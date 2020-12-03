В первый день зимы в Барнауле открылись восемь катков

Каток в парке Центрального района открыл двери 1 декабря. Мы решили проверить готовность спортивного объекта, а также узнать, какие противоковидные меры нужно соблюдать во время его посещения.

Путь к базе катка лежит через лед. Кстати, его обновляют каждое утро. Время только-только перевалило за обед, людей было совсем мало, поэтому полотно еще совсем свежее, практически нетронутое. В этом году заливать его начали 16 ноября, во время первых сильных морозов. Но из-за последующего потепления открытие передвинулось на начало декабря.

На входе базы каждому посетителю измеряют температуру бесконтактным способом. Здесь же размещена стойка с антисептиком и одноразовыми масками. Имеется рециркулятор для очистки воздуха. Нахождение в помещении без средств защиты органов дыхания не допускается. А что касается льда?

— Согласно последнему указу, при скоплении людей, где невозможно соблюдать дистанцию, – маски обязательны. Поэтому, если будет большой поток посетителей, то, конечно, проследим за соблюдением санитарных мер. Также планируем разместить на территории парка обогреватели, чтобы люди могли погреться, не заходя на базу и не создавая толпу. А в помещении – только переодеваться, переобуваться или посещать буфет, – говорит руководитель парка Вера Браженс.

Каток Центрального парка представляет собой не правильную геометрическую фигуру, а извилистый лабиринт, что также позволяет находиться на дистанции от других посетителей. На ледовой трассе есть несколько небольших спусков.

В прокате здесь 155 пар коньков – как спортивных, так и фигурных всех размеров. На территории парка имеется горка, на которую можно прийти и свободно покататься на своей ледянке или взять ее напрокат.

2 тыс. кв. м – площадь катка в Центральном парке.

Что касается других спортивных объектов, то многие из них еще не готовы. Виной тому нестабильные погодные условия, слабые морозы и тонкий снежный покров. Поэтому хоккейные коробки, катки и лыжные трассы находятся на стадии ожидания. По сообщению администрации города, в планах открытие 75 зимних спортивных площадок. На сегодняшний день работает только третья часть хоккейных коробок из 32, залито несколько катков. А вот на лыжи вставать пока совсем не рекомендуют. Снега мало, и можно испортить спортивный инвентарь.

Как рассказал Пётр Кобзаренко, председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула, в преддверии сезона на лыжных базах и катках обновили спортивный инвентарь, сейчас заканчивается его учет. Ожидается, что всего в аренду горожане смогут взять 1500 пар коньков и 3,5 тысячи лыжных комплектов.

5 декабря в 14.00 в парке Центрального района запланировано торжественное открытие катка с конкурсами и подарками, среди которых будут сертификаты на посещение катка.