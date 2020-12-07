Барнаульцы представили фильм о судьбах ветеранов

В кинотеатре «Премьера» прошла официальная презентация документального фильма «Победа в каждом из нас». Снят он в Алтайском крае и Болгарии в рамках одноименного проекта совместно с окружным координационным центром СФО по подготовке волонтёров к 75-летию Победы.

Фильм был подготовлен к 9 Мая, но из-за пандемии не удалось провести публичную презентацию. Тогда кинолента вышла в эфире ГТРК «Алтай» и Катунь 24. Также ее показали в Новосибирске, Томске, Казахстане и двадцати восьми городах Болгарии. Фильм никого не оставил равнодушным. Организаторы отметили, что им пришло огромное количество теплых и трогательных отзывов, многие писали, что невозможно смотреть без слез.

Высоко оценил киноленту и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

— Спасибо создателям за фильм, за то, что в нем так бережно и честно говорится о судьбах сильных людей, о невероятных подвигах наших земляков. Это история всех и каждого в отдельности. Картина в очередной раз доказывает, как важно знать историю своей семьи, как важно беречь память и воспитывать на ней наших детей. Мы с удовольствием посмотрели фильм всей семьей.

Любой желающий может стать частью проекта «Победа в каждом из нас». Достаточно зайти на одноименный официальный сайт, заполнить специальную форму и рассказать об истории своей семьи, о воевавших родственниках или тех, кто трудился в тылу и помогал этим фронту.

Инициаторы проекта – Максим и Екатерина Банных. В основу фильма легла семейная история Екатерины. Она родилась в семье героя Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Скурлатова. Все знают строчки из песни, текст которой написал Константин Ваншенкин: «Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат». Но не всем известно, что прототипом знаменитого памятника советскому солдату в Пловдиве стал дедушка Екатерины, наш земляк. Она постоянно рассказывала об этом в школе, в университете, друзьям и знакомым, потому что это не только часть ее истории, но и часть истории края, истории Победы. Вскоре пришло понимание, что близкое окружение знает об этом, а другие не в курсе, что человек, чей облик увековечен в камне в далекой Болгарии, как дань благодарности советскому солдату-освободителю, прожил долгую и счастливую жизнь в Алтайском крае.

За создание фильма взялась профессиональная команда. Работали операторы из ГТРК «Алтай», режиссером выступила Светлана Музыченко, режиссер документального и игрового кино, доцент ВГИКа, член Союза кинематографистов. Съемки проходили в Барнауле, Бийске и, конечно, в Налобихе – родине Алексея Скурлатова.

Борьба за память

Инициаторы проекта представили историю Победы через истории их семей. Поэтому помимо основной сюжетной линии частью фильма стали несколько новелл о других ветеранах региона. Надежда Мордовцева, Петр Щербаков, Матрена Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников рассказали о своей жизни в военные годы, о том, с чем пришлось столкнуться.

Как объясняет Максим Банных, они решили работать в формате фильма, потому что хотели не просто записать истории людей, а показать их эмоции, которые те вкладывают в свои воспоминания и рассказы. Организаторы отметили для себя, что самым ценным в работе над кинолентой стали именно личные встречи с ветеранами, за что они очень благодарны, ведь немногие готовы вспоминать тот страшный период жизни.

Часть съемок состоялась в Пловдиве, куда Банных отправились всей семьей — вместе со своим маленьким сыном.

— Когда я впервые вживую увидела памятник, то испытала чувство гордости и благодарность за русский подвиг и подвиг дедушки, – вспоминает Екатерина Банных. – Мне было очень приятно, что болгары любят и ценят этот мемориал. Была ситуация, когда его хотели снести. Так они взялись за руки, стали вокруг «Алёши» живой цепью и не дали свершиться этому разрушению.

Во время нахождения в Болгарии Банных познакомились с местными волонтерами Победы. Они даже не подозревали, что эта организация такая масштабная и ее штабы не только в России. Их основные задачи: сохранение памяти о героях войны, поисковые операции и раскопки на местах боев, борьба с фальсификацией исторических фактов. Самой запоминающейся встречей для Екатерины и Максима стало знакомство с болгарской певицей Гретой Ганчивой. Она первая, кто исполнил песню «Алёша» в своей стране, и продолжает петь ее по сей день.

Фильм «Победа в каждом из нас» находится в свободном доступе в Сети.

После просмотра фильма своими воспоминаниями поделился председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества, писатель Анатолий Муравлёв. Он был лично знаком с Алексеем Ивановичем, часто бывал у него в гостях и много о нем писал.

— Он был замечательным собеседником и очень открытым человеком. Как-то приехали к нему с фотокором Евгением Налимовым, а он и говорит нам: «Я, наверное, с рыбалкой завяжу. Возраст, понимаете ли… Хотите я вам удочку подарю?». Честно признаюсь, очень хотелось получить такой подарок из его рук. Но удочка досталась Евгению, он мастер спорта по рыбалке, да и фамилия у него подходящая. Так вот по сей день он ходит с ней, говорит, что удачная и уловистая очень.

Еще Анатолий рассказал, что несколько лет назад ученик Налобихинской школы проводил социологическое исследование среди местных жителей. Так вот, оказалось, что примерно половина опрошенных не знают, что прототипом памятника «Алёша» был их односельчанин. Поэтому работа для всех, кто стремится сделать какой-то вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны, предстоит огромная.