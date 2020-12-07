30 художников представили свои работы на выставку зимних пейзажей

В этом году краевое отделение Союза художников России отмечает свое 80-летие чередой выставок. Накануне большого отчетного проекта, который будет реализован чуть позже в выставочном зале музея «Город», экспозиция «Зимние полотна» открылась в Краеведческом музее. Она включает в себя 50 зимних пейзажей, которые требуют от художников не только наблюдательности, но и умения глубоко понимать тон и цвет.

Два повода

Изначально в планах музея значились две выставки: одна посвящена зиме и предстоящему Новому году, а другая – юбилею краевого Союза художников, мимо которого пройти мимо в этом году нельзя. Но посмотрев на предложенные темы шире, в краеведческом решили объединить два повода в один.

— Центром этой выставки стал триптих Ольги Поповой, созданный художницей буквально накануне выставки (причем одна из работ мастера легла в основу выставочной афиши), – пояснил научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела музея Владислав Воробьёв. – Причем представляя зиму, трехчастную форму использовала не только Ольга Попова, но и Валерий Булатов, а также Владимир Максименко – его три небольших зимних этюда стали украшением выставки. Кстати, передавая работы в музей, мастер поведал, как писал их в морозы, что непросто. Для того, чтобы масляные краски не перемерзали, мастеру приходилось разбавлять их спиртом и держать за пазухой, в тепле.

Графические работы занимают здесь отдельную стену. К примеру, Евгений Югаткин предложил на выставку два своих масштабных полотна. На одном из них – «На Ковш за чебаками» изображен Барнаульский элеватор.

— Вообще, уголь – это моя любимая техника, к которой я обратился не только из-за ее выразительных особенностей, но и из-за экономии времени: с помощью угля можно быстро схватить эмоцию, поймать момент, – пояснил художник. – Однако на создание этой работы у меня ушло больше недели. Почему-то рисунок долго не получался – вроде как пейзаж есть, а ощущения от него нет. Казалось бы, я и всю композицию выстроил, и все проверил на много раз. А что-то не то. Тогда я взял и «засыпал» рисунок первым снегом и, не поверите, от зимы он заиграл, задышал словно. Не случайно я так люблю отражать это время года на своих полотнах – оно самое выразительное, графичное.

Можно увидеть на выставке и работы двух молодых графиков – Ивана Быкова и Николая Зайкова, изобразивших узнаваемые городские пейзажи: площадь Октября и улицу Советской Армии. Немало полотен здесь создано Екатериной Дёмкиной, есть несколько картин Ирины и Анатолия Щетининых. Причем многие художники представили работы, на которых изображены горные пейзажи, а также отражена тема алтайского села.

Накануне юбилея

В череде юбилейных мероприятий краевого отделения Союза художников выставка «Зимние полотна» стала первым ярким событием. В середине декабря 80-летие организации планируется отметить не только масштабной экспозицией, которая по традиции расположится в выставочном зале музея «Город», но и изданием юбилейного альбома. Кроме того, приурочена к юбилею и конференция «Снитковские чтения» – в ее рамках ожидается приезд именитых искусствоведов и представителей других союзов со всей страны.

— Юбилейная книга-альбом выйдет в свет специально к 80-летию в рамках издательских губернаторских проектов, – рассказал председатель краевого отделения Союза художников Дмитрия Петренко. – Это будет подарочное издание, весомый том – своего рода срез жизни нашей организации за последние пять лет. Разумеется, отразим мы в нем и историю становления Союза, вспомним забытые имена. Дело в том, что последний раз подобный альбом издавался 20 лет назад к 60-летию организации. Заглядывать в него с одной стороны приятно, а с другой – довольно грустно: почти половины из представленных художников с нами нет. Последующие круглые даты краевое отделение переживало не в самые лучшие времена, а потому юбилейные издания не выпускались. В этом году нас включили в краевой план, а это подразумевало серьезную доиздательскую подготовку, качественный дизайн (дизайнер проекта – Алексей Шелепов, участвовавший в оформлении межрегиональной выставки «Аз.Арт. Сибирь»). А историческая часть альбома даже заставила нас посидеть в архивах.

К примеру выяснилось, что большая часть художников из первого состава Союза, основанного в предвоенный 1940 год, не вернулась с фронта. Стало известно, что и первый председатель организации Александр Сапцин, никак себя не проявляя, прожил в Барнауле до 1970-х годов, а его родной брат вошел в историю как художник новосибирского театра «Красный факел».

10 декабря в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) откроется традиционная отчетная выставка краевого отделения СХР, которая на этот раз будет посвящена 80-летию организации. На ней будет представлено свыше 200 работ ста авторов.