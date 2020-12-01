В Барнауле названы имена победителей муниципальных этапов профессиональных конкурсов педагогов

Конец прошлого и начало нынешнего учебного года для педагогов стали настоящей проверкой на прочность – трансформация учебных программ, адаптация к незнакомому до этого дистанционному формату, поиск новых решений и подходов к обучению. Как признаются многие, было по-настоящему сложно, но когда еще расти и развиваться, если не в такое время?

— Сегодня мы видим, что в Барнауле сформировалась крепкая педагогическая команда, которой никакие трудности и проблемы не мешают жить активной жизнью, – подчеркивает председатель городского комитета по образованию Андрей Муль. – Конкурсы профессионального мастерства всегда проходят волнительно. В этом году они проводились в особом режиме – с соблюдением всех рекомендаций и требований. Тем не менее все смогли проявить себя: и педагоги-дошкольники, и наши классные руководители, и участники конкурса «Учитель года Алтая», и, конечно, молодые специалисты – наше будущее. Всего в четырех номинациях о себе заявили 78 педагогов.

Для большинства из них конкурс стал своеобразным трамплином на профессиональном пути – хочешь не хочешь, а придется учиться чему-то новому, делать открытия. Об этом заявляют даже опытные педагоги: именно в таком живом общении происходит обмен опытом, совершенствуются и трансформируются подходы к работе, пересматриваются взгляды, органично соединяются современные и традиционные методы.

«Воспитатель года Алтая – 2021» – Наталья Клабукова, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 196»; «Педагогический дебют – 2021» – Светлана Ткачёва, учитель французского и английского языков МБОУ «Гимназия № 131»; «Самый классный классный – 2021» – Анна Копылова, учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия № 5»; «Учитель года Алтая – 2021» – Софья Киндякова, учитель математики МБОУ «Лицей № 3».

Победители, еще не услышав свои имена, но догадавшись, что именно им предстоит представлять Барнаул на краевом конкурсе, не могли сдержать эмоций.

— Мне очень приятно находиться здесь, чувствовать себя частью такой большой команды и держать в руках результат большой работы, – едва справляясь с эмоциями, признается победитель конкурса «Педагогический дебют», учитель французского и английского языков гимназии № 131 Светлана Ткачёва. – Мне хочется сказать большое спасибо администрации своей школы за предоставленную возможность и оказанное доверие, спасибо каждому конкурсанту за каждый день, проведенный вместе. Это очень значимый этап в моей жизни.

Для некоторых участие в конкурсе и тем более победа в нем были заветной мечтой. Например, для учителя математики лицея № 3 Софьи Киндяковой – она стала лучшей в конкурсе «Учитель года Алтая – 2021».

— Когда-то, уже будучи учителем, я присутствовала на аналогичном конкурсе. Тогда выиграл педагог, который был мне близок как наставник. Мне хотелось стать, как он, и вот теперь я здесь, – улыбается Софья Киндякова. – Нас ждали несколько этапов: мы презентовали свой опыт, проводили конкурсный урок для школьников и мастер-класс для педагогов, рассказывали о своей миссии учителя. Все этапы были одинаково сложны, даже урок. Казалось бы, что тут такого? Каждый день такое проводим. Здесь же казалось, то не так идет, это надо по-другому сделать. Тем не менее для меня это не было соревнованием, скорее, определенным жизненным этапом, притом очень интересным.

Традиция проведения конкурса педагогического мастерства в Алтайском крае зародилась более 30 лет назад. За это время он стал эффективным инструментом повышения профессионального уровня педагогов.