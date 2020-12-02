В Барнауле открылась выставка картин молодой художницы-аутистки

В галерее «Республика ИЗО» открылась выставка работ молодой художницы Анны Путинцевой, талантливой девушки-аутиста. 20-летняя Аня – активный участник тематических и персональных выставок. На сей раз она представила работы, созданные под впечатлением от классических музыкальных произведений.

Рисовать Аня начала примерно в четыре года. Именно в этом возрасте ее бабушка Лариса Михайловна, занимающаяся воспитанием девочки, ввела в индивидуальную программу обучения внучки искусствоведение. В ее рамках она рассказывала ей об архитектуре, живописи, скульптуре, графике, о разных стилях, об известных мастерах. Настоящий прорыв случился, когда Ане было лет шесть. Объясняя тему «Натюрморт», Лариса Михайловна попросила внучку выбрать подходящие предметы для занятия и правильно расставить их на столе. Но Аня не просто выполнила задание, она вдруг достала краски и начала все это переносить на бумагу. И то, что получилось, настолько хорошо было изображено, что все обомлели. Поначалу девочка рисовала в стол, а потом, видя, с каким удовольствием она осваивает разные техники, для нее подыскали педагога Ольгу Мирончук из Детской художественной школы № 2. С нею Аня осваивает масляную живопись.

— Еще мы заметили, как Аню с самого детства волновала музыка, – рассказала Лариса Михайловна. В итоге мы решили отдать ее в Детскую музыкальную школу № 1, где она освоила 4-летний курс обучения игре на фортепиано. С тех пор внучка постоянно музицирует – но больше любит играть не по нотам, а импровизировать. Есть у нее и любимые композиторы. Самый-самый – это Бетховен, после которого идут Чайковский, Дворжак, Шнитке, Брамс.

Сюжеты полотен Анны Путинцевой – самые разные. Было время, когда девушка отдавала предпочтение пейзажам, кропотливо вырисовывала деревья, цветы, поля и горы. Потом Аня стала создавать все больше абстрактных полотен.

— И чем старше она становилась, тем больше уходила в абстракцию, где как будто пряталась от мира и искала себя, – комментирует бабушка. – Создается ощущение, что в рисунках Аня словно зашифровывает свои мысли, эмоциональные состояния, переживания. Разгадать настроение картин можно по цвету – темные краски она использует, испытывая тревогу, а светлые, сочные – находясь на подъеме. Что касается музыки, то «рисовать» ее Аня пыталась и раньше. Однако делать это более осознанно она начала несколько лет назад. За это время у нее скопилось очень много работ. На выставке будет представлено более 50 полотен.

Увидеть работы Анны Путинцевой можно в галерее «Республика ИЗО» (пр. Космонавтов, 6г, 4 этаж, левое крыло) до 17 января.