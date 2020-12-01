Уникальные новогодние открытки создают барнаульские волонтеры специально для ветеранов

К новогодним праздникам барнаульские волонтеры подготовят авторские открытки для алтайских ветеранов. Школьники рисуют эскизы, а добровольцы из всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» печатают по этим рисункам открытки и накануне праздников доставят по адресам.

— Открытки получат около 500 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Алтайском крае, — сообщает Алина Горлова, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». – Мы решили, что получить открытку, нарисованную ребенком и подписанную вручную, будет для них очень приятно. Сейчас, когда пожилым людям нужно самоизолироваться, волонтеры не ходят к ним в гости, но продолжают созваниваться, интересоваться о здоровье, а продукты передавать бесконтактным способом.

Так же, с помощью личного почтальона, каждый ветеран получит уникальную открытку.

Организаторы акции – общественное движение «Волонтеры Победы» и проект «Победа в каждом из нас».

Коты для доброты

Всего планируется сделать 60 эскизов. Шесть уже готово и отпечатано, для следующей партии ребятишки вновь садятся за мольберты. В сюжетах художников не ограничивают, единственное условие – новогодняя тематика. Для своих картин они, как правило, выбирают зимние пейзажи, новогодние елки, снегирей, снеговиков и котов. Коты, как считают дети, это символ уюта в доме.

— Мы общались с ветеранами и детьми войны, которые прошли блокаду. И они говорят о том, что в блокадном Ленинграде не осталось в живых ни кошек, ни собак. И то, что у нас сейчас есть возможность завести кошку и досыта ее кормить, говорит о том, что в доме царят любовь и достаток. Поэтому многие выбирают котов как героев открыток, — объясняет Юлия Годар, редактор программ «Детской службы новостей», юные медиаволонтеры которой участвуют в акции.

Дети учатся писать картины маслом под руководством художницы Марины Аджинян в арт-галерее «Бандероль». Для участия в благотворительной акции они собираются в галерее небольшими группами.

В галерее тоже живет кот – его зовут Грей, но гости галереи называют его по-русски, Серёгой. Так что у ребят есть персонаж, которого можно писать с натуры – и он уже попал на одну из напечатанных открыток. На ней Серёга в сиреневом шарфе сидит под снегопадом.

Звезда и елка в подарок

Художникам в основном по 10-12 лет. Есть и 14-летние ребята, а самой юной участнице проекта, Маше Трыновой, 7 лет. Одна из ее картин уже оцифрована и напечатана на открытке. Веселый рыжий котенок сидит под пышной елкой с разноцветными шарами.

— Я люблю рисовать своего кота Рыжика. Он любит Новый год, один раз чуть не перевернул елку! – делится Маша.

Сегодня девочка рисует второй сюжет.

— Я рисую дом. В нем окно, камин, елка. Снеговика передумала рисовать – он карандашом есть, но я его закрашу, — рассказывает художница. – Была еще идея нарисовать центр города Барнаула, где стоит большая елка. Я бы своим бабушкам и дедушкам тоже хотела бы подарить такую открытку. Пожелать счастья, здоровья, долгой жизни.

— Кот на дереве пытается достать звезду с неба. Небо будет голубовато-синее, будто рассвет, но солнце ярко-желтое, потому что оно так решило, — описывает свою задумку 11-летняя Ева Долженко. – Уже в процессе придумываю и добавляю что-то новое, смешиваю разные цвета. Я недавно записалась в художественную школу, и все, что успела узнать, стараюсь вложить в картину. Я бы хотела, чтобы на моей открытке были не только поздравления с Новым годом, но и благодарность за все то, что ветераны сделали для нас.