Барнаул стал первым городом в России, где в рамках движения WorldSkills Russia соревнуются сыроделы

В понедельник в крае стартовал пятый открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. В этом году он проводится на 19 площадках по 57 компетенциям. Одна из них – «Производство молочной продукции» – презентационная, которая еще не имеет аналогов ни в одном регионе страны. В дальнейшем именно на наш опыт будут равняться.

Дебютанты

Не так давно на базе Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий открылась инновационная лаборатория, которая позволяет проводить обучение в условиях, максимально приближенных к производственным. В дальнейшем сегодняшние студенты смогут вновь сюда вернуться уже квалифицированными специалистами для отработки новых технологических приемов на малых объемах молока. Такой площадки пока нет нигде в России, потому Барнаулу выпала честь первым проводить соревнования по компетенции «Производство молочной продукции».

— Площадка действительно организована на очень высоком уровне, – подтверждает главный эксперт компетенции Наталья Царакаева, преподаватель Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности (Республика Мордовия). – Благодаря колледжу компетенция получает свое развитие – в будущем она из разряда презентационных, где себя могут проявлять только местные участники, выйдет на более высокий уровень, и показать себя смогут «молочники» из других регионов. Пока ваша площадка – единственная в России. В скором времени подобная появится в Краснодарском крае. Там планируется проведение соревнований по другим модулям – производству цельномолочной продукции и масла. Но первые – вы, с вас начинается история.

Всего в перечень компетенций чемпионата в этом году включены пять новых: «Облицовка плиткой», «Экспедирование грузов», «Кузовной ремонт», «Производство молочной продукции», «Спасательные работы (среди юниоров)».

Прежде чем выйти на новый уровень и пройти сертификацию, необходимо обкатать концепцию проведения соревнования, приспособиться к организации состязания, выявить и устранить недочеты.

За первые пару часов работы студентов – они представляли Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий, Рубцовский аграрно-промышленный техникум и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса – с точки зрения экспертов все шло гладко. По мнению участников – наоборот. Ребята так сильно волновались, что порой не видели прямо перед собой колбочки с сырьем. Но им пришлось быстро взять себя в руки – на все им было выделено восемь часов, этого как раз хватит, чтобы полностью завершить процесс приготовления сыра, каждая минута на счету.

Эксперта не обманешь

Молодым профессионалам в распоряжение предоставили все необходимое оборудование, сырье, необходимые ингредиенты. Специалистам оставалось лишь соблюсти знакомую технологию и выполнить все в соответствие с установленными стандартами – от первичной дезинфекции оборудования до упаковки готового продукта.

Незнающему человеку может показаться, что работы у сыроделов не так много – дольше ждешь, чем занимаешься делом. На практике же, если речь идет о профессионалах, нюансов очень много.

— У всех на столах одинаковые компоненты – молоко цельное и обезжиренное, закваска, хлористый кальций, – перечисляет заместитель директора колледжа, кандидат технических наук Наталья Золотухина. На чемпионате она присутствует в роли эксперта. – Перед началом работы нужно обязательно провести анализ сырья. Это необходимо, например, чтобы знать массовую долю жира и в дальнейшем правильно провести нормализацию продукта. На выходе должен получиться стандартный продукт.

За каждым из шести участников (их разбили на две группы и в разные дни проводили испытания) закреплен свой эксперт. В специальном журнале он фиксирует все, что делает конкурсант.

— Часть нарушений мы можем выявить сами, – признается Наталья Царакаева. – По консистенции сгустка определить, например, что температура второго нагревания была выше установленной. На остальные, не такие очевидные, укажет документ.

Около 400 представителей профессиональных образовательных учреждений, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и школьников, а также категории «50+» примут участие в юбилейном чемпионате.

Пять причесок

Параллельно на площадке Международного колледжа сыроделия состязались в парикмахерском искусстве. Это традиционная компетенция чемпионата. Участницы соревнуются в ней на протяжении всех пяти лет его проведения на территории нашего региона. Год от года здесь что-нибудь да меняется. В этот раз, например, появился новый модуль – кроме создания прически на длинных волосах, двух женских и одной мужской стрижек пришлось демонстрировать умение накручивать волосы на коклюшки.

— Девочки просто отрабатывают навык – химическую завивку не делают, – поясняет эксперт компетенции Юлия Бурцева, преподаватель Рубцовского Аграрно-промышленного техникума. – Сложно сказать, что наиболее трудоемко – все примерно на одном уровне. Выделю, пожалуй, первый модуль – он самый долгий, длится три с половиной часа. За это время девочкам необходимо сделать окрашивание волос в технике «растяжка цвета» и собрать прическу по фото. Поскольку я являюсь экспертом результата, то не вижу самого процесса и не знаю, какое именно задание им удалось вытянуть. Конечно, переживаю, там и моя ученица Алина Шевченко работает сейчас.

При оценке участников Юлия Владимировна не будет знать, где чья работа, поэтому сумеет быть максимально объективной. Сложнее тем, кто постоянно находится на площадке – они должны следить за каждым движением мастеров и подмечать все неточности и ошибки. За каждую начисляются штрафные баллы.

Девчонки – в этом году их было пять – хоть и до мелочей отработали все движения во время подготовки, заранее продумали пути выхода из нештатной ситуации, все равно тушевались.

— Во-первых, стены чужие, много лишних глаз, материалы другие – качество волос манекенов может серьезно отличаться от тех, с какими мы привыкли работать. Во-вторых, ответственность, – продолжает Юлия Бурцева. – Тем не менее, студентки осознанно на это идут. Знают, пригодится при трудоустройстве. Как показывает практика, участников WorldSkills очень охотно приглашают на работу – часто после выпуска вакансии предлагают сразу несколько работодателей.