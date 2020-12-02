Барнаульская компания раздает жителям города маски и иммунный пробиотик

Средства защиты стали неотъемлемой частью нашей жизни вот уже почти год. Согласно постановлению Губернатора, учреждения культуры, развлечений, торговли и общественный транспорт не имеют права оказывать услугу или продавать товар горожанам без маски на лице. Компания «МейТан» передала около 1500 масок в торговый центр «Пионер», сеть салонов оптики «Спектр», МУП «Горэлектротранс» – места, где обычно большой поток людей. Желающие могли пополнить запасы средств индивидуальной защиты бесплатно.

— Маски получили все кондукторы и офисные сотрудники предприятия, – отметили в компании. – Каждый день эти люди выходят на работу, чтобы барнаульцы могли передвигаться по городу на трамваях и троллейбусах. Именно поэтому здоровье сотрудников «Горэлектротранса» очень важно для всех нас.

Кроме того, горожане могут получить набор с защитной маской и пробником иммунного пробиотика BaSu в Торговом зале «МейТан» (ул. Профинтерна, 24).

Барнаульские предприятия пищевой промышленности также продолжают осуществлять отгрузки своей продукции в медицинские учреждения, в которых ведется борьба с коронавирусом. Еженедельно Барнаульский молочный комбинат совершает поставки молочной продукции в городскую больницу № 5 для всего медицинского персонала.

Поддержку медицинских учреждений и их сотрудников осуществляют и другие барнаульские предприятия: завод плавленых сыров «Плавыч» (ИП Емелин В.П.), ООО «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», АПГ «Алтайские закрома» (ООО «Хлеб-4»), ОАО «Комбинат «Русский хлеб», ООО «Магия трав», ООО «НФП Пчела и человек», ООО «Фармацевтический завод «Гален» и другие.