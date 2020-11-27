Всегда был готов помочь: 48 лет отдал Виктор Яшкин родному станкостроительному заводу

Ушел из жизни Виктор Яшкин. Член правления Союза промышленников Алтайского края. Экс-генеральный директор, председатель совета директоров АО «ХК «БСЗ». Виктор Яшкин был удостоен званий «Почетный машиностроитель Российской Федерации», «Почетный работник промышленности вооружений» Российской Федерации, «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Виктор Яшкин был профессионалом высокого класса, человеком широко известным в деловых кругах города, края и за его пределами. В сентябре Виктору Алексеевичу исполнилось 69 лет.

От токаря до члена Союза промышленников

Виктор Яшкин родился в 1951 году в селе Озёрки Тальменского района. Окончив 8 классов, поступил в Барнаульский машиностроительный техникум. Трудовую деятельность начал в 1970 году токарем на Барнаульском котельном заводе.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1972 году устроился на работу инженером-конструктором на Барнаульский станкостроительный завод и в этом же году поступил в Алтайский политехнический институт на вечерний факультет. В 1978 году без отрыва от производства с отличием окончил его по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». После окончания института специалист прошел путь от заместителя начальника механосборочного цеха до председателя совета директоров АО «ХК «БСЗ».

Виктор Яшкин – автор 54 рационализаторских предложений, имеет четыре патента на изобретения. В 2006 году защитил диссертацию. Ему была присвоена ученая степень кандидата экономических наук.

Бренд Barnaul

Виктор Алексеевич проводил большую работу по повышению уровня организации труда, совершенствованию структуры и технологий производства, решил ряд стратегически важных вопросов по расширению и модернизации производства, построил эффективную систему производства и управления предприятием, что позволило добиться значительных результатов.

В перестроечные годы в условиях глубокой конверсии завод сохранил свой технический, интеллектуальный и производственный потенциал. Под руководством Виктора Алексеевича на предприятии реализована конверсионная программа, которая при значительном сокращении оборонного заказа обеспечила его стабильную работу. На базе предприятия образована компания холдингового типа с рядом дочерних предприятий.

За последние годы политика, проводимая Виктором Яшкиным, позволила освоить принципиально новые рынки сбыта, значительно расширить географию поставок барнаульской продукции (страны Европы, Азии, Америки, Африки) и существенно увеличить объемы реализации. При этом большая часть спортивно-охотничьих патронов, поставляемых на внутренний рынок и на экспорт, маркируется знаком Barnaul, что служит продвижению продукции и популяризации и узнаваемости нашего Барнаула во всем мире. Помимо традиционной российской сертификации, по инициативе и под личным контролем Виктора Яшкина предприятие аттестовано по международной системе сертификации и качества ISO.

Отношение к людям

— Я знал Виктора Алексеевича больше 35 лет. Мы не просто вместе работали, мы были друзьями, дружили семьями, – вспоминает друг и коллега Виктора Яшкина, заместитель генерального директора АО «ХК «БСЗ» по кадрам и социальным вопросам Николай Степанов. – Я прекрасно знал его отца, Алексея Осиповича, также ветерана станкостроительного, который очень гордился сыном. Он, бывало, просто приходил в директорскую приемную и сидел, гордо наблюдая, сколько разных и важных людей идут на прием к директору. К его сыну. Как-то захожу, он сидит. К директору очередь, – вспоминает Николай Степанов запомнившийся случай. – Я приглашаю: «Алексей Осипович, заходите, Виктор Алексеевич вас примет, а то пришли к сыну и сидите». «Нет-нет. Неудобно. Я посижу», – отказался ветеран. Я зашел к Виктору Алексеевичу, говорю: «Там Алексей Осипович, ты выйди сам, пригласи его».

Подкупало его отношение к людям. Он всем готов был помочь. Виктор Алексеевич был настоящим генератором идей. В 1990-е годы было трудное время. У завода не было денег. Нечем было платить людям. По бартеру приобретали муку, сахар, какие-то другие продукты и выдавали в счет заработной платы, но чтобы купить хлеб, людям все равно нужны были живые деньги. И Виктор Алексеевич предложил закупить оборудование и открыть на заводе свою пекарню. И мы это сделали. Заводчане смогли обеспечивать семьи хлебом в счет зарплаты из заводского магазина. Эта пекарня у нас работала несколько лет, пока тяжелое время не осталось позади. По его инициативе на заводе были приняты положения, которые позволяли молодым семьям выделять средства на первоначальный взнос для получения ипотеки, гасить по ипотеке две трети процентов за счет средств предприятия. Десяткам молодых семей это помогло решить жилищный вопрос. Завод и в современных условиях сохраняет свои традиции в социальной политике: работает санаторий-профилакторий, лыжная база. На предприятии активно ведется спортивно-оздоровительная работа, работа с молодежью и ветеранами предприятия.

Виктор Яшкин награжден дипломом и памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула», почетным знаком «С благодарностью, Барнаул», медалью Алтайского края «За заслуги во имя созидания», медалью Алтайского края «За заслуги в труде», орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени. Неоднократно удостаивался почетных грамот и благодарственных писем Администрации Алтайского края, администрации города Барнаула и администрации Октябрьского района. В 2011 году был награжден Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания. В 2014 году был награжден Почетной грамотой Барнаульской городской Думы. Его фотопортрет неоднократно заносился на городскую Доску почета «Слава и гордость Барнаула».