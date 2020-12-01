Для индивидуального предпринимателя Лидии Артемьевой проблемы родной улицы давно стали приоритетными

30 лет назад товароведа Лидию Артемьеву перевели в Барнаул из Бийского района продавцом в маленький магазин в частном секторе Железнодорожного района. В одной половине усадьбы был магазин, который нужно было самостоятельно отапливать, а во второй разместилась ее семья. Это было время талонов, приходилось ездить за товаром по всему городу, чтобы полки не пустовали. Через девять лет она выкупила магазин и открыла ИП.

Вода, площадка, праздники

— Магазин продовольственных товаров открыли в проезде Алейском не случайно: транспорт далеко и ходит редко, жителям, чтобы купить продукты, приходилось тратить много времени, да и средств на проезд, – вспоминает Лидия Петровна. – Девять лет я отработала здесь продавцом, потом выкупила магазин и открыла ИП. Много усилий вложила, чтобы магазин у дома, как его называют сегодня, полюбился жителям.

В проезде Алейском более 150 домовладений, жители которых выбрали Артемьеву председателем уличного комитета в марте 2014 года. Не за красивые глаза, что называется, а за организаторские способности и уверенность в том, что можно сдвинуть с мертвой точки любую проблему, если есть такое желание. Сначала в зону ее внимания попало водоснабжение. На улице давно были проложены металлические трубы, которые регулярно рвались, оставляя людей без воды. Активистка прошла по домам, собрала деньги, купила пластиковые трубы, наняла трактор, и теперь с водой все нормально. Дальше занялась обустройством колодцев, озеленением улицы, а потом руки дошли и до детской площадки.

— Место для площадки на улице было определено давно, но со временем территория заросла деревьями, скопился мусор. Мы с жителями провели несколько субботников, все очистили, на Новый год построили большую горку, сделали снежные фигуры, – вспоминает Лидия Петровна. – После этого возникла идея создания всесезонной детской площадки, от волейбольной мы отказались, поскольку мяч мог залететь в ближайшие огороды. За счет средств городского гранта, который выиграло ТОС, была организована маленькая площадка с деревянными элементами, которые, к сожалению, быстро пришли в негодность. Мы занялись этим вопросом капитально, решили сделать и металлическое ограждение. С этим нам помог сварщик-любитель Владимир Бердников, ТОС выделило трубы для ограждения. Депутат Александр Локтев поставил тренажер и горку. А когда мы выиграли в районном конкурсе по благоустройству, к 10 тысячам премии добавили собственные средства и приобрели карусельку за 30 тысяч рублей.

Добрососедство

Главная беда частного сектора – дороги – в проезде Алейском стоит не так остро, как освещение. В свое время за счет муниципальной программы один участок улицы был заасфальтирован. А на втором практически ежегодно ремонтные работы ведут энергетики, и пока раскопы не прекратятся, проводится отсыпка щебнем этого участка.

— Дорога, как и освещение, у нас в приоритете, – делится Лидия Петровна. – Хорошо, что появились помощники. Люди осознали, что когда живешь в чистоте, это правильно и хорошо. У нас бестарный сбор мусора, пакеты на улице не валяются, да и свалок нет. А если где вовремя не вывезут, жители не оставляют это без внимания. Мне не трудно позвонить соседям, спросить, есть ли, к примеру, лишняя цветочная рассада для украшения уличной территории. Поливать, правда, приходится чаще всего самой. На многих дворах красуются таблички «Лучшая усадьба» – стараются жители. На зимние праздники провод для освещения и музыкальной аппаратуры протягиваю из своего дома, хотя и соседи помогают. За годы жизни в этом микрорайоне я уже знаю, кто чем может помочь, и не стесняюсь обращаться. Не для себя же делаю, для всех. На День города, например, у жителей цветы просила на срезку, даже горшками для выставки поделились на пару дней.

Лидия Артемьева: «В моей общественной жизни никогда не возникал вопрос: как же я буду справляться? Если есть желание и находчивость, любую проблему можно решить».

Домашние Лидии Петровны уже привыкли, что она постоянно бегает по чужим вопросам. Ей помогают и оба сына – то дощечки отпилить, то приколотить что-то. Оба внука также всегда рядом с бабушкой, когда на детской площадке что-то происходит.

— Какую-то часть прибыли приходится тратить на организацию праздников, – говорит Артемьева. – Те же баранки и чай купить для Масленицы или призы для деток. Дело не в том, что больше помочь некому, просто бывает так, что нужно здесь и сейчас, а пока обращение рассмотрят да примут решение, времени нет ждать. Поэтому трачу свои средства и не жалею об этом.

Артистка

— Я никогда не стеснялась публичности, – улыбается Лидия Петровна. – Поначалу это были уличные праздники, для которых приходилось мастерить костюмы. Это ответственность Людмилы Брылевой, с которой она замечательно справляется. Первая роль досталась на Масленицу, это было неожиданно, поскольку собралась почти вся улица. Мы организовали не просто гуляния – написали сценарий, продумали конкурсы. Дальше – больше: День защиты детей, Новый год, День города. А потом я пришла в ТОС Власихинского микрорайона под руководством Александра Тимошенко. Он наладил отношения с председателями уличных комитетов, много в чем нам помогает. Здесь, в театре миниатюр, роли пусть небольшие, но очень разные, и выступать со сценками приходится для самых разных аудиторий – детсадовцев, мам, пенсионеров. Никогда аниматоров не нанимали, все делаем сами. Кого я только не играла за это время: Красную Шапочку, Ворону, Старушку. Когда старший внук Алексей был поменьше, вместе со мной участвовал в сценках, помогал на уличных праздниках. Знаете, как заряжаешься эмоциями, когда слышишь аплодисменты, крики «Молодцы!», видишь улыбки соседей и знакомых! Мы дарим хорошее настроение, а такие эмоции всегда возвращаются сторицей.