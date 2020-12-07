До конца декабря малый и средний бизнес должен определиться с налоговым режимом на следующий год

В связи с отменой Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года ИП и юридические лица, а это ни много ни мало 37 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в регионе, должны решить, по какому пути налогообложения они пойдут: патентной системе или упрощенке. О том, какие меры предприняли власти региона, чтобы сделать такой переход «бесшовным», рассказал Андрей Осипов, избранный накануне уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

Предприниматели, работающие по ЕНВД, должны определиться с налоговым режимом до конца декабря. В противном случае они автоматически перейдут на общую систему налогообложения с крайне непривычным для них бухгалтерским учетом и высокими налогами. Изменить систему налогообложения в течение года будет нельзя.

Всем не угодишь

Режим ЕНВД приносил в краевой бюджет порядка 900 миллионов рублей налогов в год, поэтому органы власти крайне заинтересованы, чтобы малый и средний бизнес не просели, не ушли в тень в связи с изменением законодательства. Не в силах отдельного субъекта приостановить или вовсе отменить федеральный закон, но в силах региональной власти сделать так, чтобы другие системы налогообложения послужили достойной альтернативой для бизнеса.

— Мы увидели проект федерального закона по патентам осенью и сразу взяли его на вооружение, – рассказал Андрей Осипов. – В первую очередь учитывали при принятии краевого закона о патентной системе федеральную новацию о том, что ИП могут наполовину уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов по аналогии с ЕНВД при наличии наемных работников и на всю сумму страховых взносов, если предприниматель трудится один. Субъектам дали право самостоятельно определять виды деятельности, по которым можно продавать патенты, уже сейчас этот перечень у нас расширен до 84 видов. И над увеличением перечня будем продолжать работать дальше – с учетом предложений предпринимательского сообщества, которые я готов аккумулировать. В сфере розничной торговли и общественного питания мы дождались нормы увеличения площади торговых залов с 50 до 150 кв. метров. Это очень принципиальный момент, потому что большинство наших индивидуальных предпринимателей в сфере питания под эти критерии подпадают и смогут перейти на патентную систему.

В новом законе есть и региональная составляющая. Одна из антикризисных мер – это оставленный в прежнем размере потенциально возможный годовой доход (ПВГД), от величины которого зависит стоимость патента. А по нескольким видам деятельности, например, по общепиту, размер ПВГД даже уменьшен по аналогии с Новосибирской областью. Эту и другие инициативы депутатов поддержал Губернатор, Председатель Правительства Виктор Томенко.

В новой версии закона изменена дифференциация стоимости патента в зависимости от категории населенных пунктов и численности населения в них. Первые две группы остались без изменения – это Барнаул и крупные города. В третьей оставили 20 наиболее финансово благополучных районных центров, а не районов в целом, как было раньше; в четвертой группе – остальные райцентры, в пятую вошли иные населенные пункты численностью свыше 500 человек и в шестую группу – порядка 120 поселений численностью менее 500 человек. Для последней группы с учетом всех вычетов стоимость патента будет равняться практически нулю. Выгода патента есть уже только в этой дифференциации.

Стоимость патента составляет 6% от потенциально возможного годового дохода ИП с учетом количества объектов, физических показателей или количества наемных работников. Например, при установленном краевым законом ПВГД в 1 миллион стоимость патента для одного ресторана или кафе, если он оформлен на ИП, составит 60 тысяч рублей. Эта сумма может уменьшиться практически вдвое в случае отчислений страховых взносов на наемных работников, которые там наверняка есть.

Учитесь считать

— В краевом законе есть таблица № 2, в которой введены понижающие коэффициенты в зависимости от численности наемных работников. Ее действие сохранено на 2021 год. Это еще одна антикризисная мера: принимайте работников, и стоимость патента будет ниже, – пояснил Андрей Осипов. – Как и кто только не пугают предпринимателей увеличением налоговых платежей, не прочитав до конца ни федеральный, ни краевой закон о патентной системе. На днях разбирались с ситуацией из Первомайского района, где магазин хозтоваров якобы должен заплатить за патент более 100 тысяч рублей в год. При подсчете стоимость патента для пятой группы, к которой относится район, составляет всего 72 тысячи рублей, а при наличии работников – минус еще половина. Сейчас мы готовим таблицу с конкретными примерами расчетов по разным видам деятельности, она будет размещена на нашем сайте и на сайте управления по предпринимательству, направлена во все городские и районные администрации, нашим общественным помощникам.

Еще один краевой закон предусматривает продление до 1 января 2024 года налоговой ставки 0% при применении упрощенной или патентной системы налогообложения для новых ИП, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

-Возможно, нулевой ставкой воспользуется не так много начинающих предпринимателей, но мы даем им такую возможность, – подчеркнул Андрей Осипов. – После введения с 1 июля 2020 года налога на профессиональную деятельность – так называемых самозанятых – более шести тысяч жителей края зарегистрировались в налоговой инспекции по этой системе. Люди вышли из тени, могут рассчитывать на господдержку, платят налоги. И в нашем случае главная задача – максимально широкая разъяснительная работа, чтобы малый бизнес не оказался за бортом вообще, не выбрав налоговый режим до конца этого года.

О потерях

— Отмена ЕНВД, к сожалению, увеличит налоговые выплаты юридических лиц и ИП, которые продают подакцизные товары (но не все), и часть маркированных товаров, либо имеют количество сотрудников более 15 человек, – отметил Андрей Осипов. – Нам предстоит мониторить, кто и на какие налоги перейдет, чтобы по итогам I квартала 2021 года вернуться к этой теме и дополнительно посмотреть, чем помочь малому бизнесу. Есть угроза, что часть юрлиц уйдет в Республику Алтай, где ставка страховых взносов по упрощенной системе налогообложения значительно ниже, чем у нас. Кто-то из ИП не перейдет на патентную систему по иным причинам. Поэтому будем решать как давно наболевшие сегодняшние проблемы, так и будущие. Это, например, маркировка, в первую очередь молочной продукции, только на реконструкцию оборудования некоторым предприятиям придется потратить миллионы рублей. А сколько у нас малых предприятий, производящих сыры и свежие молочные товары… Эти вопросы буду озвучивать на ежегодной конференции бизнес-омбудсменов в середине декабря. Для нашего аграрного края это весьма проблематично.

Что касается потребкооперации, которая не подпадает под патентную систему, – возможно, будем отрабатывать адресную поддержку малого бизнеса хотя бы в виде компенсации расходов на бензин при доставке товаров в села. Сообщество предпринимателей волнует уплата налога на имущество по кадастровой стоимости. В нашем регионе достаточно объектов, по которым можно бы делать налоговый вычет по площади, как это установлено законами во многих других субъектах РФ. Проблем у бизнеса в этом году накопилось, пожалуй, не меньше, чем в здравоохранении, можно остаться на позициях жалости, а можно идти вперед, пусть шаги и будут небольшими.

За консультациями по вопросам патентной системы налогообложения можно обращаться в аппарат Уполномоченного по правам предпринимателей по телефону (3852) 55-65-10.