Как полиция Барнаула борется с распространением наркотиков

6 декабря сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков отмечают день образования службы. Какова сегодняшняя работа полицейского, на какие уловки идут торговцы наркотиками и как удается их разоблачать, рассказывает старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу Алексей Н.

Вечное соревнование

Алексей пришел в профессию в 2014 году, когда еще существовало управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. За эти годы он твердо усвоил – профессия полицейского требует терпения, хороших знаний в самых разных сферах деятельности и постоянного самосовершенствования. Иначе за изобретательными наркоторговцами не поспеть.

— Наркобизнес не стоит на месте, распространители постоянно придумывают новые схемы, – говорит Алексей. – Например, в 2000-х годах все торговали из рук в руки. Потом придумали делать закладки с дозой для покупателей. Под деревьями, в кустах, в частном секторе, в лесных массивах. А как ловить человека, который сбывает наркотики бесконтактным способом, когда и заказ, и расчет идет через Интернет? Мы подстраиваемся под их методы, стараемся не отставать, осваивать современные интернет-технологии. И на данный момент неплохо получается выявлять не просто рядовых закладчиков, а именно организаторов теневого бизнеса и привлекать их к уголовной ответственности.

Попадаются в руки полицейских и оптовики, поставившие дело на широкую основу, у которых изымают по килограмму синтетики и больше.

— Например, житель Рубцовска работал в исправительной колонии строгого режима. Набрал много кредитов, выплатить не мог, на службу начальству начали звонить коллекторы. Пришлось уволиться. Он перебрался в Барнаул, где устроился в один из интернет-магазинов по сбыту наркотиков, дослужился до «должности» оптового курьера. Поднимал крупные партии вплоть до 1 килограмма, иногда ездил для этого в Новосибирск. Привозил товар в Барнаул, в арендованном гаражном боксе расфасовывал на мелкие партии и раскладывал в тайники для розничных закладчиков.

Нам поступила информация о его деятельности, она нашла подтверждение. Дома данный гражданин ничего не хранил, потому что проживал с девушкой, которая к наркотикам относится негативно. При очередном выезде из гаражного бокса сотрудники полиции задержали его. Впоследствии в арендованном им автомобиле и боксе обнаружили 450 граммов синтетических наркотиков. Кроме него задержали еще четырех мелких закладчиков.

Более 28 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Барнауле с начала 2020 года.

Неравнодушные

Алексея и его коллег радует, что население не остается в стороне от борьбы с наркоторговлей, не считает это чужим делом, а активно сообщает, увидев подозрительного человека, который делает закладки.

— По информации граждан мы не раз ловили закладчиков, – отмечает Алексей. – Например, зимой позвонил сторож из садоводства, сообщил, что на территорию приехала девушка на такси и стала что-то раскладывать под деревьями. Мы по горячим следам разыскали эту девушку. Подозреваемую задержали, нашли у нее дома порядка 100 граммов наркотического вещества.

К сожалению, этот случай с юной закладчицей далеко не единственный. Сотрудников не на шутку беспокоит тревожная тенденция, что в наркоторговлю вовлекаются обычные люди, не уголовники.

— Приходит в эту сферу в поисках легких денег абсолютно разный народ, но в основном молодежь от 13-14 лет и старше из вполне приличных семей. Помню, задерживали парня 19 лет, у которого состоятельные родители. Большой дом, дорогие машины. Сыну давали денег достаточно, чтобы снимать квартиру и на расходы. Но парень решил, что не хочет быть зависимым от родителей, хочет обеспечивать себя сам. Он стал розничным курьером. При очередной раскладке его задержали. В итоге он сел на 6,5 лет.

Кстати, парень был в курсе, какое наказание его ждет, но это его не остановило. И многие рассуждают так же, как он: «Я сейчас немного подзаработаю, кредиты отдам (или машину куплю) и брошу». Но легкие деньги затягивают, и заканчивается все очень плохо.

Выстрел в лесу

Впрочем, далеко не все распространители безобидные подростки, решившие подработать на досуге. Встречаются среди них и довольно опасные люди.

— Однажды задерживали молодого человека, который делал закладки в Ленточном бору, – приводит пример из опыта собеседник. – Он попытался скрыться. Я бежал за ним по тропе, уже начал догонять, и в этот момент он достал из внутреннего кармана пневматический пистолет, обернулся и выстрелил мне в плечо. Пробил куртку. Но мы его догнали и обезоружили. В другой раз задерживали за Новым мостом закладчика из Новосибирска с несколькими судимостями. А потом выяснилось, что у него в кармане был нож. Он не успел им воспользоваться.

Никогда не знаешь заранее, что тебя ждет, как человек себя поведет при задержании. То ли он от испуга встанет и будет стоять, то ли предпримет попытку скрыться, то ли начнет обороняться. Адреналин всегда в нашем деле присутствует.