Продолжаются занятия журналистов, получающих специальность швей в рамках проекта «Журналист меняет профессию»

Осенью возобновились занятия журналистов, получающих специальность швей в рамках проекта «Журналист меняет профессию».

В первой части обучения (до введения ограничений из-за пандемии) мы знакомились с профессиональными швейными машинами и необходимыми инструментами, изучали и практиковали различные виды швов. После перерыва мы продолжили колдовать в швейной мастерской Алтайской академии гостеприимства. Наш педагог Маргарита Яковлева обучала нас поузловой обработке изделий, то есть обработке различных деталей для последующей сборкив изделие. Маргарита Спартаковна учила нас делать накладной карман и кокетку в различных вариациях, обрабатывать шлицу, вшивать молнию. Показала, как пользоваться оверлоком и машиной для пробивания петель.

Последняя, кстати, особенно впечатлила. Это устройство, предназначенное для выполнения одной только операции, выпущено в советские годы, однако исправно работает. Чтобы сделать равномерно и плотно обметанную петлю, достаточно установить специальную рамку в нужное место и включить машину. Важно сразу правильно наметить на ткани будущую прорезь, выровнять рамку относительно краев изделия, потому что после запуска на процесс уже невозможно повлиять. Размер петли можно регулировать. Сделать это нужно тоже заранее. Правда, не ручкой с деленияими, а путем затягивания или ослабления специальной гаечки.

Потренировавшись на образцах, мы приступили к изделию. Каждая из нас выбрала, что будет шить. Моей зачетной работой стала юбка: прямая классическая со шлицей и приточным поясом. Среди изделий моих коллег были детское платье, домашний халат и другое.

Маргарита Спартаковна работала с каждой из нас индивидуально, подсказывала, помогала, советовала, делилась маленькими хитростями, приобретенными с опытом.

Не обошлось, конечно, без ошибок, распарываний и переделок. Но вот, наконец, процесс завершен, выполнена влажно-тепловая обработка – так правильно называть манипуляции с утюгом и отпаривателем для придания изделию законченного вида – и новый предмет гардероба готов!

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, ООО «Барнаул-Спецодежда», Фонд президентских грантов, Алтайская академия гостеприимства, при поддержке и содействии Департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.

Анастасия Борисова