В Вооруженных Силах России начался учебный год

За парты сели солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры и новобранцы, одни в роли обучающих, другие – обучаемых. В войсковой части 84686 Воздушно-космических сил РФ 1 декабря прошел торжественный митинг.

— Командир части полковник Александр Яковченко доложил военнослужащим о результатах, которых добилась наша часть в текущем году, а также обозначил цель, к которой мы будем стремиться всем личным составом, – рассказал заместитель командира части подполковник Павел Москвитин. – 15 февраля следующего года в стране будет отмечаться 50-летие непрерывного несения боевого дежурства системы предупреждения ракетных нападений. Для нас это очень важная дата, поскольку все силы сейчас сосредоточены на том, чтобы часть была удостоена звания ударной – это почетное наименование в Вооруженных Силах РФ.

Зимний период обучения продлится по апрель 2021 года, для каждого подразделения войсковой части 84686 есть своя учебная программа, и это не только умение ходить строевым шагом и нести караульную службу. За последние пять лет в войсковой части не было зафиксировано ни одного случая проявления неуставных отношений, каждый день военнослужащих насыщен занятиями по военно-медицинской, огневой, физической, специальной подготовке. А личное время бойцы используют для общения с родными, развивают свои таланты в самодеятельности и художественном творчестве.

На торжественное мероприятие в часть приехали заместитель главы администрации Центрального района Руслан Маршалкин, руководитель Алтайского отделения «Боевого Братства», ветеран Афганистана и ВДВ Вячеслав Кравченко и священник Покровского собора иерей Сергий, который благословил всех на учение и окропил святой водой.