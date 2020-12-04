Тренер с острова Свободы зажигает в фитнес-клубах Барнаула

Знакомьтесь, это Луис Рафаэль Рамирес Бахи. Уже больше месяца он ведет тренировки в СТЗ «Рельеф». Именно в Барнауле гость из далекой Кубы смог найти то, чего ему не хватало дома.

Ok, Google

В зале групповых занятий звучат латинские мотивы. Дважды в неделю Луис Рафаэль Рамирес Бахи собирает здесь всех желающих на тренировки по зумбе. Это своего рода смесь латинской дискотеки и фитнеса, тренировка состоит из комбинации беспрерывно повторяющихся танцевальных шагов и движений. К концу часового занятия пять девушек в зале буквально падают без сил, красочно татуированный тренер Луис только улыбается в бороду, готовый продолжать еще и еще.

В общем-то, в самом факте работы иностранного тренера в Барнауле ничего удивительного нет, и в баскетболе такое было, и в ушу. Во всей этой истории поражает другое: уже полгода Луис живет в краевой столице, при этом не то что по-русски не говорит, он даже английским не владеет, только по-испански. Мы с ним разговаривали при помощи приложения Google Translate на смартфоне. Благодаря ему Луис общается с окружающим его Барнаулом. Правда, перевод получается как описание товара на сайте китайского интернет-магазина, но кубинскому гостю это не мешает. А для меня, честно признаюсь, это было самое необычное интервью в жизни.

Луису 35 лет, на Кубе он занимался спортом. Сначала боксом, потом решил стать тренером.

— На Кубе я работал в тренажерном зале, а по утрам еще вел персональные занятия. Составлял меню людям, давал им понять, что они могут быть другими людьми. Это стало хорошей школой, – переводит смартфон испанскую речь Луиса.

Но, как оказалось, на Кубе тренеры не очень-то и нужны. Луис не видел там развития для себя, а потому решил уехать. И не куда-нибудь, а в Россию.

Mucho frio

Покорение России он начал с Москвы, где полгода работал на стройке. Потом некто, кого Луис называет друг, сказал, что если он переедет в Барнаул, ему помогут тут с работой по спортивному профилю. Кубинец долго не раздумывал. То, что далекая Сибирь мало чем напоминает родину, его совсем не смущало.

— Это дает возможность понять, кто ты есть, в трудную минуту, – заверяет собеседник голосом электронного толмача.

И Луис действительно здесь быстро нашел работу. Сначала тренировал в «Магисе», потом еще в его биографии появился «Рельеф». В Барнауле кубинский спортсмен уже полгода. Не скрывает, что было сложно, но потом втянулся. Настолько, что уже успел встретить здесь свою любовь. Сейчас он живет с девушкой из Барнаула.

— Мы познакомились в Инстаграм, сначала я ей понравился, потом она мне. Так и познакомились. Она пытается изучать испанский, я хочу изучать русский, – рассказывает Луис.

На улицах и в магазинах кубинец общается при помощи того же электронного переводчика. Говорит, что люди удивляются, когда его видят, но реагируют позитивно. Пытаются помочь, кто-то даже вспоминает отдельные слова по-испански.

Кстати, если отвечать по-русски Луис еще не может, то смысл вопросов уже понимает и без перевода. Интересуюсь, не холодно ли ему у нас, и собеседник реагирует тут же.

— Mucho, mucho frio, – с улыбкой кивает он. – Приходится одевать tres pantalones.

Ну, это уже и я могу перевести без гугла. Снег Луис у нас тоже увидел впервые. Утверждает, что все кубинцы мечтают прикоснуться к нему.

Неизвестная площадь

Дома у Луиса остались мама и девятилетняя дочь, по ним он очень скучает. Но вернется ли он домой, останется здесь или поедет куда-то еще, он не загадывает.

— Может, всегда тут буду, может, уеду. Пока жизнь позволяет, я тут, – говорит кубинский тренер.

Пока же Луис вечерами составляет планы тренировок, слушает русскую музыку. «Она красивая, но я не понимаю, о чем они поют», – сокрушается он. И, конечно, гуляет по Барнаулу.

— Меня водили в разные интересные места города. Я не знаю названий площадей, но мне они очень понравились, – признается Луис.

В перерывах между всем этим кубинский гость дегустирует местную кухню.

— Борщ, пельмени – хорошо. Я их пробовал, это вкусно. Посмотрел, как готовить, это несложно, – считает Луис.

А еще он – король дискотек, что, в принципе, для кубинца естественно. Он был во многих клубах города. Конечно, там он привлекает внимание, но это ему только за счастье – говорит, что если может доставить радость людям, с удовольствием делает это.

В Барнауле Луис Бахи хочет не только тренировать, но и попробовать свои силы в соревнованиях по фитнесу.