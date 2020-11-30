Главарь опасной банды 2000-х получил новый срок

Суд Алтайского края вынес приговор за убийства двух предпринимателей, совершенные в начале 2000-х годов, 57-летнему барнаульцу. Последние несколько лет он отбывает срок в колонии за другие преступления.

Главный герой этой истории Андрей Козырев (все имена персонажей изменены), спортсмен и большой любитель машин, был человеком жестоким и дерзким. Очень не любил отдавать долги, предпочитая убивать кредиторов. И еще он ни в грош не ставил человеческую жизнь. Если речь шла о прибыли, то не останавливался даже перед убийством приятеля или коллеги по работе.

В начале 2000-х годов Козырев и созданная им банда наделали немало шума в Барнауле. За ними тянется целая череда преступлений: налеты на магазины, похищение человека, поджог, серия убийств и вооруженных разбойных нападений на предпринимателей. Козырев вовлек в банду своего знакомого Корягина, который раньше служил в ВДВ и участвовал в боевых действиях в Афганистане, а также ранее судимого Лунина.

Старые грехи

Дерзость преступлений бандитов впечатляет. Так, в 2004 году они прямо во дворе дома напали на торговца валютой Голубева. Козырев лично застрелил его из пистолета. Затем подельники забрали у убитого полмиллиона рублей, а его самого вывезли в автомастерскую, расчленили и выбросили у водоема на Ковше. Некоторое время спустя Корягин у здания банка на Путиловской из пистолета застрелил бизнесмена Сомова, который вышел из учреждения с ценными бумагами на 4,3 млн рублей. В другой раз Корягин помог Козыреву избавиться от его босса, владельца турбазы в поселке Ая, которому тот задолжал крупную сумму. Подрядившись к бизнесмену охранником, чтобы сопровождать и защищать его по пути на базу, Корягин застрелил его в дороге. Тело убитого бандиты зарыли в снег в лесу.

Затем Корягин попался в Кемерове при попытке очередного разбоя, позже сотрудники вышли на след всей банды. Подельников приговорили к длительным срокам, сам Козырев отправился на 24,5 года в колонию где и находился с 2009 года. Но следствие на этом не прекратилось, поскольку было подозрение, что за Козыревым числится больше грехов.

Длительное время особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми. Однако несколько лет спустя следственно-оперативная группа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет установила причастность Козырева еще к двум разбоям и убийствам, которые он совершил до того как сколотил банду.

Плохой защитник

В конце 2001 года Козырев познакомился с барнаульским предпринимателем Мининым, который занимался куплей-продажей валюты и частенько возил с собой крупные суммы в долларах. Как-то раз Минин обмолвился в разговоре, что у него возникли проблемы с некоторыми партнерами, и ему не помешала бы защита. Козырев увидел в этом хорошую возможность обогатиться. Он пообещал предпринимателю помочь в поисках охраны, а сам связался со старым приятелем Корягиным и предложил ему встретиться с одним валютчиком, которому нужна «крыша». Тот согласился. Назначили встречу.

В назначенный день предприниматель подъехал на своем «Мерседесе» на парковку недалеко от парка «Солнечный ветер». Корягин подсел к нему в машину, бизнесмен и «охранник» начали обсуждать дальнейшее сотрудничество. Когда переговоры были в самом разгаре, задняя дверь машины вдруг распахнулась, в салон заскочил Козырев и сел на заднее сиденье. «Так, проезжал мимо, решил к вам присоединиться», – объяснил он удивленному валютчику свое появление. Разговор продолжился, а тем временем Козырев незаметно достал пистолет, направил ствол на затылок бизнесмена и нажал на курок.

Корягин, который в то время еще не был подельником Козырева и членом банды, был шокирован происшедшим, но согласился помочь скрыть убийство, поскольку боялся, что в случае разоблачения он тоже пойдет под суд как соучастник. Взяв «Мерседес» с телом хозяина внутри на буксир, мужчины отбуксировали его в промзону и бросили у одного из заводов. На прощание Козырев забрал сумку бизнесмена, в которой было 15 тыс. долларов.

«Погасил» долг

Весной 2003 года Козырев познакомился с предпринимателем Банниковым. Мужчины быстро сдружились на почве общего интереса к автомобилям. Пару раз друг одалживал Козыреву крупные суммы для развития совместного автомобильного бизнеса. Вскоре размер долга вырос до 240 тыс. рублей, а возвращать его не хотелось.

И тут Козырев узнал, что один бизнесмен из Новосибирска задолжал Банникову 5 тыс. долларов. Он предложил урегулировать вопрос с возвратом долга, но это была лишь удобная возможность для нападения на самого Банникова, чтобы избавиться от кредитора. Козырев намекнул, что есть у него один надежный человек, который готов выехать в Новосибирск и помочь «выбить» долг. Банников согласился принять помощь.

Вскоре Банников и Корягин вместе выехали в Новосибирск, припарковались рядом с нужным домом и стали поджидать, пока должник выйдет из подъезда. Но тут неожиданно дверь открылась и в салон подсел Козырев, небрежно пояснив, что он тут по своим делам, а заодно решил и помочь друзьям в выбивании долга. Козырев предложил выехать в лес, чтобы найти подходящее место, куда можно будет вывезти должника, чтобы в «спокойной обстановке», подальше от чужих глаз «поговорить» о возврате долга. Банников согласился, не догадываясь, что на самом деле на убой везут его.

Когда предприниматель остановил свой «Опель» в лесном массиве рядом с поселком Кольцово, якобы для осмотра места, сидевший на заднем сидении Козырев вдруг вытащил пистолет и прострелил бизнесмену голову. После этого он достал заранее приготовленную лопату и закопал труп здесь же, под деревьями. Потом автомобиль бизнесмена отогнал подальше и бросил его на стоянке. Долг был «погашен».

Сам Козырев еще в двух преступлениях признаваться не хотел. Однако первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю, опираясь на показания свидетелей и экспертизы, доказал его вину.

Суд признал Козырева виновным в двух убийствах, совершенных из корыстных побуждений, сопряженных с разбоем (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Информацию предоставил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю Игорь Калиничев.