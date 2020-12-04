Зачем нужны горячие кнопки видеомонтажеру

В Барнауле проходит VI конкурс «Журналист меняет профессию», в котором участники показывают и рассказывают о среднеспециальных учебных заведениях города, тем самым поднимая престиж рабочих профессий.

На очередное занятие в Алтайскую академию гостеприимства, где в рамках конкурса «Журналист меняет профессию», идет обучение специальности «видеомонтажер», мы принесли отснятые дома видеозаготовки для будущего фильма и, наконец, приступили к изучению самой сути профессии – непосредственно к монтажу. Шаг за шагом изучали вводную информацию, продвигались вперед, осваивая последовательность действий. Как выяснилось, видеомонтажер в своей работе использует основной набор кнопок, которые называются «горячими», то есть те, которые нужны постоянно. Для удобства есть даже особая «распальцовка» — расположение пальцев на клавиатуре компьютера.

Когда материал размещён на «линейке», то есть все кадры расположены в одну линию в программе, вот тут и начинается творчество. Можно разрезать кадр, удлинить или сделать короче, поменять местами, в общем, почувствовать себя творцом. Мы пока только освоили назначение и различные комбинации кнопок, сам монтаж ещё впереди, но первое знакомство с программой прошло успешно, потому что наш преподаватель Павел Кривошеев терпеливо объяснял каждый шаг. Ждём теперь следующего урока, чтобы собрать отснятые материалы в осмысленное видео. Будем накладывать ещё и музыку, которую подобрали и, по совету учителя, слушали в наушниках во время съёмки, чтобы музыкальный ритм совпадал с ритмом и темпом действия.

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, ООО «Барнаул-Спецодежда», Фонд президентских грантов, Алтайская академия гостеприимства, при поддержке и содействии Департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.

Людмила Киршенман