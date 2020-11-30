Энергия эскиза: как театры Алтая выходят из ежедневной рутины и экспериментируют

В стенах Краевого театра драмы за пять дней подготовили четыре новых постановки. Правда, это не полноценные спектакли, а эскизы, которые являются результатом театральной лаборатории по современной драматургии, поддержанной Министерством культуры РФ и Государственным Театром Наций (Москва).

Источник энергии

Лабораторный формат работы с театрами в регионах придумал известный театральный критик Олег Лоевский. Именно он создал модель, благодаря которой решается сразу целый круг задач: театры знакомятся с современной драматургией, молодые режиссеры проверяют себя на прочность, работая с незнакомыми артистами в незнакомой обстановке, а артисты, в свою очередь, вытаскивают наружу весь свой потенциал и учатся новому (в рамках лабораторий обычно предусмотрены мастер-классы по технике речи, актерскому мастерству и сцендвижению). Получается своего рода перезагрузка, выход из ежедневной театральной рутины. Вот с такой театрально-драматургической лабораторией в качестве арт-директора проекта и прибыл в Барнаул Олег Лоевский с командой режиссеров, педагогов и организаторов.

— Источник энергии в этом случае – стресс, – пояснил он. – Ведь в этом состоянии артисты могут выучить горы текста, избавиться от штампов, вновь подключиться к чистой творческой энергии, которой во время учебы в театральном вузе было хоть отбавляй. От такой работы большая польза и театру, который во время лабораторий тестирует себя на умение концентрироваться, взаимодействовать с новым, возвращает в свои стены жажду жизни и творчества. Кроме того, такой формат позволяет сблизить центр и периферию – как в плане выбора сценического материала, так и в отношении сотрудничества столичных режиссеров с труппами региональных театров.

Забыть не получится

На сей раз участниками лаборатории стали три театра – Алтайский краевой театр драмы, а также драмтеатры Рубцовска и Бийска (кстати, в прошлом году Бийская драма уже участвовала в аналогичной лаборатории Театра Наций). Все они сами выбирали материал для постановки из списка, предложенного Олегом Лоевским. А это более полусотни пьес – победителей различных фестивалей драматургии. Получатся ли в будущем из этих эскизов полноценные спектакли – решать зрителям, которые после каждого просмотра имели возможность опустить свой «голос» в ящики с надписью: «Продолжить работу» или «Забыть, как страшный сон». Судя по отзывам экспертов (а за каждым показом следовал подробный разбор), забыть, как страшный сон, эту лабораторию явно не получится – быть перенесенным на сцену был достоин каждый набросок.

К примеру, Краевой театр драмы, выбравший на правах принимающей стороны сразу две пьесы, показал интереснейшие работы. Постановка по дебютной пьесе Ивана Антонова «Как я простил прапорщика Кувшинова» получилась хоть и слишком многолюдной, но очень живой, наполненной экзистенциальными смыслами, требующей большой концентрации не только со стороны актеров, но и зрителей. Причем режиссер Кирилл Вытоптов применил в эскизе необычный прием – он размножил главных персонажей (роль главного героя Толика исполняют Дмитрий Плеханов, Максим Пивнев и Эдуард Тимошенко), словно подчеркивая многомерность мира, его зыбкость. Вторая постановка артистов театра – эскиз по пьесе Ксении Драгунской «Дождись дождя» – многим показалась полноценной работой, которую даже как-то боязно доводить до совершенства, памятуя о том, что лучшее нередко становится врагом хорошего. Режиссер Георгий Цнобиладзе вписал действие в сценические круги, усадив зрителей в самом центре вращения. Получилось, что разрозненные судьбы, накладываясь друг на друга, превращаются в общую историю, а безликая многоэтажка, в которой разворачивается действие, становится местом откровений.

Бунтарский, драйвовый текст пьесы Юрия Клавдиева «Когти в печень» выбрала труппа Бийского драматического театра. В своем наброске режиссер Ярослав Рахманин превратил материал про пусть и не состоявшуюся месть детей несправедливому миру в яркое высказывание, которое, кстати, во время обсуждений вызвало среди зрителей полемику. Одни посчитали, что таким темам не место на сцене, другие же углядели в этом эскизе, напоминающим хоррор, глубину и множество подтекстов, отсылающих к нашей действительности.

Рубцовский драматический театр представил эскиз по пьесе французского драматурга Жан-Клода Карьера «Терраса», требующий от актеров вовсе не воплощения идей Станиславского, а водевильной игры, где содержание и идеи не первостепенны. По мнению критиков, воплотить все это на сцене – довольно сложная задача, с которой режиссер Виктория Печерникова справилась.

Нескончаемый процесс

Эти непохожие друг на друга четыре работы, созданные в рамках лаборатории, демонстрируют, каким разнообразным может быть театр. Однако, по мнению Олега Лоевского, цель этого проекта не в будущих спектаклях, которые могут пополнить репертуары после лаборатории, а в процессе как таковом.

— Самосовершенствование, знакомство с новой драматургией, с новыми режиссерскими подходами, постижение профессии – нескончаемый процесс, – считает он. – Эти движения и призвана стимулировать лаборатория. Что касается эскизов, то я не сторонник того, чтобы в дальнейшем на их основе делались спектакли. Потому что для сочинения набросков требуется одна энергия, а для постановки спектаклей – совсем другая. Мое мнение – если во время лаборатории понравился режиссер – зовите его к себе на постановку, пусть он сделает что-то свое.

Хотя, как поведал театральный критик, известны случаи, когда эскизы, созданные за несколько дней, театры оставляют в репертуаре без доработки. Бывало, что такой набросок в своем первозданном виде даже был выдвинут на «Золотую маску», а бывало, эскиз с успехом шел на театральной сцене на протяжении многих лет. В любом случае судьбу таких постановок не предугадать, так как театр – пространство непредсказуемое, потому его и относят к категории чуда.

Олег Лоевский, арт-директор лаборатории: «Лаборатория показала, что театры Алтая – живые, хотя сегодня на театральной карте России их практически не видно (на фестивальных афишах они присутствуют довольно редко). Но так бывает. На смену золотому периоду Владимира Золотаря, Мити Егорова пришел другой период, тоже не менее важный. Самое главное, что театры Алтайского края не растратили своей энергии и готовы к взлету. А дальше все зависит от их трудоспособности и везения».