В Барнауле расселяется дом, признанный памятником архитектуры федерального значения

Деревянная двухэтажка на ул. Ползунова, 56, больше известная барнаульцам как Дом Лесневского, много лет ждала реконструкции. В мэрии обещают расселить жильцов восьмиквартирного дома до Нового года, а в сам памятник архитектуры вдохнуть вторую жизнь.

Архитектурные новации

В Барнауле сохранились лишь два деревянных здания дореволюционной постройки, имеющих статус памятника федерального значения. Один из них – Дом купцов Шадриных (ресторан «Русский чай»), а второй – Дом инженера Александра Лесневского. Построенный в 1907 году Александром Адольфовичем на Набережной Пруда (нынешней ул. Ползунова), дом по меркам своего времени был модерновым и заметно выделялся среди городских строений. Его конструкция асимметрична: юго-западная часть сделана в двух уровнях, а северо-восточная и пристройка к дому имеют одноэтажное объемное исполнение. Фасад сочетал в себе традиции прибалтийской архитектуры и русской домовой резьбы: узорами были богато украшены фронтоны, наличники и карнизы. А чего стоила крыша! Железная, раскрашенная по шахматному принципу в разные цвета – мимо нее нельзя было пройти, не восхитившись изобретательностью владельца дома. В самом доме на первом этаже были оборудованы людская, оранжерея, служебные комнаты, на втором – жилые комнаты и гостиная. А за высоким деревянным забором располагалась усадьба с конюшней, теплицей и баней.

Далек от идеала

Сейчас Дом Лесневского далек от своего первозданного облика. Он находится в аварийном состоянии. Кажется, что в 100-летнем доме уже нет жизни: двери некоторых квартир заперты на амбарные замки. Но я поняла, что ошиблась, когда со второго этажа по скрипучей лестнице деловито спустился упитанный кот – видно, что домашний, не бродяжка. Его хозяйка Наталья живет в квартире № 10. Она рассказывает о постоянно мокнущих стенах, которые в буквальном смысле вываливаются вовнутрь, о проседаниях потолка, держащегося исключительно на подпорках и, конечно, о сложностях отопления. Она поддерживает тепло в доме с помощью калорифера, другие соседи пользуются печным отоплением.

— Все, кто тут жил и продолжает жить, делают посильный ремонт: подпорки ставим, завалинку подсыпаем, стены укрепляем. Дому нужна реконструкция, – присоединяется к разговору собственница квартиры № 9 Оксана Глотова.

Долгожданное переселение

В комитете жилищно-коммунального хозяйства отметили, что дом почти два года назад признали аварийным, но включить его в программу по расселению было невозможно: она рассчитана только на жилье, подлежащее сносу. Изменения в документ внесли только в 2020 году, и теперь расселяют тех, кто живет в памятниках архитектуры. Тем, кто проживает в квартирах по договорам социального найма, будут предоставлены квартиры аналогичной площади на вторичном рынке, собственникам – денежное возмещение. Одним из первых согласие на расселение и получение выплаты подписал Алексей, владелец однокомнатной квартиры в доме-памятнике:

— Я без всяких торгов согласился на денежное возмещение, в финансовом плане не обидели. Договор уже подписан, в течение ближайших 10 дней будут оформлены необходимые бумаги, и я буду освобождать помещение, – рассказал мужчина. – Честно сказать, привык к этому дому и душа не на месте, как жить вне этих стен. Он для меня родной.

12,8 млн рублей выделено на расселение жильцов Дома Лесневского.

Споры о судьбе

На реставрацию памятника по предварительным подсчетам требуется около 50 млн рублей. Кто возьмет на себя бремя по его восстановлению и дальнейшему содержанию – вопрос пока открытый, но вариантов немного: либо оставить на балансе муниципалитета, либо продать дом инвестору на условиях восстановления прежнего архитектурного облика.

— В крупных сибирских городах, вроде Томска и Иркутска, сложилась замечательная практика – отдают дом в частные руки, которые превращают его в ресторан, культурный центр, сохраняя исторический облик, – говорит вице-президент Союза архитекторов России Пётр Анисифоров. – Дом Лесневского действительно уникален в своих архитектурных решениях, поэтому нельзя дать ему исчезнуть.

В администрации города добавили, что сейчас готовятся документы для перевода Дома Лесневского из жилого помещения в нежилое, а после переселения жильцов будут приняты решения о реконструкции и дальнейшем использовании здания-памятника.