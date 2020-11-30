В Барнауле расселяется дом, признанный памятником архитектуры федерального значения

Деревянная двухэтажка на ул. Ползунова, 56, больше известная барнаульцам как Дом Лесневского, много лет ждала реконструкции. В мэрии обещают расселить жильцов восьмиквартирного дома до Нового года, а в сам памятник архитектуры вдохнуть вторую жизнь.
Барнаульцы надеются, что Дом Лесневского отреставрируют.Фото Анастасии Бейфус
В Барнауле сохранились лишь два деревянных здания дореволюционной постройки, имеющих статус памятника федерального значения. Один из них – Дом купцов Шадриных (ресторан «Русский чай»), а второй – Дом инженера Александра Лесневского. Построенный в 1907 году Александром Адольфовичем на Набережной Пруда (нынешней ул. Ползунова), дом по меркам своего времени был модерновым и заметно выделялся среди городских строений. Его конструкция асимметрична: юго-западная часть сделана в двух уровнях, а северо-восточная и пристройка к дому имеют одноэтажное объемное исполнение. Фасад сочетал в себе традиции прибалтийской архитектуры и русской домовой резьбы: узорами были богато украшены фронтоны, наличники и карнизы. А чего стоила крыша! Железная, раскрашенная по шахматному принципу в разные цвета – мимо нее нельзя было пройти, не восхитившись изобретательностью владельца дома. В самом доме на первом этаже были оборудованы людская, оранжерея, служебные комнаты, на втором – жилые комнаты и гостиная. А за высоким деревянным забором располагалась усадьба с конюшней, теплицей и баней.
Сейчас Дом Лесневского далек от своего первозданного облика. Он находится в аварийном состоянии. Кажется, что в 100-летнем доме уже нет жизни: двери некоторых квартир заперты на амбарные замки. Но я поняла, что ошиблась, когда со второго этажа по скрипучей лестнице деловито спустился упитанный кот – видно, что домашний, не бродяжка. Его хозяйка Наталья живет в квартире № 10. Она рассказывает о постоянно мокнущих стенах, которые в буквальном смысле вываливаются вовнутрь, о проседаниях потолка, держащегося исключительно на подпорках и, конечно, о сложностях отопления. Она поддерживает тепло в доме с помощью калорифера, другие соседи пользуются печным отоплением.
— Все, кто тут жил и продолжает жить, делают посильный ремонт: подпорки ставим, завалинку подсыпаем, стены укрепляем. Дому нужна реконструкция, – присоединяется к разговору собственница квартиры № 9 Оксана Глотова.
Дом Лесневского сегодня в аварийном состоянии.Фото Анастасии Бейфус
В комитете жилищно-коммунального хозяйства отметили, что дом почти два года назад признали аварийным, но включить его в программу по расселению было невозможно: она рассчитана только на жилье, подлежащее сносу. Изменения в документ внесли только в 2020 году, и теперь расселяют тех, кто живет в памятниках архитектуры. Тем, кто проживает в квартирах по договорам социального найма, будут предоставлены квартиры аналогичной площади на вторичном рынке, собственникам – денежное возмещение. Одним из первых согласие на расселение и получение выплаты подписал Алексей, владелец однокомнатной квартиры в доме-памятнике:
— Я без всяких торгов согласился на денежное возмещение, в финансовом плане не обидели. Договор уже подписан, в течение ближайших 10 дней будут оформлены необходимые бумаги, и я буду освобождать помещение, – рассказал мужчина. – Честно сказать, привык к этому дому и душа не на месте, как жить вне этих стен. Он для меня родной.
12,8 млн рублей выделено на расселение жильцов Дома Лесневского.
На реставрацию памятника по предварительным подсчетам требуется около 50 млн рублей. Кто возьмет на себя бремя по его восстановлению и дальнейшему содержанию – вопрос пока открытый, но вариантов немного: либо оставить на балансе муниципалитета, либо продать дом инвестору на условиях восстановления прежнего архитектурного облика.
— В крупных сибирских городах, вроде Томска и Иркутска, сложилась замечательная практика – отдают дом в частные руки, которые превращают его в ресторан, культурный центр, сохраняя исторический облик, – говорит вице-президент Союза архитекторов России Пётр Анисифоров. – Дом Лесневского действительно уникален в своих архитектурных решениях, поэтому нельзя дать ему исчезнуть.
В администрации города добавили, что сейчас готовятся документы для перевода Дома Лесневского из жилого помещения в нежилое, а после переселения жильцов будут приняты решения о реконструкции и дальнейшем использовании здания-памятника.