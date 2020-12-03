Коллектив барнаульского предприятия, несмотря на объективные трудности в мировой экономике, планирует рост объемов производства

В этом году Барнаульский завод механических прессов, несмотря на объективные сложности, связанные с замедлением экономической, производственной и хозяйственной жизни в мире и России из-за пандемии коронавируса, планирует рост объемов производства свыше 130% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. По мнению генерального директора предприятия Сергея Ферапонтова, это результат не только хорошо организованного производства, но и более чем 20-летнего поиска свободных ниш в экономике и хозяйственных отраслях страны.

Сегодня титульное производство – изготовление механических прессов, занимает в общих объемах производства лишь 30-35 процентов. Остальные две трети – это непрофильная продукция, которая тем не менее позволяет предприятию не просто выживать в непростых экономических условиях, но и уверенно смотреть даже не в завтрашний день, а на три-пять лет вперед. Параллельно с производством механических прессов на предприятии планомерно расширяют номенклатуру: изготавливают околопрессовую механизацию, штампы, создали несколько производств, которые работают и для нужд самого завода, и выполняют сторонние заказы. Это участки лазерной резки и точной механообработки, кузнечное производство, отдельное производство профиля, трубы. Все эти линии работают и приносят предприятию дополнительные доходы. Сейчас завод ведет набор специалистов в отдел главного конструктора.

В планах – начать производство гидравлических прессов, листогибов, гильотин и других изделий, которые применяются на всех предприятиях, где идет серийное производство, начиная от гигантов машиностроения до производителей бытовых ножей и вилок. Кроме того, на предприятии производится капитальный ремонт и глубокая модернизация прессового оборудования заводов Российской Федерации и других стран.

Особая ответственность

В октябре, раньше срока, заводчане выполнили гособоронзаказ. Это также непрофильное для коллектива производство: изготовление полигонного оборудования для организации учебных стрельб по мишеням, имитирующим тяжелую боевую технику. Четыре года завод выступал как соисполнитель в выполнении гособоронзаказа. В этом году – как основной поставщик данной продукции для Министерства обороны. Пройден сложный путь сертификации, получения лицензии в Минобороны и Минпромторге. Сегодня коллектив взял на себя полный цикл продукции: проектирование, производство, сервисное обслуживание, ремонт и утилизацию выработавшего ресурс оборудования.

— Сейчас мы находимся в стадии согласования и подписания контракта с Министерством обороны на 2021-2023 годы, – говорит Сергей Ферапонтов. – Это для нас новое направление работы, и здесь в полной мере проявился характер и профессионализм коллектива. Были задействованы все подразделения: снабжение, логистика, инженерные, финансовые, юридические службы. Выполнение гособоронзаказа накладывает дополнительную ответственность. На заводе работает военная приемка, представители Минобороны контролируют весь процесс изготовления продукта – от разработки документации до отгрузки заказчику.

Единственные в России

2020 год стал годом организации на предприятии еще одного нового производства. Уже в следующем году здесь начнется выпуск тяжелых колесных дисков диаметром от 20 до 54 дюймов (1 дюйм равен 2,54 сантиметра. – Прим. авт.) для сельхозмашиностроения: для тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. В настоящее время в России такие диски не производятся, и отечественные заводы сельхозмашиностроения закупают их в Китае, Турции, Польше и других странах. Сейчас заканчивается монтаж производственных линий по изготовлению комплектующих деталей, уже оплачена поставка оборудования для линий катафорезной грунтовки и покраски. В начале следующего года оборудование поступит, и линии будут готовы к работе. Кстати, первый гидравлический 200-тонный пресс, спроектированный и изготовленный на заводе, будет стоять на линии по изготовлению обода. На этом новом производстве будет реализовано и еще много интересных инженерных решений. По сути, это будет завод в заводе.

По словам Сергея Ферапонтова, запуск нового производства был бы невозможен без участия Правительства региона и Губернатора Виктора Томенко. Предприятие приняло участие в отборочном конкурсе и получило кредитование из фонда поддержки промышленности Алтайского края. Именно на эти средства закупается оборудование для нового производства.

Главное, в стране есть огромный рынок сбыта. Это тракторные и комбайновые заводы в Санкт-Петербурге, Ростове, Гомеле, Брянске и еще целый ряд предприятий сельхозмашиностроения. Есть договоренность о кооперации с Барнаульским шинным заводом, который выпускает шины для предприятий сельхозмашиностроения. В планах такого сотрудничества предусмотрена полная сборка колес в Барнауле. Шины будут здесь монтироваться на диски и уже в готовом виде отгружаться заказчикам и поступать на сборочные конвейеры. С руководством ряда предприятий машиностроения проведены переговоры. Например, уже заинтересовались предложением Петербургский и Минский тракторные заводы, Ростовский комбайновый завод.

Такая кооперация позволит создать в Барнауле дополнительные рабочие места. Добавленная стоимость в виде зарплат рабочим, налоговых и других отчислений останется в регионе.

Знаем, чем привлечь

Сегодня на предприятии трудятся почти 600 человек. Средняя зарплата составляет порядка 27 тысяч рублей. В следующем году, после запуска производства колесных дисков, планируется перешагнуть по средней заработной плате рубеж в 30 тысяч рублей.

Как и все промышленные предприятия Барнаула, механопрессовое производство испытывает недостаток в высококвалифицированных специалистах рабочих профессий. Проблема носит системный характер не только на этом конкретном предприятии, но и по всей стране. Если для работы на современном многофункциональном станке ЧПУ специалиста найти трудно, но можно, то на станки прошлого века зачастую проблема. Поэтому на заводе идет постоянное обновление станочного парка и производственного оборудования.