламента Барнаула и городского комитета по делам молодежи навели порядок и возложили цветы на Мемориале в память о воинах, умерших в госпиталях краевой столицы.

— 3 декабря в Барнауле традиционно проходят уроки мужества, уборка памятных мест, в целом большой комплекс мероприятий, посвященных памяти Неизвестного Солдата, – рассказал председатель городского комитета по делам молодежи Владимир Гудков. – К 75-й годовщине со Дня Победы в краевой столице были установлены таблички на 117 воинских захоронениях, а в рамках проекта «Дороги к обелиску» еще 177 захоронений приведены в порядок. Сегодня, кроме уборки на Мемориале, будут очищены пять могил Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, над которыми шефствуют поисковики. Отмечу, что желающих принять участие в памятном мероприятии было намного больше, но согласно требованиям Роспотребнадзора, будут работать не более 20 ребят.

Бойцы отряда «Ориентир» на таком зимнем субботнике впервые, они недавно влились в ряды поискового движения и только учатся командной работе в любых условиях.

— Я хочу стать антропологом в будущем, – поделилась курсант Барнаульского кадетского корпуса Кристина Илатовская. – Поэтому очень обрадовалась, когда мечта и стремление стать бойцом поискового отряда «Ориентир» стали реальностью. Я на днях ездила в Новоалтайск и встречалась с внучкой Григория Марковича Дубовецкого. Его станки были подняты 14 мая 2019 года в районе деревни Киндасово Пряжинского района Республики Карелии при проведении поисковых работ поисковиками отряда «Феникс» Карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений». Личность солдата установлена благодаря информации из бланка солдатского медальона. Он вернулся домой спустя 78 лет, такие истории никого не могут оставить равнодушными.

О воинских захоронениях на Булыгинском кладбище, пожалуй, никто не знает лучше, чем поисковики. Они не только находят по разным причинам оставшиеся бесхозными могилы солдат Победы, но и восстанавливают их практически из небытия. Так, в 2017 году был восстановлен памятник полному кавалеру ордена Славы Фёдору Ахапкину.

— Поисковая работа объединяет самых разных людей, – рассказал председатель Алтайского регионального отделения Поискового движения России Дмитрий Вейн. – Например, много лет назад учащиеся школы № 55 Барнаула начали переписку с родственниками тех, кто умер от ран в госпиталях и похоронен на этом Мемориале. К сожалению, эти уникальные документы утрачены, но их судьбу можно проследить на сайте ОБД «Мемориал». В восстановлении памятника Герою Советского Союза Михаилу Елёсину приняли участие не только поисковики, но и военный комиссариат Алтайского края, памятник на личные средства поставил депутат Сергей Писарев. Мы очень рады, что год от года растет число людей, желающих помочь в сохранении памяти о войне, солдатах Победы и неизвестных героях, чьи судьбы нам еще придется устанавливать.

В годы войны на фронт с Алтая ушли свыше 550 тысяч человек, более 260 тысяч домой не вернулись.