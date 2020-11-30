Открывается сезон подледной рыбалки

Несмотря на опасность, рыбаки рвутся на первый лед за свежим уловом. Рискуют, черпают, проваливаются, даже купаются – и все равно идут.

Бывалые рыбаки говорят, что лучший совет в начале сезона подледной рыбалки – все-таки подождать, пока установится крепкий лед, и не подвергать риску свою жизнь. Ладно, если водоем неглубокий, а если глубина метров пять? Одежды много, она теплая, чтобы можно было долгое время находиться на водоеме. Если это все намокнет, то самостоятельно очень сложно выбраться. Но как быть, если душа ухи просит?

Александр Анатольевич – заядлый рыбак с более чем пятидесятилетним стажем:

— Друзья говорят, что вовсю рыбачат. Я неделю назад открыл сезон. Земля давно остыла, и лед быстро нарос, но уверенности в его прочности не было.

Будь внимателен

Первыми схватываются стоячие водоемы. Например, барнаульцы ездят на пойменные озера в Бельмесёво. Обь только частично замерзла и пока очень опасна, но уже можно заметить палатки прямо у кромки льда. Много факторов влияет на образование ледяного покрова. Ровный и однородный там, где тихо, где нет открытого пространства и верхний слой не выдувается. На одном озере толщина везде может быть разная из-за течения, подводных источников, глубины – нижние слои еще не остыли, потоки их смешиваются, и лед подтаивает снизу. К тому же вблизи города могут быть теплые выбросы, которые также препятствуют образованию покрова. Осенний лед более гибкий и прочный, в отличие от весеннего, который от яркого солнца становится пористым и хрупким.

При выходе на только замерзший водоем необходимо быть очень сосредоточенным: обращать внимание на возможный треск, на то, как ведет себя лед под ногами. Проверять толщину нужно от самого берега и далее по мере продвижения, она должна быть не менее 4 см, но лучше, конечно, еще толще.

Проверяют несколькими способами. Можно пробить лунку, опустить в нее лопатку и зацепить за край, измерить уровень воды на ручке. Вместо лопатки можно воспользоваться веточкой с рогаткой. Александр Анатольевич, как и многие рыбаки, берет с собой пешню – специальный ломик. Им ударяет по льду, если смог пробить с первого раза, то на такой водоем выходить категорически нельзя – точно не выдержит. Простукивают лед и обычной длинной палкой, которую можно найти на берегу. Она также поможет в случае, если лед все-таки треснет под весом человека.

— Были случаи, когда и я проваливался, – делится Александр Анатольевич. – Рыбачил тогда в районе моторного завода. Шел при этом по натоптанной тропинке, но, видимо, был тепловой выброс, лед подтаял. Ну и провалился я одной ногой чуть выше колена. А мороз еще градусов 20 был. Я скорее собрался – и на трамвай. Пока шел, нога покрылась ледяным панцирем, и колено почти не сгибалось. Если такое случилось, то нужно сразу в тепло. Выйти на берег, разжечь костер и просушиться или идти в машину, а лучше сразу ехать домой. Ни в коем случае не продолжать рыбалку, чтобы избежать переохлаждения.

Также опытный рыбак категорически не рекомендует пытаться согреться горячительными напитками. Да, тепло станет, но вместе с тем пропадет страх, чувство самосохранения, притупится внимательность, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Азарт на первом месте

Нередко рыбаки выходят на лед на широких лыжах, чтобы площадь опоры была больше. Только нужно помнить, что они должны легко сниматься, чтобы в случае провала не мешали выбраться. Под рукой желательно иметь что-то острое, к примеру, обычный нож. Кстати, у скандинавов в обязательную экипировку входят зацепы – это два железных штыря с ручками, которые соединены шнурком и висят на шее человека. Встречаются такие и у алтайских рыбаков. Если лед разошелся под ногами, то с их помощью удобно цепляться за лед и подтягиваться, тем самым можно самостоятельно выбраться из полыньи.

Так почему, несмотря на риск для жизни, рыбаки идут на тонкий лед? Этот вопрос мы задали Александру Анатольевичу.

— Во-первых, все рыбаки – очень увлеченные люди. Ими движет азарт. Их хлебом не корми, дай в руки удочку и отправь на речку. А там уже не важно, тонкий лед или не тонкий. Во-вторых, в это время у рыбы меняются биологические ритмы. Она активнее кормится, чтобы подготовиться к зиме. И можно попасть на хороший клев. К тому же рыба накапливает запасы, и гораздо жирнее, чем, скажем, весной.

В близлежащих к Барнаулу водоемах сейчас ловят окуня, ротана, чебака, щуку, судака, налима и др. Кстати, о налимах. Александр Анатольевич вспоминает, что во время его детства, юношества ходил по тонкому льду вместе со своим отцом именно за этим видом рыбы. Когда покров на водоеме образуется без снега, то он прозрачный, как стекло. В таком случае рыбачить ходили с колотушкой. Она предназначалась для заготовки дров и использовалась, когда не могли расколоть чурку. Топором делали насечку, вгоняли туда деревянный клин и били по нему этой самой колотушкой. Она состоит из ручки и другой чурки поменьше, напоминает большой молоток.

— Налима часто можно встретить у берега, когда он приходит кормиться мальком. Сквозь тонкий прозрачный лед его видно. Мы били колотушкой по льду, от чего налим оказывался дезориентированным, а пока он «приходил в себя», быстробыстро топориком пробивали лунку и либо прямо рукой, либо острогой доставали рыбу.

23 ноября стартовал первый этап акции «Безопасный лед», организованной Главным управлением МЧС по Алтайскому краю, которая направлена на недопущение провалов людей и автомобилей под лед. В ее рамках организованы рейды в 434 местах выхода на водоемы, проводятся профилактические беседы с населением (турбазы, школы и т.д.), усилены мобильные спасательные пункты. На данный момент происшествий зафиксировано не было.