Фестиваль игровой косплей-культуры пройдет в Барнауле в необычном формате

В воскресенье, 13 декабря в Барнауле пройдет молодежный фестиваль игровой косплей-культуры AGC-FEST. Мероприятие пройдет в формате встречи для участников и онлайн для зрителей. Его организатор рассказала, что такое – косплей, как создают костюмы и зачем им это надо.

Если объяснять простым языком, то косплей – это переодевание в выбранного персонажа, как правило, экранный образ. Очень популярное явление среди молодежи. Ребята воссоздают образы литературных и киногероев с нуля: шьют костюмы, укладывают парики, делают грим и макияж, чтобы полностью стать любимым персонажем.

Конвенты и косплей-фестивали – одно из любимых времяпрепровождений людей, которые этим увлекаются. Чаще всего такие мероприятия включают в себя конкурсную программу, где выбирают лучшие образы в разных номинациях, аллеи авторов, игровые зоны, большие ярмарки и мастер-классы. Но главное, ради чего на них собираются косплееры и геймеры, – это атмосфера и поиск единомышленников.

За последний год количество косплей-фестивалей в Барнауле уменьшилось. Но при этом интерес к ним не упал, поэтому к постоянным участникам таких конвентов пришла идея создать новое для города мероприятие и организовать что-то свое.

Провести фестиваль решили давно, но к его подготовке из-за пандемии приступили только в конце октября. Один из организаторов фестиваля, Сабрина Романенко, признается:

— Надеялись, что обстановка улучшится и мероприятие пройдет в традиционном формате – с частниками и зрителями. Но пришлось найти альтернативное решение. Место проведения сообщают только участникам, зрители смогут наблюдать за выступлением онлайн.

В Японии в наше время косплей уже вошел в национальную культуру как неотъемлемая ее часть, там очень много тематических магазинов, кафе и даже маленьких кварталов, где косплееры создают свою собственную атмосферу.

Сабрине Романенко всего 15 лет, еще в начале этого года она сама посещала фестивали в качестве участницы. На своем первом косплее она побывала в качестве зрителя в 2018 году, ее туда пригласила подруга. Тогда она и вдохновилась костюмами и отыгрышами участников. Следующим летом девушка подумала: а чем она хуже? И решила готовить свой первый образ. Вдохновилась персонажем Элой из компьютерной игры Horizon zero dawn.

Полностью весь образ Сабрина делала сама: от пошива до изготовления атрибутов костюма и выступления. Например, сама изготовила лук и стрелы.. Для самого костюма использовала доступную ткань: джинса и кожзам. А вот с некоторыми деталями пришлось сложнее. Достать в Барнауле материалы, которые используют косплееры, с такими замысловатыми названиями, как EVA, бабблстар, ворбла, очень тяжело. Часто ищут доступную замену в строительных магазинах, например изолон или фоамиран. Но Сабрине повезло – она отыскала в нашем городе EVA (это вспененный каучук), которым обработала значительную часть костюма.

Чтобы изготовить макет лука, девушка взяла обычные палки, которые можно найти в любом дворе, картон и папье-маше. Несмотря на простоту материалов, многие члены жюри фестиваля, на котором выступала Сабрина с этим образом, отметили, что крафт сделан очень качественно.

На изготовление всего костюма ушло полтора месяца. И результат того стоил. С образом Элой на фестивале Fan-Con 2019 Сабрина получила диплом за первое место в номинации «Косплей-дефиле».

После этого девушка посетила еще два фестиваля, на один из которых она сделала косплей на коронавирус. Затем почти год подобных мероприятий в городе не проводилось, а праздника хотелось. Поэтому Сабрина решила взять все в свои руки, собрала команду и приступила к организации фестиваля AGC-FEST (Anime, Geek, Cosplay-Fest).

— Для нас это первая подобная авантюра. Мы не профессионалы этого дела, но делаем всё возможное, чтобы фестиваль получился классным. Люди с опытом в этой области не берутся за проведение мероприятия в подобных условиях (но они помогают нам советами, за что им огромное спасибо). Поэтому и остается вся надежда только на таких, как мы, – рассказывает Сабрина.

Конечно, существует риск отмены фестиваля, но проект ребят не считается массовым, так как на нем будут присутствовать только участники, поэтому главную причину ребята постарались исключить.

Сабрина признается, что главное в косплей-мероприятиях – это, конечно, атмосфера. Эмоциональное погружение в фестиваль сохранить в онлайн-формате действительно сложно, но организаторский состав постарается это сделать сценками, музыкой, путем ведения трансляции с разных ракурсов. Только вместо зрителей наблюдать за ними будут камеры.

Для оценки конкурсной части в судейский состав приглашены несколько человек. Все они, так или иначе, относятся к косплею. Но отбиралось жюри по принципу: один опытный косплеер, один артист, один ремесленник-крафтер. Это позволит оценить участников по всем критериям.