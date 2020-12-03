Трест «СтройГАЗ» был переведен в Барнаул из города Горького для строительства эвакуированных заводов

Осенью 1941 года в первую очередь была обеспечена отгрузка на Алтай теплой спецодежды, инструментов, оборудования, строймеханизмов и рабочих высокой квалификации треста «СтройГАЗ». Для этих целей Наркомстрой выделил две тысячи вагонов. В Барнауле для размещения прибывающих строились 20 бараков и 60 полуземлянок. 20 ноября 1941 года первая партия -1500 рабочих стройгазовцев разместились в оборудованных под жилье гаражах.

С чистого листа

Местом дислокации треста «СтройГАЗ» стал Восточный поселок, где в максимально короткие сроки построили помещения для проживания рабочих, объекты социального назначения и собственную базу: деревообрабатывающий завод, лесопилку для приемки леса, сплавляемого плотами, гвоздильный завод, завод по производству красного кирпича, гараж для всего автотранспорта с ремонтными мастерскими, централизованный растворный узел. В трест по согласованию с крайкомом влился «Сибтекстильстрой», который продолжал вести работы по строительству меланжевого комбината. «СтройГАЗу» были приданы несколько строительных батальонов, а также контингент подконвойных заключенных.

Уже в первых числах января 1942 года, в чистом поле разворачивается строительство 77-го завода («Трансмаш»). Предстояло выполнить в короткий срок большой объем строительных, монтажных и специальных работ, причем многие стройматериалы, в том числе гвозди, лопаты, электроды, пришлось изготавливать самим, как и заготавливать лес, производить пиломатериал. Люди работали по 12-15 часов в сутки с редкими выходными, зачастую ночуя на рабочих местах. При кладке стен главного корпуса каменщики Усов и Сергеев укладывали до 10 тысяч штук кирпича в смену. А бригада каменщика-новатора Лукьянова выполняла до 500 и больше процентов от нормы. Сам Лукьянов в отдельные дни давал до 10 норм.

Ускоренному строительству эвакуированных заводов способствовало максимальное использование транспортных средств, не требующих дефицитного горючего. Стройгазовцы протянули узкоколейную железную дорогу, связавшую основную стройплощадку с производственными предприятиями треста и верхними складами порта. В качестве резервного способа перевозки, в частности, раствора, была разработана схема ледяных дорог, когда вместо автомашин использовался гужевой транспорт. С целью экономии жидкого топлива, не имея при этом готовых чертежей и практического опыта, инженеры треста осуществили перевод автомашин на газогенераторное топливо.

Строителям не хватало материалов, но они находили их заменители. Когда дефицитным стал рулонный кровельный материал, стали обустраивать кровли путем укладки по деревоплите смолобетона. Для экономии арматурного железа применяли листы-высечки, дефицит в цементе компенсировали введением тонкомолостных добавок – это кирпичная мука, глина, измолотый цемент. Разработку проектов осуществляла не далекая контора в центре, а переброшенная из Ленинграда опытная проектная организация, которая работала с учетом местных ресурсов и материалов, конструкций и оборудования, имеющихся на площадках.

Уже в сентябре 1942 года завод «Трансмаш» выпустил первые танковые двигатели. Это казалось нереальным и, тем не менее свершилось.

С 1942 по 1945 годы «СтройГАЗ» построил в Барнауле завод № 77 («Трансмаш»), завод № 17 (станкостроительный), ТЭЦ в черте старого города, поселки Восточный и Осипенко. В 1942 году было сдано в эксплуатацию 427 766 кв. м жилой площади, а также столовые, бани и другие объекты соцкультбыта.

Успех ковали люди

Строительство новых заводов в Барнауле требовало решения вопросов энергоснабжения путем создания соответствующей базы и строительства наружных коммуникаций. Когда ТЭЦ перестала удовлетворять нужды новых заводов, на строительную площадку доставили десять мощных паровозов, которые служили базой пароснабжения и обеспечивали бесперебойную работу предприятий.

Несмотря на сжатые строки строительства, оно велось добротно и капитально. Так, все основные цехи машиностроительного завода имели бутовые и бутобетонные фундаменты, кирпичные стены. Покрытия были выполнены из деревоплиты. В термических отделениях несущие конструкции были несгораемыми, сборочные отделения имели мозаичные полы, чистую отделку стен и покрытий. По качеству строительства барнаульские предприятия военного времени не уступали довоенным сооружениям.

Жилищное строительство в годы войны было временного барачного бревенчатого и каркасно-засыпного типа, в отдельных случаях – полуземлянки. Но комнатные бараки обязательно штукатурились внутри и снаружи. Жилая и социальная застройка велась масштабно. Только в 1942 году одновременно строили жилье, столовые и бани на поселках Восточном, Барачном, Техническом, ИТК, Западном, Осипенко, ТЭЦ.

Примеры трудовой доблести на жилищном строительстве показывали многие бригады: плотники Копалкина, каменщики Михеева, печники Кабановой, маляры Дубровина, штукатуры Лазука и Гурылева. Интересное предложение внес механик Мягков, который впервые в 1942 году применил сжатый воздух для размешивания штукатурного раствора перед подачей его в растворонасос – эта техническая новинка впоследствии широко применялась на стройках треста и в других строительных организациях.

Когда в зимнее время невозможно было применить электро- или паропрогрев земли для выемки, на участок направлял лучшего экскаваторщика-стахановца Николая Ярыгина, который осуществлял рыхление грунта с помощью металлического клина весом свыше двух тонн. Такой метод рыхления грунта был прогрессивным для того времени.

В 1943 году, несмотря на нехватку квалифицированных кадров на собственном производстве, «СтройГАЗ» направил людей для восстановления разрушенных заводов и жилья в освободившийся от блокады Ленинград, освобожденный от фашистов Николаев, в Сумгаит.

Трудовой героизм работников предприятия, их воля к Победе, стремление помочь одолеть врага были по достоинству оценены правительством: в январе 1943 года первым из строительных организаций СССР трест «СтройГАЗ» был награжден орденом Ленина.

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи сотрудников Государственного архива Алтайского края и музея «Город».