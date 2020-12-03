Предстоящая Всероссийская перепись населения – это еще один повод навести порядок в адресном хозяйстве Барнаула

В 2021 году переписчики не должны во время опроса гадать: какая это улица, какой по номеру дом или квартира. Поддерживать порядок в адресном хозяйстве требуется постоянно. Ведь до сих пор не везде есть аншлаги с названиями улиц, порой люди, построив дом или заменив внешнюю отделку, забывают установить табличку с номером или написать его на фасаде.

Не абы как, а правильно

— Представителями Алтайкрайстата осуществлен мониторинг состояния адресного хозяйства Барнаула, который показал, что более 6,4 тысячи обследованных домов – это 9% от общего количества – не имеют указателей с номерными знаками, на 970 отсутствуют указатели с названиями улиц. К недочетам также отнесены нечитаемость адресных табличек, недостаточная освещенность придомовых территорий и подъездов домов, – рассказала начальник отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Евгения Слащёва.

Для решения выявленных проблем в части готовности адресного хозяйства к Всероссийской переписи была создана комиссия, в состав которой вошли представители Алтайкрайстата, администрации города и районов, депутатский корпус, иные органы местного самоуправления, а также сотрудники краевых управлений и организаций. К слову, члены комиссии изучили подход к работе с адресным хозяйством в пяти городах Сибирского федерального округа. Так, в Иркутске изготовление недостающих адресных табличек осуществляется за счет местного бюджета, в Омске и Томске размещение знаков адресации регламентируется правилами благоустройства, и за нарушение собственники привлекаются к административной ответственности. В Новосибирске и Красноярске тоже ведется разъяснительная работа среди собственников и управляющих компаний, но административные рычаги воздействия, как и в Барнауле, отсутствуют.

— Контроль за соблюдением требований к оформлению адресации возложен на администрации районов города, – отметила Евгения Слащёва. – Сотрудники районных и сельских администраций Барнаула ведут работу с владельцами домов частного сектора, управляющими компаниями и собственниками административных зданий по вопросу установки или замены номерных адресных указателей. Напомню, что обязанность собственника дома содержать в надлежащем состоянии знаки адресации закреплена в Правилах благоустройства города Барнаула.

Нюансов оформления адресного хозяйства много, но они не так сложны, как кажется. Владельцам частных домов, например, следует знать, что они обязаны самостоятельно проконтролировать наличие на своем доме номерного знака, и если такового нет, приобрести его и разместить на видном месте стены. При этом предварительно необходимо четко сверить номер дома с тем, что записан в его техническом паспорте или техническом плане, чтобы не допустить расхождений. Это особенно касается случаев, где номер сопровождается еще и буквенным обозначением (1а, 13б, и так далее). Если домовладение окружено высоким забором и номер дома из-за него не видно – есть у некоторых хозяев сейчас такая мода, значит, номерной знак должен быть вынесен также и наружу и помещен рядом с калиткой.

Кому не все равно

Немалую часть ревизии адресного хозяйства составляют пригородные территории, которых в Барнауле по-настоящему много. Так, Научногородокская сельская администрация еженедельно проводит рейды с целью устранения замечаний, выявленных в ходе проверок на пригородной территории Ленинского района. Собственникам домовладений вручено 76 уведомлений о необходимости установки адресных табличек в соответствии с разработанным эскизом. Специалистами сельской администрации размещено 34 номерных знака и адресных аншлага. Последний рейд в конце ноября показал, что устранено 78,9% (356) из ранее выявленных замечаний. Аналогичная работа ведется во всех районах Барнаула.

— Наша головная боль – это частный сектор, – рассказала ведущий специалист управления коммунального хозяйства Октябрьского района Татьяна Ердакова. – Если улица прямая, достаточно нанести номер дома на забор, так ведь и этого жители не хотят делать. Никакая мотивация для них не важна: ни то, что скорая помощь может заблудиться, ни то, что такси сюда не приедет. Приходится брать в руки баллончики или банку с краской и самим рисовать номера на заборе, предварительно спросив разрешения. Есть проблема непонимания и в многоквартирных домах, находящихся в непосредственном управлении жителей. Также берем в руки трафарет, рисуем номера квартир в подъезде, ламинируем и крепим над входными дверями. В последнее время помощь стали оказывать депутаты.

По данным на конец ноября 2020 года, в Барнауле устранено 6098 недостатков адресного хозяйства, в том числе размещено 846 аншлагов, у 5218 домов восстановлены номерные знаки и у 34 заменены нечитаемые адресные таблички.

Накануне силами сотрудников Барнаульского завода АТИ при поддержке депутата АКЗС Артёма Шамкова было размещено 30 адресных табличек на аварийных домах и домах с непосредственной формой управления.

— Новые адресные указатели призваны улучшить информационную среду и уровень благоустройства города. Указатели хорошо видны в темное время суток, по ним легко искать нужный адрес для служб экстренного реагирования – МЧС, ремонтных бригад. И для самих жителей района это необходимо – для своевременного доступа почты, скорой помощи, такси, службы спасения, – отметил депутат АКЗС Артём Шамков.

Муниципальные служащие администрации Индустриального района при участии ТОС провели проверки наличия и состояния знаков адресации в микрорайонах «Авиатор», «Спутник», «Мирный», а также в пригороде. С января текущего года по настоящее время знаки адресации восстановлены по 220 адресам на улицах 42-й Краснознаменной Бригады, А. Петрова, 2-й Малиновой, Тюленина, проездам Иртышскому, Горьковскому, Салаирскому и других. Полностью работа завершена в микрорайоне Новосиликатном и пригороде.

В Железнодорожном районе в ходе проверок было выявлено 1215 недостатков, 100% устранено. В Центральном районе в ходе ревизии выявлено 1995 замечаний, на сегодня устранено 98,3% из них, 34 замечания остаются в работе. Жителям напомнили, что установка аншлагов важна не только для проведения переписи, но и для оперативной работы служб быстрого реагирования – МЧС, скорой помощи, обслуживающих организаций, а также для доступа к домам такси и почтовой службы.