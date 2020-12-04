Как сегодня живется крупным и мелким книготорговцам

Этот год для книжного рынка Барнаула, как и для других сфер бизнеса, выдался непростым. Однако одних книготорговцев пандемия привела к разорению, других же подстегнула к развитию и поиску новых форм работы с клиентами.

Экономия и дистант

По общероссийской статистике примерно 20% предприятий книготорговли не выдержали спадов продаж, связанных с коронавирусом. В Барнауле ситуация выглядит более оптимистично, чем по стране в целом. Хотя, как заверила Надежда Дегтярёва, заведующая магазина книжной сети «Бисер», расположенного по адресу пр. Красноармейский, 94г, начиная с весны этого года продажи сократились ощутимо.

— Мы это связываем со снижением покупательской способности, – пояснила Надежда Александровна. – Даже канцелярию люди покупают не в том объеме, что прежде. И дело не только в экономии, но и в дистанционной форме обучения, которую то и дело вводят школы исходя из числа заболевших. Это вызвало спад спроса на некоторые учебные тетради. Связано это и с сокращением оптовых продаж в нашей сети, большую часть которых составляет учебная литература.

По мнению Надежды Дегтярёвой, упал интерес и к книгам, главные покупатели которых – возрастные люди, не рискующие ходить по магазинам во время неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Поэтому на основной товар здесь ввели систему скидок.

А вот в магазине «Мир книг» (Павловский тракт, 72б) действует распродажа на весь товар. Потому что эта торговая точка сегодня готовится к закрытию.

— Пандемия нас буквально подкосила, – делится владелица магазина Ирина Платонова. – Последние два месяца из-за роста курса доллара подскочили в том числе цены на книги (за валюту издатели закупают краску для печати). Перестала пользоваться спросом и канцелярия, которая прежде нас кормила, особенно накануне учебного года. Дело в том, что мы не выдерживаем конкуренцию с федеральными сетями вроде «Ленты» и «Ашана», которые имеют возможность опускать цены на канцтовары ниже закупочных. Такой спад за 30 лет своего существования мы еще не испытывали.

Этот магазин существует на книжном рынке Барнаула с 1991 года. За это время он пережил разные времена – предприниматель торговал книгами на улице, в арендованных помещениях (в том числе и в торговом центре «Вавилон»), а с 2001 года у него появилось собственное здание на Павловском тракте.

— Безусловно, в биографии магазина это не первый кризис, – говорит Ирина Александровна. – Подобный спад продаж мы переживали и во время появления на рынке электронных книг и книг аудиоформата, которые на время вытеснили свои бумажные аналоги. Но на этот раз нам приходится еще сложнее — переформатировать торговлю у нас нет возможности.

Пересматривая политику

Зато такая возможность есть у книжного магазина «HPotter22», который, судя по названию, должен торговать исключительно книгами о Гарри Поттере.

— Действительно, мы продаем не просто серию романов Джоан Роулинг, а книги этой писательницы, выпущенные в издательстве «Росмэн», где большое внимание уделено переводу, – прокомментировал владелец магазина Игорь Юняев. – Сейчас как раз у этих изданий сезон продаж, связанный с покупательской активностью населения. Начинается она примерно в ноябре-декабре, накануне Нового года.

Однако, как выяснилось, «НPotter22» – магазин, который входит в группу компаний «22Centr», торгующих всем, что только можно себе представить: казанами, шампурами, риштанской керамикой, массажными столами и даже скрипками. Хозяева этой ГК явно хорошо выучили правила ведения успешного бизнеса и не складывают яйца в одну корзину.

В Барнауле ситуация на книжном рынке выглядит оптимистичнее, чем в целом по России.

А вот крупным игрокам рынка коронавирусные волнения принесли очевидные плюсы. Одним из доказательств тому послужило открытие на днях еще одного магазина книжной сети «Летопись» – десятого по счету в Барнауле.

— Трудности мы испытывали в марте, апреле и мае, но потом все наладилось, – пояснил менеджер сети Иван Панов. – А ближе к концу лета совершенно забыли о том, что такое коронавирус – в предшкольную кампанию снова вернули свои позиции и даже превысили собственные показатели за прошлый год.

Дело в том, что весенние спады в продажах заставили руководство сети пересмотреть политику книготорговли. Было решено отказаться от оптовой службы, расположенной по ул. Титова, 1 (в том числе и от ветхого трехэтажного здания), и переключиться целиком на розницу. Для того чтобы не растерять клиентов-оптовиков, специально для них была придумана система скидок, позволяющая покупать товар на 30-40% дешевле розничных расценок. Большую роль сыграла и поддержка, оказанная со стороны государства в период пандемии. Речь идет о выплатах всем работникам минимального размера оплаты труда и о налоговых каникулах.

— Благодаря этим мерам поддержки нам даже удалось сэкономить, на эти средства мы и открыли новый магазин по ул. Советской, 7, – прокомментировал Иван Юрьевич. – И на этом останавливаться не собираемся. В ближайшее время планируем открыть торговые точки не только в центре города, но и в поселке Южный, а также в микрорайоне Новосиликатный. На плаву нам удается держаться еще и потому, что мы не работаем с посредниками, а сами выходим на издательства и можем выбирать – по каким ценам с ними сотрудничать. К тому же не арендуем помещения, а работаем на собственных площадях. Это позволяет продавать товар дешевле, чем в федеральных книжных сетях, закладывающих в стоимость продукции плату за аренду.

Еще пандемия заставила сетевиков больше работать с клиентами в удаленном режиме. С этой целью та же «Летопись» сегодня модернизирует свой сайт, через который уже в скором времени можно будет заказать нужные книги, а также осваивает пространство социальных сетей. Больше возможностей и скидочных программ и на сайте федеральной сети «Читай-город», представленной в нашем городе семью магазинами.

По итогам девяти месяцев 2020 года среди бумажных книг на пике популярности остается прикладная литература (нон-фикшн), занимающая 40% рынка, 31% приходится на художественную и 27% – на детскую литературу.