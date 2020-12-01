Лен и керамика: как ремесло становится искусством

В Художественном музее создали имитацию горницы, в которой можно увидеть, как рядом с узорными тканями соседствует керамическая посуда и сказочные фигурки из глины. Все это – дело рук двух авторов, обладательниц почетного звания «Народный мастер Алтайского края» Ольги Рудаенко и Марины Ивановой.

Дуэт этих мастериц, работающих с разными природными материалами и в разных техниках, выстроился здесь, в музейном пространстве, где сошлись вместе лен и керамика, домотканные полотна и изделия, созданные из знаменитой шелаболихинской глины. Организаторам удалось так искусно скомпоновать эти произведения в рамках выставки, что смотрятся они как составляющие одного сложного сюжета.

Ремесло как искусство

Ольга Рудаенко родом из села Михайловского, но давно живет в Барнауле. Ее увлечение ткачеством мало назвать хобби, слишком глобально изучены ею основы этого древнего ремесла. А началось все с того, что лет десять назад муж Ольги изготовил небольшой ткацкий станок, который понадобилось опробовать, освоить. Интерес подогрело знакомство с технологией ткачества поясов, которое женщину настолько увлекло, что она решила оставить работу (Ольга Рудаенко – экономист по образованию) и заняться любимым делом всерьез.

Ткачество для мастерицы – творческий процесс, а не бизнес. Важнее для нее – поиск своего пути, авторского стиля. По словам куратора выставки Татьяны Боровцовой, в своих работах Ольга использует в основном натуральные материалы, такие как лен и шерсть. А еще она любит дерево, с которым профессионально работает ее супруг. Кстати, именно он помог украсить музейное пространство изящными скамеечками, оформил окно, соорудил различные полочки.

— На полотнах Ольги Рудаенко можно увидеть древние орнаменты и узоры, – комментирует Татьяна Александровна. – А это дорожки, столешники, салфетки, пояса. Некоторые орнаменты мастер берет из этнографии, суммируя свой исследовательский и творческий опыт, а некоторые создает сама. Ее работы – яркий образец того, как ремесло становится искусством.

Глинушка-крутоярушка

Керамика Марины Ивановой – удивительное переосмысление сказок, исконных традиций и верований. Все эти «Бабушки», «Мамушки», «Кисоньки-мурысаньки», «Пастушки» в ее исполнении – добрейшие персонажи, отголоски русского фольклора.

— Работает мастер со знаменитой шелаболихинской глиной, которую мастерица заставила по-другому звучать, мыслить выразительным языком художественной пластики, – поясняет куратор выставки. – Марина Иванова создала целый мир, населенный персонажами народных сказок. Это и бабушки-травницы, и добры молодцы, и кот Баюн, а также уютные избушки, деревья из таинственного леса. Можно увидеть здесь и гончарные крынки, горшки и миски, изготовленные в древней обварной технике.

Есть на выставке и декоративные тарелки, и изразцы, и набор керамических подсвечников. Все это в окружении льняных полотен делает экспозицию атмосферной, живой. Даже мешочки с благоухающими травами разложены здесь среди фигурок как неотъемлемая часть этой сказочной декорации.

Народный мастер Алтайского края Марина Иванова родилась и живет в Шелаболихе и старается славу о родной земле распространить как можно шире. Она не просто открыла здесь при школе мастерскую терракотовой игрушки (игрушки из обожженной глины), но и создала стиль «Избяная керамика Шелаболихи», а также бренд местного материала – «глинушка-крутоярушка». Почему крутоярушка? Как объясняет сама мастерица, Шелаболиха находится в пойме одноименной реки, под крутыми склонами, и эти склоны глиняные. Потому и название «крутоярушка» было решено перенести на все глиняные игрушки, на создание которых когда-то Марину Иванову вдохновила традиционная тряпичная кукла-скрутка.

В рамках выставки проводятся творческие встречи с авторами, а также действуют мастер-классы, где можно познакомиться с основами традиционного плетения и ткачества, лепкой из глины. Выставка работает до 13 декабря по адресу: ул. Горького, 16.