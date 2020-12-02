Чем «щедрый вторник» круче «черной пятницы»

Накануне Международного дня благотворительности в бассейне «Олимпийский» при АлтГТУ установили специальное оборудование, позволяющее детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата беспрепятственно заниматься плаванием. Приобретение сделано в рамках губернаторского марафона «Поддержим ребенка».

«Щедрый вторник» – это своеобразная альтернатива трехдневным грандиозным распродажам, которая традиционно проводится в последних числах ноября. У каждого человека есть возможность совершить благородное и милосердное дело, перечислив деньги в благотворительные фонды. Тысяча рублей, которую вы могли бы потратить на покупку очередной кофточки или рубахи, принесет гораздо больше пользы, если окажется в руках нуждающихся в помощи людей. Это в очередной раз доказали меценаты, поддержавшие рублем губернаторский марафон «Поддержим ребенка». В канун «щедрого вторника» сбылась мечта десятков барнаульских детей, страдающих церебральным параличом – в бассейне «Олимпийский» запустили в эксплуатацию спецподъемник для удобного и безопасного погружения пловцов в воду.

Известно, что занятия в воде для детей с ДЦП – наиболее эффективное средство реабилитации, которое не позволяет мышцам атрофироваться. Но бассейнов в городе не так много, а тех, в которых готовы предоставлять на безвозмездной основе дорожки для тренировок, и того меньше. Поэтому, когда с руководством АлтГТУ удалось договориться о предоставлении нескольких часов для тренировок детям с ДЦП – это стало настоящей победой. Единственной и главной сложностью для юных пловцов и их родителей было отсутствие адаптивной среды в здании. Чтобы погрузить ребенка в бассейн, родителям приходилось просить помощи у мужчин-тренеров или волонтеров, а когда тех не было – самостоятельно спускать на руках. Хорошо, когда ребенок весит не 70 или 80 кг, или хоть чуть-чуть может двигаться. А ведь на гидрореабилитацию приводят и тяжелых колясочников, таких как Даниил Судаков, у которого частично обездвижены руки и ноги. Его мама, руководитель барнаульской общественной организации «Дети-ангелы», с благодарностью вспоминает волонтеров, которые все три месяца, что Даниил ходит в бассейн, на руках спускали его в воду и усаживали в коляску после тренировки.

— Это было тяжело и неудобно, но другого варианта у нас не было, – отметила Олеся Судакова. – Благодаря детскому фонду, который оплатил спецподъемник, сын может продолжать посещать занятия, но с гораздо большим комфортом. У Дани уже наметился большой прогресс – после двух лет в гипсе и недавно перенесенной операции он может сохранять равновесие, хоть и недолго.

Подъемник был изготовлен на специализированном предприятии в городе Королёве Московской области по индивидуальному заказу. По словам Оксаны Овчинниковой, председателя Алтайского отделения Российского детского фонда, эту модель подъемника выбирали лучшие неврологи региона и тренеры, работающие со спортсменами-паралимпийцами.

— На заводе-изготовителе интересовались: какое покрытие в бассейне, какова ширина до бортика, есть ли поручни? Эти детали очень важны для того, чтобы подъемник хорошо двигался, чтобы им удобно было управлять. Ну и, конечно, при изготовлении были учтены пожелания родителей: сидение должно быть оборудовано ремнем для пристегивания, подлокотниками и платформой для ног, – добавила Оксана Овчинникова.

Отечественное оборудование обошлось в 420 тысяч рублей – сумма немаленькая. Более дешевые варианты – стационарные, но для «Олимпийского» они не подходят, поскольку там установлена система «теплый пол», которая была бы испорчена при монтаже. Мобильный же подъемник не нуждается в креплении, поскольку имеет колеса, а при необходимости его без проблем можно перенести в другой бассейн.

После торжественной церемонии презентации оборудования детей, одного за другим, в воду начал погружать спецмеханизм.

— Мама! Мам, я еду! — удивляясь происходящему, восклицает пловец.

— Сынок, как тебе? Не страшно? – интересуется мама. А сын, медленно приближаясь к воде, лишь сжимает сухонькую ручку в кулак и поднимает большой палец руки вверх.