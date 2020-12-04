3 декабря в России отметили День Неизвестного Солдата

Работа поисковиков по установлению судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества возвращает из небытия тысячи имен участников Великой Отечественной войны. Поисковые отряды Алтайского края работают в полевых экспедициях и архивах, ведут переписку с коллегами по всей стране и за ее пределами.

Глубинный поиск

Много лет подряд новый год для поисковых отрядов Сибирского федерального округа начинался с 50-километрового лыжного похода, посвященного бойцам лыжных бригад, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Не стал исключением и 2020 год, после которого началось уточнение планов поисковых экспедиций, формирование отрядов, поиск ресурсов. Пандемия отменила многие проекты, но работа не остановилась ни на день.

— Мы получили возможность завершения ранее начатых дел, глубокой проработки результатов предыдущих экспедиций, – рассказала член регионального Совета «Поискового движения России» в Алтайском крае Галина Буймова. – Есть десятки примеров, когда подняты останки солдата, найдены родственники, им переданы личные вещи, произведено перезахоронение на родине. Но зачастую нам не хватало времени на то, чтобы внести новое имя в Книгу Памяти или на Мемориал Славы. Ситуация с самоизоляцией дала возможность эти моменты детально доработать. Также в Год памяти и славы поступило много запросов от жителей Алтайского края в рамках всероссийского проекта «Судьба солдата». Оказалось, для многих жителей региона сложно искать данные на специализированных сайтах, мы в этом вопросе проделали большую работу по запросам родственников.

Есть множество примеров, когда алтайские поисковики помогли определить боевой путь, место гибели или место захоронения солдата. Так, по просьбе внучки удалось установить судьбу Ивана Павловича Прядуненко 1922 года рождения, уроженца поселка Раздольного Попереченского сельского совета Каменского района Алтайского края. Поисковики восстановили его путь практически помесячно до момента гибели, с номерами частей и районами боевых действий. Они нашли место захоронения, выяснили, как оно выглядит и кто за ним ухаживает. Имя красноармейца Прядуненко занесено в Книгу Памяти Алтайского края, память о солдате увековечена в Попереченском сельском совете Каменского района. Так еще одна семья узнала информацию о своем близком человеке, когда-то отдавшем свою жизнь за наше настоящее.

Дорога домой

— Наш «тыловой регион» не смог в этом году поехать в экспедиции ни весной, ни летом, – продолжает Галина Николаевна. – Но наши коллеги подняли много алтайских бойцов, и после установления имени солдата дальше работать начинаем уже мы. В первую очередь – ищем родственников бойца для того, чтобы сообщить им информацию, что их близкий человек, погибший в годы Великой Отечественной войны, уже не считается пропавшим без вести, где он погиб, где возможно его захоронение. И только в том случае, если установление личности погибшего не вызывает сомнений, останки солдата возможно захоронить отдельно. Если родственники ходатайствуют о его захоронении на малой родине, мы делаем все возможное, чтобы солдат «вернулся с войны домой». Однако не всегда это возможно, в таком случае с воинскими и духовными почестями захоранивают наших земляков вместе с боевыми товарищами в братских могилах.

Эпопея долгой дороги домой оставляет значимый след в истории семьи, объединяет поколения и родственников солдата. Так, останки нашего земляка Трифона Васильевича Сургатова были обнаружены 22 ноября 2019 года отрядом «Рейд» из города Гагарин при проведении поисковых работ в полутора километрах севернее поселка Карманово Смоленской области. Имя солдата удалось установить благодаря сохранившейся записке из солдатского медальона. На небольшом клочке бумаги специалистам удалось прочесть: «Сугатов Трифон Вас… Алтай…». По информации Книги Памяти Алтайского края, наш земляк считался пропавшим без вести в 1943 году. В ноябре этого года останки Трифона Васильевича были доставлены в Алтайский край в рамках проекта «Дорога домой» и захоронены с воинскими почестями в селе Язово Тальменского района Алтайского края, откуда он родом.

659 имен погибших солдат внесены в Электронную Книгу Памяти Алтайского края в результате поисковой работы.

Вернули имена

17 сентября 2020 года на Синявинских высотах были преданы земле останки 651 советского солдата, из которых по именным медальонам и личным вещам поисковикам удалось установить 41 имя. Среди них пятеро бойцов, призванных в ряды Красной Армии в 1941 году алтайскими военными комиссариатами. Родственники всех наших земляков, погибших на ленинградской земле, были найдены поисковиками.

Бейсенбай Тункшпаев и Иван Федоренко из Шипуновского района в августе 1941 года ушли на фронт, но домой не вернулись. 79 лет о месте их гибели ничего не было известно.

— Вместе были призваны, вместе воевали, вместе погибли и теперь вместе упокоились в братской могиле на Синявинских высотах, – рассказала Галина Буймова. – 19 марта их останки обнаружил Сергей Барсуков из отряда «Примирение» общественного поискового объединения «Святой Георгий» из Санкт-Петербурга. На поле в воронке санитарного захоронения подняли тогда останки девяти красноармейцев, имена шести из которых удалось установить благодаря информации из чудом сохранившихся бланков солдатских медальонов. В одной воронке на поле в районе бывшего 1-го Эстонского поселка с шипуновцами оказались еще Илья Максимович Дегтярев и Павел Иванович Герасимов, призванные летом 1941 года Усть-Коксинским РВК Алтайского края, в настоящее время Республики Алтай. Все четверо считались пропавшими без вести.

Проводить в последний путь своего отца и побывать на месте его гибели приехала из Рубцовска в Санкт-Петербург Людмила Антоновна Предыбайло (Бавыкина). Останки солдата, считавшегося все эти годы пропавшим без вести, летом этого года обнаружили в районе урочища Гайтолово Кировского района Ленинградской области бойцы отряда «Гражданская оборона», также входящего в состав общественного поискового объединения «Святой Георгий».

Нашей памяти обелиски

Одним из результативных направлений работы в 2020 году стал проект «Обелиски памяти». Немало случаев, когда по разным причинам оказываются запущенными могилы героев, ветеранов, испытавших все тяготы войны, сумевших выжить в кровопролитных боях и вернуться с полей сражений на родную землю.

Бойцы сводного поискового отряда «Ориентир» очистили от мусора могилу Александра Григорьевича Шаферова. Захоронение барнаульца было обнаружено поисковиками отряда в очень плохом состоянии: деревянная оградка и деревянный памятник-пирамидка сгнили. Имя захороненного помогла установить чудом уцелевшая табличка, а дальше поисковики искали информацию о боевом пути героя. Оказалось, что младший сержант Шаферов, аккумуляторщик ремонтной бригады 156-го танкового полка, награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». В наградных документах на красноармейца указано, что наш земляк неоднократно на поле боя под сильным огнем противника осуществлял ремонт танков.

— Благоустройство захоронений – это весьма дорогостоящие работы, – пояснила Галина Буймова. – Благодаря совместной работе с Краевым Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, и правоохранительных органов при поддержке Союза промышленников Алтайского края нам удалось отреставрировать, а где-то практически заново восстановить 21 захоронение. Если в полевых экспедициях мы делаем все возможное, чтобы вернуть имя неизвестному солдату, в этом проекте максимально выкладываемся для того, чтобы в нашем крае не было неизвестных могил.

Скульптурная композиция Могилы Неизвестного Солдата в Москве была сформирована в 1967 году. Именно здесь находится Пост № 1 – самый главный караульный пост России. Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым – это удалось определить по сохранившейся форме. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было.