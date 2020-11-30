На 48-й сессии АКЗС принят ряд законов по поддержке малого бизнеса после отмены ЕНВД

Изменения в краевом законодательстве связаны с тем, что единый налог на вмененный доход прекратит действовать с 1 января 2021 года. Это льготный режим налогообложения, при котором предприниматели платили налоги не с фактически полученных доходов, а по нормативам, установленным государством.

ЕНВД разрешалось применять индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере общепита, тем, кто оказывает бытовые услуги, занимается розничной торговлей, автотранспортными услугами и некоторыми другими видами деятельности. В качестве основной альтернативы теперь предлагается патентная система. Цена патента зависит от потенциального годового дохода предпринимателя. Чтобы облегчить для бизнеса последствия отмены налога, депутаты изменили два региональных закона: о налоговых каникулах для ИП и о патентной системе. Нулевая ставка налога продляется до 2024 года, ей могут воспользоваться только впервые зарегистрированные ИП, выбравшие упрощенную или патентную систему налогообложения.

— С 2021 года индивидуальный предприниматель, который приобретает патент, может снизить его стоимость на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды, это очень принципиальная позиция, которую все ждали, – рассказал председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов. – Ранее в крае была дифференциация размеров потенциального возможного годового дохода (ПВГД) по муниципальным образованиям на четыре группы, когда небольшие населенные пункты платили за патент наравне с крупными городами. Сейчас групп будет шесть, без изменений оставлены Барнаул и крупные города. Для шестой группы – это более 120 населенных пунктов, в которых проживает менее 500 человек – патент будет практически равен нулю. Для пятой группы стоимость патента будет немногим отличаться от нуля. Таким образом, у большинства предпринимателей, которые приобретут патенты, его стоимость будет либо равна, либо намного ниже ЕНВД, который они платили.

Из 37 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые находились на ЕНВД, за первый год работы патентной системой смогут воспользоваться до 20 тысяч предприятий малого бизнеса. Это практически вся сфера услуг, транспортники, общепит, определенный сегмент розничной торговли – всего 83 вида деятельности.

Законопроектом с 50 до 150 кв. м увеличиваются допустимые размеры площадей залов объектов общественного питания и стационарной торговли, при которых допускается применение патентной системы налогообложения. Исключены разделы, предусматривающие установление максимального размера ПВГД и необходимость его ежегодной индексации. В перечень видов деятельности, попадающих под патентную систему налогообложения, включены ремонт обуви и бытовой техники, производство мебели, молочной продукции, услуги по вспашке огородов, животноводство, услуги в области животноводства, уточнен размер ПВГД в отношении видов деятельности, относящихся к сфере сельского хозяйства.

Напомним, что патент выдается сроком от одного месяца до одного года. Ставка налога фиксированная. За основу принимается предполагаемый доход для отдельных видов деятельности, отличающихся в зависимости от субъекта федерации. Из этой суммы высчитывается 6%. Их умножают на понижающие коэффициенты, связанные с количеством наемных работников и численностью населения муниципалитета это и будет стоимость патента.

По мнению депутатов, оба законопроекта носят антикризисный характер, позволяют уберечь от перехода в теневой сектор экономики значимую часть предпринимателей, что в перспективе окажет положительное влияние на развитие экономики края.