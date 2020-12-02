Решаем проблемы вместе!

30 ноября в социальных сетях был опубликован пост о том, что во дворе по адресу Павловский тракт, 132 с осени не убраны порубочные остатки кустов и деревьев.

Сообщение из социальных сетей вошло в систему «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом, благодаря чему информация была оперативно передана в управление коммунального хозяйства Индустриального района города Барнаула.

Уже на следующий день, с помощью привлеченных организаций порубочные остатки были вывезены с территории двора по Павловскому тракту, 132. Благодарим горожан за информацию.



Чтобы и Ваше сообщение попало в систему «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом Алтайского края, достаточно опубликовать комментарий в сообществах социальных сетей или воспользоваться «Платформой обратной связи» на сайтах органов власти.