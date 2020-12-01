Обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте должно стать нормой

В прошедшую пятницу, 27 ноября, специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю провели очередной рейд по соблюдению масочного режима на городских и пригородных автобусных маршрутах.

Автобусную остановку «Шоу-центр «Колизей» на проспекте Красноармейском для проверки участники рейда выбрали не случайно. Здесь очень высокий трафик общественного транспорта. Автобусы в остановочный карман заходят один за другим. Цель рейда: проверить, как исполняется требование Роспотребнадзора, последние указы Губернатора региона Виктора Томенко и распоряжения главы Барнаула Вячеслава Франка по профилактике коронавирусной инфекции и, в частности, по соблюдению масочного режима.

Нужно отдать должное водителям автобусов – абсолютное большинство находились на своем рабочем месте в защитных масках.

Ложку дегтя в общую картину плеснул водитель автобуса 33-го маршрута. Он подъехал к остановке с защитной маской на подбородке. Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Александр Райзер объяснил водителю, что тот нарушил требования соблюдения масочного режима.

— Сейчас в отношении вас будет составлен административный материал.

— По поводу? – возмущается водитель.

— Вы были без маски.

— Она вот, на лице, я просто снял, чтобы воды попить. Я же не могу через маску пить. А потом забыл надеть, – оправдывается водитель.

Тем не менее протокол был оформлен.

Но есть и нюансы. Например, на лице водителя автобуса 60-го маршрута маска не прикрывала нос. Когда специалист Роспотребнадзора попросил водителя поправить маску, заметил, что она была не просто несвежей, а откровенно грязной. Можно было предположить, что маска служит ему верой и правдой с первых дней пандемии, но отнюдь не защитой от инфекции.

— Что-то у вас вид масочки сомнительный. Давно меняли? – интересуется Александр Райзер.

— Да у меня они с собой, – водитель достал упаковку масок и надел свежую.

Соблюдение масочного режима касается не только водителей и кондукторов. В автобусе 47-го маршрута девушки на заднем ряду, увидев, что в салон заходят сотрудники полиции и Роспотребнадзора, лихорадочно начинают копаться в своих сумочках, а известно, что в дамской сумочке быстро найти нужную вещь практически невозможно, но девушки маски находят и надевают. Кстати, такую картину с остановочной площадки можно было наблюдать через окна практически во всех автобусах, которые останавливали сотрудники ГИБДД.

Это напомнило ситуацию теперь уже далеких лет, когда стало обязательным использование ремней безопасности в автомобилях. Тогда, если не большинство, то добрая половина водителей застегивали ремень безопасности, лишь завидев на обочине сотрудников автоинспекции. А самые, на их личный взгляд, продвинутые в способах обхода требований безопасности покупали даже специальные заглушки, которые вставлялись в разъемы креплений и таким образом отключали автоматику, которая звуковым сигналом должна напоминать водителю о том, что в салоне автомобиля находятся пассажиры, не зафиксировавшие себя ремнями.

Сегодня необходимость и эффективность ремней безопасности сомнений ни у кого уже не вызывает. И садясь в салон автомобиля, мы уже фактически на автомате накидываем ремни и фиксируем их в разъемах. Статистика заболеваний ковидом и не очень оптимистичные прогнозы на будущее говорят о том, что требование надевать защитные маски в общественных местах и транспорте в обозримом будущем по-прежнему останется актуальным. Наличие маски нужно не сотрудникам полиции и Роспотребнадзора, а в первую очередь пассажирам для собственной безопасности и безопасности окружающих.

Позвонить на всероссийскую тематическую горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию можно ежедневно с 9.00 до 17.00 по телефонам в Барнауле: 8 (3852) 24-99-59, 66-54-27, 24-28-62, 24-29-69, 24-99-66, 66-54-33.

Подвел итоги рейда Александр Райзер, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

— Управлением Роспотребнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД ежедневно проводятся мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы проверили соблюдение масочного режима водителями и кондукторами на остановке проспекта Красноармейского. За час – одно нарушение водителем. Материалы в отношении него будут направлены в суд для принятия решения. Суд определит степень вины, но согласно статьям КоАП санкции за нарушения действующего законодательства для граждан предусматривают штраф от 15 до 40 тыс. рублей. Предприятию-пассажироперевозчику, сотрудники которого нарушают масочный режим, направляется предписание на проведение в кратчайшие сроки противоэпидемических мероприятий. Если при повторной проверке нарушение фиксируется вновь, Управление Роспотребнадзора направляет протокол об административном правонарушении в суд, где будет избрана мера воздействия.

Стоит отметить, что число таких нарушений с каждым днем уменьшается, – констатирует специалист.