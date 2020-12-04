Барнаульские школьники разрабатывают электронные информационные ресурсы для сверстников

В школе № 53 завершился первый в Барнауле хакатон среди школьников. За пять соревновательных дней семь команд-участников прошли путь от формирования и обсуждения идеи до ее реализации. На прошлой неделе ребята презентовали результаты – разработанные за это время сайты, приложения и онлайн-тренажеры.

На своем языке

Хакатон как форма соревнований среди команд айтишников не нова – активно ее стали использовать несколько лет назад. Это своеобразный мозговой штурм – в классической его разновидности у программистов есть от 24 до 48 часов, чтобы решить обозначенную компанией-организатором проблему, создать качественный проект и грамотно его представить. Понятно, что школьники не могли работать в таком режиме – уроки, домашние задания и дополнительные занятия никто не отменял. Чтобы не было отставания в учебном процессе, организаторы дали ребятам пять дней.

— В субботу их познакомили с программами, и они сразу же начали работать над проектами, – рассказывает заместитель директора по научно-методической работе СОШ № 53 Елена Маслова. – У каждой команды был свой консультант, который с готовностью отвечал на вопросы, но участия в разработке электронных образовательных ресурсов не принимал – ученики пользовались только своими знаниями и умениями в области информатики и математики.

В результате юные программисты представили на суд независимого профессионального жюри разноплановые ресурсы по истории, математике, информатике, развитию логики и внимания. Перед ними не стояла задача создать что-то сверхъестественное – жюри, делая скидку на возраст и опыт (в хакатоне участвовали и пятиклассники, и будущие выпускники), оценивало проекты не столько с точки зрения разработки, сколько со стороны идеи и умения хорошо ее представить.

— Основная цель заключалась в том, чтобы с помощью созданных ресурсов подать информацию своим сверстникам простым и понятным языком, – продолжает Елена Маслова. – В Интернете много чего написано, и это хорошо, но не все доступно детям. Во время участия в хакатоне ребята эту информацию пропустили через себя, переработали и понятным для себя языком изложили на новых ресурсах. В дальнейшем их можно будет использовать для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в вуз.

С горящими глазами

Самым популярным направлением среди команд-разработчиков оказалась история, а самой распространенной формой ресурса – сайт. До защиты проектов консультанты не высказывали свое мнение, только лишь отвечали на интересующие вопросы. Разбор полетов оставили на потом.

— У одной команды был черный текст на темном фоне, – приводит пример педагог Антон Балашов, он с учениками школы № 53 факультативно занимается программированием. На хакатоне консультировал участников. – Теперь планирую провести лекцию на тему дизайна и контрастности, чтобы больше не допускали подобных ошибок. Вообще ребята очень инициативные – у них есть идеи, но они не всегда понимают, какими средствами их можно реализовать. Нам просто говорят, что хотят сделать, скажем, онлайн-тест по физике. Мы в свою очередь предлагаем ресурсы, с помощью которых получится осуществить задуманное. У них так глаза загораются!

Хакатон дополнительно стимулирует ребят, – хотят большего, стремятся к лучшему, для получения качественного результата готовы объединять усилия. Так, в заключительный соревновательный день команды 7 и 11-х классов выяснили, что параллельно двигались в одном направлении и договорились совместно создать систему, направленную на развитие логики и повышение математической грамотности.

То, что презентовали на прошлой неделе, – еще не законченный продукт. Начинающие программисты будут его доводить до ума и представят итог после новогодних каникул. У многих впереди довольно трудоемкая, но, пожалуй, самая интересная часть работы.

Восьмиклассникам Илье Екшибарову и Лелее Мельниковой, прежде чем сесть за программирование заключительной части проекта, предстоит хорошенько подумать. Он завязан на усложненной, всем известной игре «Крестики-нолики». Пока в их тренажере работает одно привычное поле «три на три». В будущем ячеек будет в девять раз больше.

— В программе начальных классов какое-то количество уроков посвящено логическим играм. Мы решили остановиться на этом направлении и стали искать что-то оригинальное, – объясняет выбор игры Лелея. – Я лично о такой версии никогда не слышала, мне стало интересно. Играть пробовали, но совсем немного – во времени были ограничены. Она по-настоящему сложная, там гораздо труднее найти выигрышную стратегию. Чтобы разработать интерактивную часть, придется постараться – будем на бумаге выстраивать логические связи и только потом перенесем их в программу.

Образование и воспитание

Хакатоны – веяние времени: живем в век цифры, информационные технологии внедрены везде, в том числе и в сфере образования.

— Сегодня в школы активно вводится цифровое образование, и такие мероприятия дают возможность понять все его плюсы, – комментирует директор СОШ № 53 Юлия Галкина. – Часто его принимают за дистанционное обучение, на самом деле это несколько иное – наличие высокоскоростного Интернета, обеспечение современной компьютерной техникой. Эти ресурсы позволяют улучшить качество проведения уроков и выйти на новые образовательные результаты.

К слову, кроме педагогических целей, при проведении хакатона преследовали воспитательные – наблюдали, как учащиеся выстраивают жизнь внутри команды и распределяют роли, умеют слышать, слушать, понимать, принимать критику и чужие достижения, анализировать собственные ошибки и делать выводы.

Хакатон проведен на часть средств федерального гранта, предоставленного школе № 53 по итогам открытого конкурса в рамках национального проекта «Цифровая экономика» государственной программы РФ «Развитие образования». Еще часть была предусмотрена на создание собственного инженерно-технологического центра. Вскоре в школе появится еще одна новая площадка – кабинет инновационных коллабораций, оснащенный по последнему слову техники, и станок с ЧПУ. Последний приобретут на грант Губернатора Алтайского края, будут изготавливать конструкторы типа CUBORO и передавать их в другие школы и детские дома города и региона.