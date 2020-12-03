Как будет выглядеть новогодний городок в новых условиях

С 6 декабря в Барнауле начнут готовить главную новогоднюю площадку города на площади Сахарова. Работы выполнять будет МБУ «Автодорстрой».

На площади традиционно возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку, сделают иллюминацию. Также установят четыре маленькие горки и одну среднюю, сделают два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру символа года Быка и снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Напомним, в этом году для украшения главного новогоднего городка будет приобретено пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, новый светодиодный «Герб города Барнаула», который будет размещен на входной секции со стороны ул. Молодёжной, и светодиодные украшения «Бокал» в количестве 14 штук, которые разместят на опорах освещения.

В районах города также ведется подготовка новогодних городков.

С 5 декабря на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской администрация Центрального района планирует начать обустройство ледового городка. На праздничной площадке будет установлена шестиметровая светодиодная ель, восемь ледовых барельефов и две горки. На площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) установят ледовые фигуры, малые архитектурные формы и сверкающую арку. Как отмечают в администрации Ленинского района, жителей ожидает сюрприз в виде нового светового решения: оригинальный световой потолок будет натянут над катком и большей территорией площади. Главным украшением новогоднего городка станет 12-метровая красавица – ель.

В связи со строительством главного городка с 9 часов 6 декабря будет организовано перекрытие движения транспорта по проспекту Социалистическому от Молодёжной до Мерзликина. Открыть проезд для автомобилей планируется 17 января после демонтажа городка.

Также с 7 декабря по 15 января будет закрыто движение по площади, расположенной перед зданием по адресу: ул. Германа Титова, 9. Здесь будет снежный городок Октябрьского района. С 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) – новогодней площадке Центрального района.