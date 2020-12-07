Как полиция Барнаула борется с распространением наркотиков

Декабрь 07 09:21 2020

6 декабря сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков отмечают день образования службы. Какова сегодняшняя работа полицейского, на какие уловки идут торговцы наркотиками и как удается их разоблачать, рассказывает старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу Алексей Н.

Коллаж Александра Ермоловича

Вечное соревнование

Алексей пришел в профессию в 2014 году, когда еще существовало управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. За эти годы он твердо усвоил – профессия полицейского требует терпения, хороших знаний в самых разных сферах деятельности и постоянного самосовершенствования. Иначе за изобретательными наркоторговцами не поспеть.

— Наркобизнес не стоит на месте, распространители постоянно придумывают новые схемы, – говорит Алексей. – Например, в 2000-х годах все торговали из рук в руки. Потом придумали делать закладки с дозой для покупателей. Под деревьями, в кустах, в частном секторе, в лесных массивах. А как ловить человека, который сбывает наркотики бесконтактным способом, когда и заказ, и расчет идет через Интернет? Мы подстраиваемся под их методы, стараемся не отставать, осваивать современные интернет-технологии. И на данный момент неплохо получается выявлять не просто рядовых закладчиков, а именно организаторов теневого бизнеса и привлекать их к уголовной ответственности.

Попадаются в руки полицейских и оптовики, поставившие дело на широкую основу, у которых изымают по килограмму синтетики и больше.

— Например, житель Рубцовска работал в исправительной колонии строгого режима. Набрал много кредитов, выплатить не мог, на службу начальству начали звонить коллекторы. Пришлось уволиться. Он перебрался в Барнаул, где устроился в один из интернет-магазинов по сбыту наркотиков, дослужился до «должности» оптового курьера. Поднимал крупные партии вплоть до 1 килограмма, иногда ездил для этого в Новосибирск. Привозил товар в Барнаул, в арендованном гаражном боксе расфасовывал на мелкие партии и раскладывал в тайники для розничных закладчиков.

Нам поступила информация о его деятельности, она нашла подтверждение. Дома данный гражданин ничего не хранил, потому что проживал с девушкой, которая к наркотикам относится негативно. При очередном выезде из гаражного бокса сотрудники полиции задержали его. Впоследствии в арендованном им автомобиле и боксе обнаружили 450 граммов синтетических наркотиков. Кроме него задержали еще четырех мелких закладчиков.

Более 28 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Барнауле с начала 2020 года.

Неравнодушные

Алексея и его коллег радует, что население не остается в стороне от борьбы с наркоторговлей, не считает это чужим делом, а активно сообщает, увидев подозрительного человека, который делает закладки.

— По информации граждан мы не раз ловили закладчиков, – отмечает Алексей. – Например, зимой позвонил сторож из садоводства, сообщил, что на территорию приехала девушка на такси и стала что-то раскладывать под деревьями. Мы по горячим следам разыскали эту девушку. Подозреваемую задержали, нашли у нее дома порядка 100 граммов наркотического вещества.

К сожалению, этот случай с юной закладчицей далеко не единственный. Сотрудников не на шутку беспокоит тревожная тенденция, что в наркоторговлю вовлекаются обычные люди, не уголовники.

— Приходит в эту сферу в поисках легких денег абсолютно разный народ, но в основном молодежь от 13-14 лет и старше из вполне приличных семей. Помню, задерживали парня 19 лет, у которого состоятельные родители. Большой дом, дорогие машины. Сыну давали денег достаточно, чтобы снимать квартиру и на расходы. Но парень решил, что не хочет быть зависимым от родителей, хочет обеспечивать себя сам. Он стал розничным курьером. При очередной раскладке его задержали. В итоге он сел на 6,5 лет.

Кстати, парень был в курсе, какое наказание его ждет, но это его не остановило. И многие рассуждают так же, как он: «Я сейчас немного подзаработаю, кредиты отдам (или машину куплю) и брошу». Но легкие деньги затягивают, и заканчивается все очень плохо.

Выстрел в лесу

Впрочем, далеко не все распространители безобидные подростки, решившие подработать на досуге. Встречаются среди них и довольно опасные люди.

— Однажды задерживали молодого человека, который делал закладки в Ленточном бору, – приводит пример из опыта собеседник. – Он попытался скрыться. Я бежал за ним по тропе, уже начал догонять, и в этот момент он достал из внутреннего кармана пневматический пистолет, обернулся и выстрелил мне в плечо. Пробил куртку. Но мы его догнали и обезоружили. В другой раз задерживали за Новым мостом закладчика из Новосибирска с несколькими судимостями. А потом выяснилось, что у него в кармане был нож. Он не успел им воспользоваться.

Никогда не знаешь заранее, что тебя ждет, как человек себя поведет при задержании. То ли он от испуга встанет и будет стоять, то ли предпримет попытку скрыться, то ли начнет обороняться. Адреналин всегда в нашем деле присутствует.