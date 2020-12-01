Ко второму чтению бюджет края на 2021 год увеличился более чем на 17 млрд и превысил 123 млрд руб.

На 48-й сессии АКЗС депутаты в окончательном чтении приняли бюджет региона на 2021 год и плановую трехлетку, выбрали уполномоченного по правам предпринимателей, узаконили проведение выборов в течение трех дней.

Наибольший объем дополнительных поступлений в краевой бюджет связан с увеличением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В главном финансовом документе региона сохраняются все виды социальных выплат. Будет произведена индексация расходов, связанных с выплатами на детей – с 1 января на 4% вырастет ежемесячное пособие на ребенка, региональный материнский капитал увеличится до 57 603 руб.

С 1 июля предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат ветеранам труда до 640 руб., труженикам тыла и жертвам политических репрессий – до 620 руб. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам сельских территорий до 2160 руб.

— Бюджет, который мы принимаем на 2021 год, по параметрам лучше, чем в текущем году, – отметил Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко. – Сегодня у нас в краевом бюджете запланировано 124 млрд руб. доходов и 130 млрд руб. расходов, предельный дефицит равен 10%. Мы постарались вовлечь все возможные ресурсы, которые позволяет бюджетное законодательство, не ограничиваясь только суммой доходов. Надо продолжать так же активно, результативно работать, чтобы увеличивать доходы бюджета.

Глава региона особое внимание уделил вопросу финансирования системы здравоохранения. Отрасль дополнительно получит 1,4 млрд руб., в том числе 1 млрд на медоборудование, что выше первоначального плана 2020 года. Ко второму чтению дополнительно на закуп медкомпонентов, в том числе инсулиновых помп, выделено 100 млн руб.

В бюджете региона на 2021 год расходы на направление «Социальная политика» увеличатся на 8,2 млрд руб. и составят 45,9 млрд руб.

В ходе сессии депутаты назначили уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае, большинством голосов они поддержали Андрея Осипова, кандидатуру которого на этот пост внес Губернатор Виктор Томенко.

Андрей Осипов четырежды избирался депутатом АКЗС, в шестом и седьмом созывах парламента руководил комитетом по правовой политике, участвовал в подготовке значительного числа законов, в том числе по вопросам развития предпринимательства в Алтайском крае.

— Одной из основных целей работы на ближайшее время является не просто освобождение предпринимателей от тягот, а вполне понятная и адресная, и общая помощь от органов государственной власти. Это и оптимальная налоговая нагрузка, для чего сегодня приняты два закона о налогах. Думаю, мы еще вернемся к данным темам, и не только к патенту, но еще и к налогу на имущество. Алтайский край – один из немногих, кто по кадастровой стоимости имущества не имеет никаких вычетов. Достаточно проблем и у тех, кто работает по упрощенной системе. Мы сегодня договорились в ближайшее время провести анализ и решить, как будем помогать в этой сфере, – сказал перед назначением Андрей Осипов.

Не без споров, но большинством голосов депутаты проголосовали за изменения в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. В связи с федеральным законодательством в регионе закреплена возможность проведения трехдневного голосования на выборах в Законодательное Собрание, Губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления (включая повторное голосование, повторные выборы), на референдуме Алтайского края, местном референдуме.