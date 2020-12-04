Краеведческий музей и театр кукол «Сказка» запускают совместный культурно-образовательный проект

27 ноября состоялась презентация нового виртуального проекта «Истории от Деда АЛТАЙведа». Благодаря ему у алтайских детей появится новый друг. Он вместе с мудрым наставником отправляется в увлекательное путешествие по миру знаний и зовет любознательных ребятишек с собой.

Пандемия оказала сильное влияние на учреждения культуры и отрасль в целом. Начиная с апреля руководители организаций были вынуждены искать новые пути взаимодействия с аудиторией, чтобы не потерять своих зрителей и посетителей. Онлайн-формат стал палочкой-выручалочкой.

— Наша миссия – наполнить вакуум, образовавшийся в культурном пространстве в результате коронавирусных ограничений, – уверяет директор Алтайского государственного театра кукол «Сказка» Надежда Васильева. – Потребность в просвещении дала толчок к созданию проекта. К нам поступило предложение о сотрудничестве от Краеведческого музея. И так как наш театр любит разные интересные истории, мы с радостью его приняли. У такой творческой коллаборации двух учреждений точно есть будущее.

Алтайский государственный краеведческий музей – один из крупнейших в регионе. Главные его посетители – дети. Основной репертуар театра «Сказка» – также для юных зрителей. Пересечение в аудитории стало весомой причиной выбора партнера для сотрудничества. По словам директора музея Натальи Вакаловой, ориентированность на них при создании проекта «Истории от Деда АЛТАЙведа» обусловлена тем, что именно с детского сада и школы начинает формироваться мировоззрение, а также, что важно, любовь к малой родине.

Уникальность разработки состоит в том, что две культурные организации, которые развивались параллельно, объединяются для достижения одной цели – рассказать об истории Барнаула и Алтайского края в целом через игру, при помощи персонажа, который стремится к познанию.

Главный герой – Митрофанушка, который в отличие от своего литературного образа, представленного в знаменитой пьесе Дениса Фонвизина «Недоросль», уже не говорит: «Не хочу учиться, а хочу жениться», наоборот – проявляет исключительную любознательность и стремление к знаниям. Добрый, озорной, разгуливает в милом костюмчике в горошек, напоминающем пижаму, пытается все попробовать, потрогать своими руками и задает бесконечное количество вопросов. Кстати, персонаж вышел прямиком из спектакля «Недоросль», который идет в театре кукол «Сказка». Роль исполняет Вадим Ковалёв.

По сюжету Митрофанушка отправляется в Краеведческий музей, где знакомится с Дедом АЛТАЙведом, который, по преданию, живет там с самого основания. Он очень мудрый, добрый, внимательный, любит край, его жителей и природу. Для своих – просто Дедушка Алтай, с радостью готовый делиться своими знаниями. Его роль играет сотрудник АГКМ Андрей Венгурцев. Он покажет все закоулки музея и расскажет про все экспонаты. А помогут ему в этом другие работники, которые тоже попробовали себя на актерском поприще. Ни в коем случае информация не будет даваться в назидание и сухими фактами. Только неформальная, дружеская обстановка и творческая подача. Более того, одним музеем персонажи не ограничатся. Они будут приходить в гости в театры, выставочные залы Барнаула, заглянут за кулисы и узнают, как готовятся экспозиции. Планируются также путешествия по краю, в самые отдаленные уголки региона.

Организаторы уверены, что, глядя на Митрофанушку, дети перестанут бояться задавать вопросы, ведь какими бы странными они ни были – герою всегда отвечают и все объясняют. Вот ключ к получению новых знаний.

Новая серия будет выходить каждые три недели.

Проект – долгосрочный, ведь познавательных и интересных тем можно придумать очень много. Главное – это обратная связь от самых маленьких зрителей. При написании сценариев, которым занимается заведующая научно-методическим отделом музея Ольга Пылкова вместе с работниками Театра кукол, будут ориентироваться на запросы аудитории: что они хотят узнать? О чем подробнее рассказать? Онлайн-формат позволяет привлечь внимание ребят из всех населенных пунктов Алтайского края, благодаря чему они не будут оторванными от культурной жизни столицы.

На сегодняшний день отснято два ролика и идет разработка третьего, который будет посвящен 75-летию Великой Победы и расскажет о спектакле из репертуара театра «Дневник ленинградской школьницы». Режиссером стал артист «Сказки» Кирилл Груздев.

Первое видео уже доступно в Интернете. Ссылку можно найти на официальных сайтах Краеведческого музея и театра кукол «Сказка», а также в их аккаунтах в социальных сетях.