Решаем проблемы вместе!

30 ноября в социальных сетях появился комментарий жительницы Барнаула об отсутствии горячей воды в домах по Авиационному проезду: «Порывы были 27.11.2020, до сих пор нет горячей воды».

Сообщение из социальных сетей вошло в систему «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом, благодаря чему информация была оперативно передана в администрацию Железнодорожного района.

Как выяснилось, сети на Авиационном проезде — бесхозные. Районная администрация заключила договоренность с Барнаульской теплосетевой компанией об их незамедлительном ремонте. Горячее водоснабжение домов восстановлено 2 декабря, сегодня, 3 декабря, все земляные работы на участке завершены. Жители уже выразили благодарность специалистам, устранившим проблему. В настоящее время администрация Железнодорожного района готовит документы на постановку данных сетей на баланс муниципалитета.

Чтобы и Ваше сообщение попало в систему «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом Алтайского края, достаточно опубликовать комментарий в сообществах социальных сетей или воспользоваться «Платформой обратной связи» на сайтах органов власти.