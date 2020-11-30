В краевом онкодиспансере запустили в работу два современных рентгеновских комплекса

Врачи-рентгенологи краевой онкологической поликлиники «Надежда» полностью перешли на цифровой формат работы. Новое рентгенологическое оборудование поступило в краевой онкодиспансер по федеральной целевой программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Помимо улучшения качественных параметров диагностики оно позволит в целом сократить расходы на проведение обследований – пленку и проявители больше покупать не придется.

Уже неделю рентгенологи онкодиспасера проводят исследования на современных комплексах лучевой диагностики. По словам врачей, новый рентгеновский аппарат и диагностический маммограф экспертного класса на порядок улучшили качество лучевой диагностики и помогают более точно подбирать тактику лечения для каждого онкологического пациента.

— Пленка и цифра отличаются друг от друга, как небо и земля. Цифровое изображение не засвечивается, его можно «крутить» как угодно – многократно увеличивать или уменьшать объекты, подсвечивать или затенять картинку, делать локальные снимки нужного участка. А пленочный снимок ты получил, и больше с ним уже ничего сделать было нельзя, – рассказывает о преимуществах новой медицинской техники заведующий отделением рентгендиагностики краевого онкодиспансера Сергей Евдокимов.

Еще один большой плюс – цифровое рентгеновское изображение сокращает время исследования до 30 секунд на один снимок. Такое, на первый взгляд, небольшое ускорение увеличивает пропускную способность рентген-кабинета в два-три раза. А улучшенное разрешение и информативность в свою очередь на порядок повышают точность диагностики.

Новые рентгеновские комплексы позволили расширить спектр выполняемых обследований в краевом онкодиспансере. Например, к цифровому маммографу прилагается стереотаксическая приставка, позволяющая выполнять пункцию молочной железы. До сих пор возможности его пленочного предшественника ограничивались лишь скрининговой визуализацией органа без проведения одновременной инструментальной диагностики, и пациентам приходилось ездить на дообследование в краевой диагностический центр. Сейчас же все необходимые диагностические процедуры сосредоточены в одном месте.

Современный рентгенаппарат экспертного класса помимо статического изображения выполняет видеозапись рентгенографии исследуемых органов. Это дает возможность врачам определять не только их физические параметры, но и оценивать качество их работы, видеть реальные функциональные резервы организма. В итоге удается эффективно взаимодействовать по диагностике со специалистами смежных направлений и проводить более углубленное обследование.

— Эндоскопист видит только поверхностный слой слизистой органа, рентген же высвечивает маркеры заболевания, находящиеся гораздо глубже. Благодаря этой информации при проведении эндоскопического исследования врач может брать биопсию на анализ непосредственно из пораженного места, – рассказывает Сергей Евдокимов.

Новое оборудование также позволяет проводить обследование даже тяжелых больных, не способных двигаться самостоятельно.

— Раньше мы были вынуждены отказывать таким пациентам в диагностике. Сейчас, чтобы провести, например, рентгенографическое исследование при кишечной непроходимости, мы просто укладываем больного на стол, и аппарат сам, вращаясь вокруг него, выбирает нужное положение, – пояснил эксперт.

Результаты всех обследований теперь будут бессрочно храниться на центральном сервере диспансера и в единой справочной системе Алтайского края. Это расширит врачам доступ к необходимой информации и позволит им получать «второе мнение» и экспертные консультации узких специалистов в особо сложных случаях.

60 млн рублей – стоимость двух новых комплексов лучевой диагностики.