Ради безопасности барнаульцев дорожные службы города трудятся практически круглосуточно

МБУ «Автодорстрой» ежедневно работает на очистке тротуаров, расположенных вдоль городских дорог, на основании муниципального задания, утвержденного комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Работу дорожников оценят пешеходы.Фото Андрея Чурилова
Осень и начало зимы в этом году оказались малоснежными, но перепады температур в дневное и ночное время суток способствуют образованию гололеда на тротуарах. Почти 150 дорожных рабочих и грузчиков МБУ «Автодорстрой» ежедневно работают на улицах города.
Часть рабочих занята очисткой наиболее опасных для пешеходов подходов к пешеходным переходам, остановочных площадок, лестничных маршей. Другие посыпают труднодоступные для спецтехники участки тротуаров песком, очищают от наледи, вывозят снег. В ночную смену по утвержденному маршруту пескобросы обрабатывают песком тротуары, на которых возможна механизированная посыпка.
В прошедшую среду, 2 декабря, на очистке тротуаров было задействовано девять бригад с закрепленной за ними техникой во всех районах краевой столицы. На улице Молодёжной тротуар от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского очищала от наледи бригада Центрального ДЭУ предприятия. Рабочие скалывали лед и складывали его в кучки на краю тротуара. Идущий следом трактор с ковшом загружал сколотый лед в кузов автомобиля.
— Начали очищать этот участок вчера, – рассказывает дорожный рабочий Сергей Шастин. – Как видите, уже добрую половину освободили от наледи. Начинаем работать с 4 часов утра, чтобы барнаульцы утром могли без опаски ходить.
В этот день работы велись на улицах Профинтерна, Шевченко, Взлётной, Ускова, Солнечной Поляне и других. В зоне ответственности МБУ «Автодорстрой» 676 тыс. кв. м городских тротуаров. Кроме того, часть пешеходных зон, городских площадей, скверов, аллей и тротуаров очищается силами МБУ «Благоустройство и озеленение» города Барнаула.
Внутридворовая сеть тротуаров – зона ответственности управляющих компаний, находящихся на данной территории.
МБУ «Автодорстрой» призывает пешеходов быть внимательными и осторожными при передвижении по зимним тротуарам, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники на пешеходных дорожках.
По вопросам, связанным с очисткой тротуаров от наледи и снега, их посыпкой обращаться по телефону центральной диспетчерской службы предприятия 504-360.