Какие новогодние подарки получат школьники в этом году

С 10 по 23 декабря школьникам младших классов начнут вручать праздничные наборы. В подарке, оформленном в виде книги, дети получат не только привычные сладости, но и познавательную игру.

Ежегодно власти региона и города готовят новогодние презенты младшим школьникам, ученикам с первого по четвертый класс. И дети, зная об этом, с нетерпением ждут наступления середины декабря, чтобы открыть заветную коробочку. В этом году в волшебную книгу положили 43 лакомства от кондитерской фабрики «Алтай» и интерактивную тематическую игру «Путешествие по улицам Барнаула». Ее разработкой занимались педагоги детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22».

— Игра представляет собой классическую «ходилку», на игровом поле которой изображены QR-коды. Наводя камеру смартфона на них, вы оказываетесь на интернет-странице и читаете увлекательные и малоизвестные факты об улицах Барнаула, памятниках архитектуры, достопримечательностях. Если ребенок правильно отвечает на вопрос, он продвигается дальше, если ошибается, то делает ход назад, – рассказывает Ольга Лобанова, педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум.22». – Мы постарались сделать эту игру максимально удобной в использовании, занимательной по содержанию и красочной в оформлении – такой, чтобы она была интересна и первоклассникам, и выпускникам начальной школы, и их родителям.

Подарки получат ученики с первого по четвертый класс общеобразовательных школ, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в краевых государственных образовательных учреждениях, а также воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В Алтайском крае сформировано 138 629 подарков, из которых более 37 тысяч получат барнаульские школьники.

Вес «вкусной книги» 800 граммов, а стоимость одного подарка – 224 рубля.

В региональном министерстве по образованию отметили, что на изготовление праздничных наборов к Новому году из бюджета Алтайского края выделили чуть более 31 миллиона рублей.

— Финансирование подарков заложено в государственной программе «Развитие образования в Алтайском крае» и в одной из 10 образовательных инициатив Губернатора Виктора Томенко – «Люби свой край», – добавила Елена Владимирова, пресс-секретарь Министерства образования Алтайского края.