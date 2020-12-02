85 лет назад было открыто регулярное авиасообщение по маршруту Новосибирск – Барнаул – Бийск – Ойрот-Тура

До сих пор среди краеведов существуют разночтения по поводу даты начала регулярного авиасообщения Барнаул – Новосибирск. Наш автор попытался отделить легенды от реалий.

Явь, а не сон

Александр Васильев служил летчиком-испытателем на организованном в 1910 году в Петербурге первом российском авиационном заводе. Это был тот самый пилот Васильев, что посетил со своим воздушным «шоу» наш город. Благодаря ему в небо над Барнаулом 2 августа 1912 года поднялся первый летательный аппарат тяжелее воздуха. Эффект, произведенный полетом моноплана на горожан, был ошеломляющий. Редактор газеты «Жизнь Алтая» Георгий Гребенщиков только через два дня смог поделиться пережитым. «Мы видели чудо человеческой мысли и отважности, – писал он, – и мы счастливы сознанием, что оно – явь, а не сон…».

Сибирские авиалинии

Гражданская авиация Сибири берет свое начало с 1932 г., когда было образовано Сибирское управление сельхозавиации. С марта 1934 г. управление называлось «Западно-Сибирская контора гражданской авиации».

В начале 1930-х Западно-Сибирское управление гражданского воздушного флота начало осваивать два направления: Новосибирск – Свердловск и Новосибирск – Иркутск. Это были звенья основной авиалинии, которая должна была протянуться через всю страну, от Москвы до Владивостока.

Первую робкую попытку создать аэродром в Барнауле предприняли в июле 1931 года. Анонсировалось, что осенью, на год раньше срока, заработает авиалиния Новосибирск – Барнаул – Семипалатинск с ответвлением Барнаул – Бийск – Улала (ныне Горно-Алтайск). Аэродром должен был иметь мастерские и здание аэростанции, но работы явно затягивались. В начале сентября на месте взлетно-посадочной полосы шла уборка урожая. Проект так и остался нереализованным.

Легенды и реалии

Принято считать, что регулярная доставка авиапочты из Новосибирска в Барнаул началась в конце 1931 года. Отдельные авторы упоминают самолеты По-2 и АИР-6, якобы осуществлявшие эти перевозки. На самом деле в 1931 г. в наш город могли прилетать разве что самолеты У-2 Н.Н. Поликарпова. Только спустя 13 лет дальнейшие модификации этого самолета – По-2, По-2Л, По-2СП и другие появились в небе страны. Как минимум еще три года не мог прилетать в Барнаул и самолет АИР-6, так как серийный выпуск этого самолета начался только в конце 1934 года.

Очередной слух о том, что в Барнауле может появиться авиапочта, мелькнул в СМИ летом 1934 года. Именно мелькнул. «Советская Сибирь» оповестила читателей о подготовке новой авиалинии Новосибирск – Ойрот-Тура. Но уже 17 июня, через 11 дней, сообщила: «Предполагается курсирование самолетов до Ойрот-Туры, но этот вопрос еще не решен, а поэтому информацию, переданную ранее, следует считать неточной».

В ноябре 1934 г. пассажирские самолеты АНТ-9 вышли на регулярную линию Новосибирск – Камень. В самолете имелись багажное и пассажирское отделения, гардероб и даже невиданная доселе роскошь – туалет. Следом, в марте 1935 г., открыли новую почтово-пассажирскую линию Новосибирск – Славгород – Волчиха. Заметим, все эти населенные пункты к Алтайскому краю в тот момент не имели никакого отношения.

Газета «Красный Алтай» никаких сообщений об открытии авиалинии Новосибирск – Ойрот-Тура на свои страницы не поместила. Возможно, по этой причине дата начала регулярных авиаперевозок осталась незамеченной.

Наконец полетели

За период с начала 1933 г. по август 1935 г. в небе над будущей столицей Алтайского края летали в основном планеры Барнаульской школы летчиков-планеристов. Да с годовым интервалом появились два агитсамолета «Беловский комсомолец» и первый советский самолет-амфибия Ш-2.

Наконец в июне 1935 г. Западно-Сибирское управление аэрофлота приступило к изыскательским работам по освоению новой воздушной линии Новосибирск – Ойрот-Тура. Они завершились к концу месяца. Дело оставалось за оборудованием посадочных площадок в городах Барнауле, Бийске и Ойрот-Туре.

Для агитационных самолетов вполне подходила та площадка, что, по косвенным данным, находилась за меланжевым комбинатом. С появлением регулярного, хотя и транзитного, почтово-багажного сообщения Барнаулу требовался хотя бы аэродром третьего, низшего класса. Тем не менее, Президиум Западно-Сибирского крайисполкома принял постановление № 1644 от 17 сентября 1935 г. о выделении в г. Барнауле в пользование Западно-Сибирского управления ГВФ земельного участка площадью 157 га.

28 августа 1935 года воздушное сообщение было открыто. Это и есть дата начала регулярного авиасообщения между городами Барнаул и Новосибирск.

Общая длина авиалинии составляла 450 км. Весь путь самолеты могли проделать за 2,5 часа. И тут, уже обоснованно, «вышли на сцену» те самые самолеты АИР-6. Именно они ежедневно осуществляли почтово-пассажирское сообщение между столицами Западно-Сибирского края и Ойротской автономной области.

2,5 часа составляло время полета по маршруту Новосибирск – Ойрот-Тура в 1935 году.

Сергей Краснов