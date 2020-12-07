Больше, чем ожидали: ко второму чтению бюджет города увеличился на 2,08 млрд рублей

Депутаты БГД утвердили бюджет на 2021 год со следующими параметрами: объем доходов 15 517 млн руб., общий объем расходов – 16 239 млн руб., дефицит составит 721,8 млн руб. В работе сессии принял участие глава города Вячеслав Франк.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежды Тиньгаевой, полученные из вышестоящих бюджетов дополнительные средства направлены на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов, ежемесячное денежное вознаграждение педагогам за классное руководство, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, стимулирование программ развития жилищного строительства.

Еще в первом чтении документа был обозначен ряд важных социальных вопросов. Так, рост оплаты работников бюджетной сферы составит 14% относительно первого чтения. На 25% увеличатся расходы на исполнительное производство, значительные средства заложены на развитие спорта: ремонт школьных стадионов – 11,7 млн руб., на зарплату тренерскому составу добавлено более 15 млн руб., предусмотрено 4,2 млн руб. на подготовку и установку покрытия футбольного поля в спортивной школе «Полимер». Все эти моменты нашли отражение в окончательной редакции документа.

В бюджете города предусмотрены расходы на завершение строительства новых учреждений образования, приобретение здания под Барнаульский планетарий, ремонт дорог и мостов, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры.

— Нам удалось только за счет собственных средств городского бюджета увеличить фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы на сумму более 200 млн руб., плюс край выделил 67 млн руб., – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов. – За счет всех источников увеличено финансирование программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда почти на 300 млн руб. и на обеспечение жильем молодых семей на 87 млн руб. Предусмотрены дополнительно средства на благоустройство общественных и дворовых территорий города Барнаула – 146 млн руб., и 169 млн руб. на завершение строительства пристройки к школе в селе Власиха.

В бюджете на 2021 год на 62% увеличена сумма по программе «Улучшение жилищных условий молодых семей», в результате этого сертификаты смогут получить более 270 семей (в 2020 году – 117 семей).

По мнению большинства депутатов, главный финансовый документ Барнаула на 2021 год получился больше первого чтения, расходы по большинству проблемных статей увеличены – и это несмотря на сложную финансовую ситуацию не только в крае, но и стране в целом.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности, народные избранники признали утратившим силу решение БГД от 28.09.2005 № 186, а также решения, вносящие в него изменения и дополнения.

— Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) зачислялся в бюджет города по нормативу 100%. В связи с его отменой выпадающие доходы бюджета с учетом перехода на иные режимы налогообложения составят 305,0 млн руб. В целях компенсации выпадающих доходов с муниципального на краевой уровень передана часть полномочий по дошкольному образованию (содержание заведующих, нянь), высвобождаемые расходы бюджета города составят 595,1 млн руб. Кроме того, за нашим бюджетом закреплен норматив отчислений по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 40% и административным штрафам, выносимым мировыми судьями, в размере 50%. Дополнительные доходы составят 21,9 млн руб., – отметил Андрей Солодилов.