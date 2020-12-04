Кто и зачем изучает в Алтайском крае летучих мышей

В Тигирекском заповеднике провели научные выезды по изучению рукокрылых. О находках и необычных наблюдениях рассказала Ирина Баева, младший научный сотрудник заповедника.

Белые пятна

Летучая мышь – символ Тигирекского заповедника: именно здесь обитают все 11 видов рукокрылых, которые в принципе встречаются в Алтайском крае. Однако исследования видового состава проводятся не так часто, и эти данные все еще нуждаются в дополнениях. Чтобы узнать больше о «летучей» фауне, младший научный сотрудник заповедника отправилась в экспедицию.

— Интереснее всего сравнивать окрестности кордонов Тигирек и Белорецк, потому что они находятся в разных природных зонах: Тигирек – в лесостепной, а Белорецк – в таежной, – говорит Ирина Баева. – О летучих мышах науке до сих пор много неизвестно, это самая неизученная группа млекопитающих, так как они ведут скрытный ночной образ жизни, их сложно найти и поймать. Поэтому такие простые методики исследования, как мои – ловить мышей в разных точках и узнавать таким образом, какие их виды у нас водятся – до сих пор очень актуальны. Например, этим летом я ездила в Белорецк, в глухую тайгу. До меня там 15 лет назад была группа исследователей, которые в течение нескольких ночей ловили мышей и составили список обитающих в тех местах видов. До них там не бывало ученых-«рукокрыльщиков». Естественно, что они могли поймать далеко не все виды, которые там водятся. И мне не удалось встретить всех выявленных ими мышей, зато я поймала вид, который им не попадался.

В единственном экземпляре

На кордон Тигирек барнаульский ученый ездил вместе с младшим научным сотрудником, аспирантом ТюмГУ. Эта совместная экспедиция оказалась очень плодотворной, ведь в обследованных местах разнообразнее ландшафт, а значит, больше различных животных. Для сравнения: если в окрестностях Белорецка было обнаружено пять видов рукокрылых, то у Тигирека – девять видов, в том числе довольно редкие экземпляры.

— В окрестностях поселка Тигирек пойманы летучие мыши девяти видов, из них пять ночниц: восточная, сибирская, длиннохвостая, Иконникова и остроухая. Численно преобладала восточная ночница, – сообщает Ирина Баева. – Самая интересная находка – пойманный в единственном экземпляре самец остроухой ночницы. Дело в том, что обычно остроухую ночницу обнаруживают в заповеднике только на зимовке и не встречают здесь в летнее время. Интересный экземпляр был пойман у входа в пещеру Логово Гиены. Это вторая летняя находка остроухой ночницы в заповеднике; первая (тоже самцы) – была в 2004 году.

Кроме того, в этот раз у входа в пещеру были пойманы два самца очень редкой длиннохвостой ночницы.

— Попались несколько самцов ушана Огнева и две самки сибирского трубконоса, каждая из которых родила по детенышу, – продолжает Ирина. – У летучих мышей новорожденный детеныш прикрепляется к соску матери, и мать первое время летает вместе с ним, а когда детеныш подрастает, она начинает оставлять его в укрытии. Все отловленные мыши (в том числе и самки с малышами) после определения и измерений благополучно выпущены на свободу.

В окрестностях кордона Белорецк обнаружено всего пять видов рукокрылых. Из трех видов ночниц – восточной, сибирской и Иконникова – чаще всего попадались сибирские ночницы.

А над реками и в Тигиреке, и в Белорецке ученые выловили много двухцветных кожанов и по одному редкому северному кожанку.

Пока что ни одного, неизвестного науке, вида не обнаруживали. Были только рукокрылые, которых ранее не находили, например, конкретно в Белорецке – но ловили не так далеко оттуда, в Тигиреке.

Время детенышей

— Поездка на кордон Мариниха 3-8 июня оказалась непродуктивной: всю неделю стояла очень холодная погода, по ночам температура падала до нуля и шел дождь, – вспоминает научный сотрудник. – В таких условиях летучие мыши не покидают своих убежищ, впадают в оцепенение, так как им не на кого охотиться – в дождь и холод насекомые не летают. Поэтому в Маринихе не было поймано ни одной мыши.

Зато в ходе летнего выезда ученым удалось встретиться не только с самими летучими мышами, но и с их естественными врагами. Ирина рассказывает:

— Разгар лета – время детенышей. 23 июня под пещерой Логово Гиены мы наткнулись на очаровательного слетка филина, который щелкал клювом и распушал перья, стараясь напугать нас. Конечно, мы ушли оттуда, чтобы подросший птенец поскорее воссоединился с родителями, и когда ловили летучих мышей у входа в пещеру, слышали, как они ухали и перекликались внизу. В природе совы – практически единственные враги летучих мышей, но несмотря на близость семейства филинов мыши у пещеры ловились хорошо, и мы получили интересные находки.

Кстати, отлов летучих мышей никак им не вредит. Ученые устанавливают паутинные сети на предполагаемых маршрутах мышек, попавшихся рукокрылых достают, осматривают, определяют пол, измеряют длину предплечья, вес – и выпускают на волю. В свою очередь, и мышки для ученых безопасны: вопреки распространенному мнению, летучие мыши не способны переносить COVID-19. Да, у двух тропических видов находили вирус, похожий на ковид, но все же другой. Как и кошки, собаки или лисицы, рукокрылые могут заразить бешенством, но если брать летучую мышь рукой в плотной перчатке, то укусить она не сможет – слишком маленькие у нее зубки.