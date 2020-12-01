Более тысячи барнаульских женщин приняли участие в онлайн-марафоне «Мама не из рекламы»

Мероприятие организовано краевой общественной организацией «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток – хорошо!» совместно с комитетом по социальной поддержке населения города Барнаула.

В течение шести часов организаторы и добровольцы проводили мастер-классы, конкурсы и викторины для мам и их детей, делились опытом ведения семейного бюджета, консультировали, знакомили с секретами рукоделия и кулинарии. По итогам праздничного марафона победители конкурсов получили подарки от администрации города Барнаула и партнеров организации.

— Ситуация с пандемией заставила нас отказаться от привычных форматов праздника – концертов, салонов красоты, фестивалей, – рассказала руководитель организации «Много деток хорошо!» Светлана Литвинова. – Но мы решили не оставлять полюбившийся многим праздник за бортом. Наши мамы очень талантливы, они с удовольствием поделились своими секретами с теми, кому было интересно. Мы заранее записали серию мастер-классов, которые в течение дня транслировались на сайте организации, их можно будет посмотреть в архиве и позже. Запись делали на рабочих местах и в квартирах, причем вовлекли в процесс не только мастеров-самоучек, но и профессионалов.

Так, мама шестерых детей Марина Карпачёва вполне успешно занимается бизнесом. Технология изготовления осетинских пирогов с начинкой стала для многих мам приятным сюрпризом, такую сдобу в Барнауле делают только на заказ. Особенно тонкое тесто, необычная начинка и способ запекания теперь будут пробовать многие любители домашней выпечки.

— Я подготовила мастер-класс по ведению семейного бюджета, – поделилась Полина Огиенко. – Считаю свой опыт вполне удачным, ведь благодаря грамотной экономии наша семья смогла расширить дом с 30 до 200 квадратных метров. Во-первых, научилась не тратить всю зарплату сразу, даже если что-то очень хочется купить. Я даю себе день на размышление и зачастую после паузы покупка уже не выглядит столь необходимой. Во-вторых, рекомендую каждой семье обзавестись финансовой «подушкой безопасности». Тогда в случае любого ЧП не придется срочно искать деньги или их занимать.

В рамках марафона «Мама не из рекламы» было проведено 17 мастер-классов, которые подготовили 23 человека.

По словам Светланы Литвиновой для многих участниц марафона открытием стала информация о том, что общественные организации не раздают блага желающим. Они эти блага делают своими руками, используя таланты и возможности своих добровольцев.

— Мы, конечно, привлекаем профильных специалистов, например, никто лучше юриста не расскажет, как не стать жертвой мошенников, беря «легкий» кредит, – отметила Светлана Алексеевна. – Проблемы решаем своими же силами, кто-то ведет списки многодетных семей, кто-то берет на себя организованные походы в театр, поиск спонсоров для формирования новогодних подарков, работает в мастерских с особыми детками. Мы впервые попробовали онлайн-формат, очень волновались, но благодаря нашему техническому директору, профессиональному фотографу и многодетной маме Алёне Бацуновой, получили только позитивные отзывы. К мероприятию можно было подключиться на любом отрезке времени, но обратную связь мы видели сразу в своих шести группах в соцсетях.

Одной из первых выразила слова благодарности Ирина Тищенко:

— Спасибо огромное организаторам и участникам-героям! Все посмотрела. Очень полезная, интересная и нужная информация. Что-то даже под запись слушала. Марафон просто замечательный, благодарю за это доброе и нужное дело.

Не менее эмоциональной была и победительница викторины об известных жительницах Барнаула Екатерина Алексеева:

— Ура, первый раз в жизни что-то выигрываю! Очень интересные были вопросы. Конкурс можно было продолжать и продолжать, ведь у нас так много прекрасных, талантливых и успешных женщин.