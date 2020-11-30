Неравнодушные барнаульцы организовали центр социальной помощи пансионного типа

Около полугода неподалеку от краевой столицы работает центр для постоянного и временного пребывания пожилых людей. Сегодня здесь на средства гранта Губернатора Алтайского края реализуется проект, ориентированный на создание доступной среды и возвращение интереса к жизни у подопечных пансионата.

Терпение и понимание

Инициатива открыть медико-социальный пансионат для людей старшего возраста обрела материальный облик этой весной – его развернули в небольшом здании бывшей поселковой больницы и дали имя «Новые зори». Такое решение было принято после исследования ситуации – в Барнауле не так много подобных центров, мест не всегда хватает.

— Предварительно отремонтировали помещение и сейчас завершаем процесс создания безбарьерной среды – оборудовали пандусы, теперь занимаемся установкой лифтов, – рассказывает один из неравнодушных, управляющий пансионатом Павел Ракитный. – Поначалу справлялись своими силами, а потом получили грантовую поддержку со стороны Губернатора Алтайского края. Для нас было важным сделать помещение максимально комфортным для бабушек и дедушек – сейчас большая часть из них не может самостоятельно ходить: либо лежат, либо перемещаются на инвалидных колясках.

Первое время подопечным центра было непросто смириться с новым домом – в среднем на адаптацию уходит неделя-две. Чтобы она прошла наиболее безболезненно, родственников просят привезти с собой любимые вещи бабушек и дедушек. Так, некоторые постелили прикроватные коврики, украсили стены картинами, а тумбочки – салфетками ручной вязки.

Не все могут сами обустроить свое новое место жительства – кому-то требуется помощь.

— Они говорят, раз мы здесь надолго, надо сделать, как мне нравится, – улыбается Павел. – Одна бабушка все не может определиться: сегодня мы снимаем с кровати колесики, завтра прикручиваем обратно, потому что без них что-то не то. И так уже недели полторы. Такое немного детское, капризное поведение не раздражает, мы знаем, с какими людьми работаем, обижаться на них нет никакого смысла. Трудимся с терпением и пониманием.

Уравновесить внимание

Новый центр соответствует всем установленным нормам. Здесь есть изолятор, куда помещают только прибывших пожилых людей во избежание распространения коронавируса внутри учреждения. В штате сиделки и медицинские работники, которые осуществляют качественный уход за своими подопечными. Притом не только в профессиональном плане, но и в человеческом – всегда поддержат, выслушают, пожалеют.

— Есть те, кому из-за жизненных ситуаций приходится уделять чуть больше времени, чем остальным, – поясняет Павел Ракитный. – Одной бабушке, например, сейчас помогаю с оформлением личных документов. Меня тут почти родственником считают и называют внучком, стараюсь все уравновешивать, для всех найти время. Если в часы обхода к кому-то не зайдешь и не поздороваешься, обидятся.

Случается ревность и по отношению к постояльцам. Так, одна бабушка благодаря заботе соседей, которые временно пребывали в пансионате, расцвела, стала ухаживать за собой и даже вновь начала ходить. Сейчас эти люди уже уехали, но эффект остался – его всячески стараются поддерживать, постоянно похваливая женщину. За счет такого внимания в адрес одной расстраивается другая – ей тоже хочется повышенной участливости. Но все это поддается корректировке, только нужно немного времени.

Мотивировать жить

Главное, что пытаются донести инициаторы центра «Новые зори» до теперь уже своих бабушек и дедушек, – в пансионат они приезжают не умирать или доживать, а жить. Эту мысль они всячески подкрепляют, стараясь вовлечь людей старшего поколения в активное проведение досуга. Так, в рамках того же гранта Губернатора буквально на этой неделе в пансионате были проведены праздники с мастер-классами.

— Мы пригласили творческих людей с ограниченными возможностями. Алёна Захарова, глухонемая девушка, учила работать с шерстью – делали небольшие картины, а Ольга Свиридова, которая уже в зрелом возрасте потеряла зрение, – плести ажурные шарфы. Так мы хотели показать, что в любой жизненной ситуации есть причины радоваться, к чему-то стремиться, развиваться, – поясняет Павел Ракитный. – Наши подопечные воодушевились, очень активно включились в работу – я не ожидал, что столько человек захотят освоить новые навыки.

В ближайшее время запланирован еще один мастер-класс, на этот раз с художником – это будет настоящий урок арт-терапии. Бабушки и дедушки не только отвлекутся и расслабятся, но и будут развивать мозговую деятельность и мелкую моторику рук. Это важно – от бездействия они начинают лениться, хандрить и от этого могут разболеться. Их, как детей, нужно завлекать чем-то интересным, но несложным. Творчество под эти критерии как раз подходит.

У сотрудников пансионата большие планы. В дальнейшем они хотят выстроить работу с родственниками пожилых людей, у которых есть проблемы – они пережили инсульт или проявляют признаки деменции, – и рассказывать о том, как ухаживать за ними в домашних условиях.