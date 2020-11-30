Барнаульский спортсмен, депутат БГД Алексей Меркулов установил мировой рекорд в жиме штанги лежа

Прошедшие в Барнауле соревнования по пауэрлифтингу «Кубок Евразии» оказались примечательны тем, что на них был установлен мировой рекорд по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа в софт-экипировке – 450 кг. Отныне его обладателем является депутат Барнаульской городской Думы, спортсмен и предприниматель Алексей Меркулов.

Психологическая отметка

В классическом пауэрлифтинге есть три направления или движения – жим штанги лежа, становая тяга и приседание со штангой. Алексей Меркулов, в свое время вошедший в элиту пауэрлифтинга по всей тройке, с определенных пор специализируется исключительно на жиме лежа. Его подписчики в социальных сетях видели, что уже достаточно давно спортсмен штурмует астрономический вес, явно готовясь к чему-то грандиозному. И вот на барнаульских соревнованиях атлет пошел на рекорд.

На соревнованиях был сформирован элитарный дивизион, в котором, как и в мировом рейтинг-листе, нет разделения по весовым категориям. Все идут общим потоком, а победитель определяется по коэффициенту, который зависит от веса поднятого снаряда и собственной массы. В США есть товарищи, которые выжимали и пятисоткилограммовые штанги, но они и сами весят под 200 кг. У Меркулова же соревновательный вес – 101,4 кг.

В чемпионате Евразии приняли участие спортсмены России и Казахстана. Помимо трех классических упражнений пауэрлифтинга спортсмены соревновались в стритлифтинге, подъеме штанги на бицепс и других новых дисциплинах. Турнир проходил без зрителей.

Основная борьба за чемпионство развернулась между барнаульцем и томским гостем Василием Сынковым. В первом подходе Сынков заказал 380 кг, Меркулов – 400, оба со штангой справились. Во втором томич вес штанги увеличил ненамного, а Меркулов рванул сразу на 20 кг больше, после чего стало ясно, что бороться за чемпионство Алексей будет только сам с собой. В третьем подходе ему покорились 435 кг, что уже, в общем-то, было мировым рекордом. Но барнаулец на этом не остановился и в четвертой попытке, предназначенной как раз для рекордных весов, выжал 450 кг.

Блины по весу

К этому весу Алексей шел давно. На тренировках незадолго до «Кубка Евразии» он выходил на него дважды – оба успешно. Замахивался даже на 460. Впрочем, Меркулов поясняет, что тренировочные попытки и соревновательные – вещи разные.

— На тренировках ты можешь себе позволить небольшие поблажки, например, не выдержать паузу, положив штангу на грудь, оторвать таз от скамьи. На соревнованиях все это – нарушение, попытку не засчитают, – рассказывает Алексей.

На турнирах же его рекордными весами до этого были 425 кг, поднятые в Барнауле позапрошлой весной, и 432,5 кг, которые покорились Меркулову осенью в Екатеринбурге. Цель была – 450 кг, своего рода психологическая отметка.

Что нужно для такого рекорда? Во-первых, инвентарь. На соревнованиях использовались специальные профессиональные блины для штанги. Даже если брать блины максимального веса, по 25 кг, то их нужно почти 20 штук. Привычный всем инвентарь из тренажерных залов просто не уместится на грифе, поэтому нужны особо тонкие.

Второе – смелость самого участника. Четыре с половиной центнера над грудью – это вам не шутка. Если на тренировках Меркулова страхуют три ассистента, то тут выделили сразу пятерых. Бывали случаи, когда спортсмены роняли на себя штанги. Травм благодаря помощи ассистентов не получали, но из спорта уходили – психологически уже не могли настроиться на такой вес.

— Я спортсмен, все дурные мысли в такой момент гоню. Настрой, выброс адреналина позволяют справиться, – рассказывает Алексей.

Третий фактор – экипировка. Конечно, голыми руками выжать 450 кг нереально. Для экстремальных весов используется специальная софт-экипировка – слинг-шот. Он работает по принципу пружины, сначала будто сдавливая мышцы и раскрывая весь их потенциал в нужный момент.

— Без экипировки мой рекордный вес – 255 кг. Но было это очень давно, потом я получил травму, а после восстановления без экипировки уже не жал даже на тренировках, – рассказывает Меркулов. – Все-таки жим в ней и без нее – практически разные виды спорта, если распыляться на все, результата не добьешься нигде.

В планах у Алексея новые веса, глобальная цель – 500 кг.

— Когда-то я думал, что и 400 кг нереально. Так что все возможно, – уверен он.