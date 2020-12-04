Мошенники научились подделывать телефоны банков и госучреждений

В последнее время аферисты звонят барнаульцам с реальных номеров банков, налоговой службы, полиции и либо грозят уголовной ответственностью за неуплату несуществующего налога, либо иным способом заставляют перевести деньги на сомнительные счета. Как не попасть на уловку мошенников?

Звонок из «налоговой»

Возможности современной IP-телефонии позволяют мошенникам использовать функцию подмены номера, в связи с чем на мобильниках граждан высвечиваются настоящие номера дежурных частей полиции, отделений налоговой службы, горячих линий банков.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю, с «липовыми» налоговиками столкнулась не так давно 65-летняя жительница Барнаула, на телефон которой позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее счет поступила крупная сумма, с которой она обязана заплатить налог. «Банкир» предупредил, что позже с ней свяжется представитель налоговой службы. И, действительно, через некоторое время ей позвонил другой злоумышленник, представившийся сотрудником налоговых органов. Номер телефона, с которого звонил мошенник, определился как 65-95-84. Это реальный номер ИФНС России № 14 по Алтайскому краю. «Налоговик» потребовал от женщины заплатить налог в размере 35 тыс. рублей, предупредив, что за отказ сделать перевод ей грозит уголовная ответственность. Но бдительная женщина не стала перечислять деньги. Она самостоятельно позвонила в налоговую и уточнила у инспектора, есть ли у нее какие-то долги. Осторожность позволила ей не стать жертвой мошенников.

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что сотрудники налоговой службы никогда не требуют у плательщиков переводить деньги на карту. И обо всех подобных случаях следует незамедлительно сообщать в региональное управление ФНС по телефону 297-395 или в правоохранительные органы.

— Специалисты инспекции действительно могут позвонить налогоплательщику и сообщить ему о наличии налоговой задолженности. Также мы информируем граждан о возможных способах уплаты налогов – через личный кабинет или мобильные приложения банков, – говорит начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова. – Однако расчет возможен только по официальным реквизитам налоговой инспекции. Эти реквизиты всегда можно найти и проверить их достоверность на сайте ФНС России.

Уточнить актуальную информацию о налоговой задолженности каждый может самостоятельно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России или на сайте Госуслуг. Кроме того, уточнить свои налоговые обязательства можно по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222-222.

«Полиция» на проводе

А вот другой жительнице Барнаула повезло гораздо меньше. 23 ноября женщине 1984 г. р. поступил звонок с московского номера, начинающегося на 495. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и поинтересовался, оформляла ли она кредит на свое имя. Женщина ответила отрицательно. «Значит, на вас оформили кредит мошенники, – сказал «банкир». – Чтобы у вас не похитили эти деньги, вам необходимо немедленно снять их и перевести на счет, который я вам укажу». Также он заверил женщину, что даже сотрудники полиции знают о данной ситуации и сейчас сами перезвонят ей с номера дежурной части, который можно посмотреть в справочнике либо на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

После этого женщине, используя подмену номера, действительно перезвонили с номера 397-313 (номер дежурной части ГУ МВД России по Алтайскому краю), представились сотрудниками полиции и сообщили, что люди, с которыми она разговаривала до этого – не мошенники, а настоящие представители банка, и нужно выполнить все их указания.

После разговора с якобы «полицейскими» женщина окончательно поверила, что банк пытается спасти ее деньги. Следуя телефонным указаниям мошенников, она через личный кабинет оформила на свое имя кредит на 300 тыс. рублей. Затем отправилась к ближайшему банкомату и частями перечислила на названные ей сотовые номера 200 тыс. рублей. После этого «банкиры» перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. В данный момент сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

В пресс-службе Главного Управления МВД России по Алтайскому краю рекомендуют при поступлении такого звонка положить трубку и самим перезвонить на телефоны горячей линии банка, либо в дежурную часть полиции. Можете посетить ближайшее отделение банка и уточнить все вопросы там.

Не сообщайте никому ваши персональные сведения: данные банковских карт, CVC-код (номер на обратной стороне карты), поступившие на мобильный телефон коды доступа. Не выполняйте сомнительные операции, тем более под диктовку неизвестных лиц, не перечисляйте деньги. Настоящие сотрудники банков никогда не звонят к клиентам с такими просьбами.