Барнаульцы привезли медали с чемпионата СФО по греко-римской борьбе

28 и 29 ноября в Красноярске в Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили проходил чемпионат Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 133 спортсмена из девяти регионов Сибири: республик Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Победителей и призеров чемпионата выявляли в десяти весовых категориях. Уже по итогам первой же финальной схватки в копилке Алтайского края оказалась золотая медаль. Ее завоевал Юрий Васюнин в весовой категории 55 кг. На пути к финалу его соперник, 18-летний Руслан Палтултушев из Хакасии, показал яркую борьбу, но перед решающим поединком, похоже, перегорел. Более опытный Васюнин за 30 секунд завершил поединок в свою пользу.

— Финальный поединок для меня сложился легко, до этого были более сложные. А здесь сразу удалось поймать соперника на мой коронный захват, а дальнейшее уже дело техники. Для меня эти соревнования были очень важны, за победу в них присваивается звание мастера спорта, а его у меня еще не было. Так что это большой прорыв для меня, – рассказал Юрий Васюнин.

Очень яркой получилась финальная схватка в весовой категории до 63 кг с участием Максима Новичихина. Начало финального поединка против Гавриила Анжиганова из Красноярска сложилось для представителя Алтайского края хорошо: Максим повел со счетом 7:0, и до досрочной победы оставалось набрать всего один балл. Но Гавриил бросился в атаку, и уже в первом периоде отыграл четыре балла. Кульминационный момент схватки наступил, когда во втором периоде алтайского борца судьи поставили партер. Красноярцу удалось из этого положения накатить, и счет стал равным – 7:7. А по последнему действию победа досталась Анжиганову. Отметим, что на недавнем Мемориале Кишицкого в Барнауле эти же соперники встретились в финале категории до 63 кг. Тогда тоже победил Анжиганов, но по очкам.

Всего по итогам турнира сборная Алтайского края, представленная шестнадцатью спортсменами АУОР, завоевала пять медалей: золотую, по две серебряных и бронзовых. Одно серебро на счету Михаила Погорелова (130 кг), третьи места в своих категориях заняли Алексей Тадыкин (63 кг) и Дмитрий Елисеев (72 кг).