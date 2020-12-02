По морям, по волнам. Участников патриотического заплыва по Чёрному морю поддерживали спасатели, военные, медики и дельфины

В ноябре в Крыму финишировал марафонский заплыв «Черноморская эстафета Победы». Среди его участников был и барнаульский спортсмен, тренер-преподаватель по плаванию АлтГТУ Андрей Денисов.

Корректировка планов

Заплыв «Черноморская эстафета Победы» был запланирован еще весной. По первоначальному замыслу 9 мая участники должны были финишировать в Севастополе. Перенести на осень эстафету вынудила пандемия. Она же повлияла на количество спортсменов. Изначально заявки подавали участники из США, Китая, европейских стран. В итоге на месте старта смогли собраться только россияне и белорусы. Всего собралось около 20 участников и еще достаточно солидная бригада сопровождения – врачи, спасатели, организаторы.

Эстафета проходила в два этапа, первый – от Новороссийска до Керчи, второй – от Керчи до Севастополя. Регламент позволял участникам стартовать на любом из этапов. Андрей Денисов присоединился к команде пловцов уже на крымском этапе. В эстафету его включили благодаря спортивным достижениям: Денисов неоднократный победитель и призер первенств России по зимнему плаванию, участник других соревнований. К заплыву по Чёрному морю он готовился на озере Пионерском в Барнауле.

Андрей Денисов стал единственным представителем нашего региона в черноморской эстафете.

Друг за другом

Вся эстафета заняла 16 дней, стартовав 21 октября в Новороссийске и финишировав 7 ноября в Севастополе. Все это время спортсмены по одному заходили в черноморскую воду и плыли. Среди участников были как любители, ветераны боевых действий, так и профессиональные пловцы, например, параатлет, мастер спорта международного класса Ирина Тарабрина.

— По регламенту в воде кто-то постоянно должен был находиться. Стартовали утром и так плыли, сменяя друг друга, – рассказывает Андрей. – В день таким образом преодолевали по три-четыре километра. Участники плыли кто по 20 минут за один заход, кто по 30 – в зависимости от подготовки.

Температура воды была в районе 17 градусов, причем по мере приближения к финальной точке она заметно понижалась. В принципе, для участников турниров по зимнему плаванию такие условия очень даже комфортны. Но проблема в том, что погодные условия оставляли желать лучшего – то дождь, то штормовой ветер. Как говорит Андрей Денисов, порой даже в воде было теплее, чем на поверхности, а в катере особо не согреешься.

— Кто-то из участников заходил в воду раз в день, кто-то совершал несколько заплывов – все зависело от дистанции и подготовки спортсмена. Спасибо организатором, что все состоялось, а мы, участники, воплотили планы в жизнь, что нет ничего невозможного, – уверен Андрей Денисов.

Эстафета проходила на расстоянии двухсот-трехсот метров от берега. Конечно, спортсмены плыли не одни. Рядом были и спасатели, которые порой даже не хотели давать разрешение на старт из-за погоды, и моряки, подсказывавшие наиболее оптимальный путь, чтобы обогнуть сильное течение, и даже врачи. Два доктора из Тюмени следили за пловцами, как за космонавтами, изучая влияние холодовой нагрузки на организм спортсменов. Нашлась компания для эстафетчиков и в воде. И если попадающимся на пути медузам они были не очень рады, то дельфины стали чуть ли не полноправными участниками заплыва. Любопытные морские обитатели подплывали вплотную к людям, а одну из спортсменок чуть не унесли на себе.

Эстафету организаторы и участники посвятили юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В каждом из городов они устраивали мирные шествия, митинги, посещали памятные места, музеи, посвященные фронтовым событиям, побывали в музее 35-й батареи, поднимались на Сапун-гору.

— У меня один прадед работал в тылу на железной дороге, двое воевали, причем один из них дошел до Берлина, – рассказывает Андрей Денисов. – Своей эстафетой мы хотели отдать дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны, напомнить об их подвиге подрастающему поколению.

Организаторы «Черноморской эстафеты Победы»: Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества», ВОО ветеранов «Боевое братство», МОО «Ассоциация полярников», Амурская федерация аквайс-спорта, отделение ДОСААФ Республики Крым, клуб «Буревестник», клуб моржей г. Анапы, федерация зимнего плавания Тюмени.